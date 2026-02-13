Não é não!

TJES cria marchinha e reforça combate ao assédio no carnaval

A iniciativa faz parte das ações contínuas da Coordenadoria da Mulher e alerta para a segurança feminina durante os dias de folia

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16:41

Com confetes no ar e marchinha na ponta da língua, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) decidiu usar o ritmo do carnaval para ecoar uma mensagem que vai muito além da folia: respeito e proteção às mulheres. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a desembargadora Rachel Durão, supervisora da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, lembra que a festa é momento de alegria, mas também de responsabilidade.

“Vem aí o carnaval, tempo de folia, de alegria, mas também de cuidado”, destaca. A magistrada reforça que o período deve ser vivido com respeito ao próximo, atenção à vida e cumprimento das leis, para que todos possam aproveitar a festa com segurança.

O recado ganha um tom especial quando direcionado às mulheres. Entre as orientações estão evitar permanecer sozinhas em locais isolados, adquirir bebidas apenas em lugares confiáveis e nunca aceitar copos oferecidos por desconhecidos — medida importante para prevenir crimes como o conhecido “Boa noite, Cinderela”.

A desembargadora também chama atenção para a importunação sexual, que inclui toques indesejados, beijos forçados ou qualquer ato de cunho sexual sem consentimento. “Não é não”, reforça a campanha, em sintonia com um dos principais lemas de combate ao assédio no país.

Caso alguma situação de violência aconteça, a orientação é procurar a delegacia mais próxima ou ligar para o 180, canal nacional de atendimento à mulher. Em caso de urgência, que demande atendimento imediato, a recomendação é acionar a Polícia Militar pelo número 190.

Embora o vídeo e a marchinha tenham sido pensados especialmente para o carnaval, a ação integra um conjunto de iniciativas permanentes desenvolvidas ao longo do ano pela Coordenadoria da Mulher.

