Câmeras com IA vão fiscalizar infrações nas BRs durante o carnaval no ES

Polícia Rodoviária Federal e Ecovias Capixaba reforçam monitoramento com tecnologia, drones e restrição a veículos de carga nas rodovias federais

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 08:34

Os policiais rodoviários federais passaram por treinamento específico e a tecnologia já está em operação Crédito: PRF

Quem pegar as rodovias federais do Espírito Santo durante o Carnaval 2026 vai encontrar uma fiscalização mais tecnológica. Câmeras com Inteligência Artificial (IA), drones e radares com registro de imagem fazem parte da Operação Carnaval, que promete monitoramento em tempo real nas principais BRs do Estado.

Entre as estratégias adotadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) está o uso de sistemas de videomonitoramento equipados com IA. As câmeras serão capazes de identificar infrações como não uso do cinto de segurança, uso de celular ao volante, excesso de lotação e transporte irregular de passageiros.

Os equipamentos estão integrados ao Centro de Comando e Controle Regional da PRF, que realiza o acompanhamento em tempo real e direciona as equipes operacionais conforme a necessidade, ampliando a capacidade de resposta nas rodovias.

Nova tecnologia na BR 101

Como novidade neste ano, a concessionária Ecovias Capixaba implantou, em janeiro, duas câmeras de alta resolução com inteligência artificial na BR 101. Instalados em pontos estratégicos, os equipamentos utilizam tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), permitindo a leitura automática das placas dos veículos.

Os dispositivos contam ainda com sistema de infravermelho e iluminadores, o que garante imagens nítidas mesmo à noite, sem ofuscar os motoristas. O software é capaz de identificar irregularidades mesmo em veículos em alta velocidade.

Neste primeiro momento, o sistema detecta infrações como ausência do cinto de segurança, uso do celular ao volante e transporte de crianças ou animais no banco dianteiro, entre outras condutas consideradas de risco. Os policiais rodoviários federais passaram por treinamento específico e a tecnologia já está em operação.

Além das câmeras fixas, drones também serão utilizados como ferramenta de observação aérea, principalmente para flagrar ultrapassagens proibidas e manobras perigosas em trechos com visibilidade limitada.

O controle de velocidade também será intensificado, especialmente nas BR 101 e BR 262, que concentram maior fluxo de veículos durante o período carnavalesco.

Restrição para veículos de carga

Durante o feriado, a PRF também vai adotar restrição temporária de tráfego para determinados veículos de carga em rodovias federais de pista simples no Espírito Santo. A medida tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito e reduzir o risco de acidentes nos dias de maior movimentação.

A restrição está prevista na Portaria DIOP/PRF nº 12, de 30 de janeiro de 2026, e se aplica a veículos ou combinações de veículos, com ou sem Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), que ultrapassem qualquer um dos seguintes limites:

2,60 metros de largura

4,40 metros de altura

19,80 metros de comprimento

58,5 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC)

Dias e horários das restrições

13/02 (sexta-feira) - 16h às 22h

14/02 (sábado) - 6h às 12h

17/02 (terça-feira) - 16h às 22h

18/02 (quarta-feira) - 6h às 12h

