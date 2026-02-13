Home
>
Central de Trânsito
>
Câmeras com IA vão fiscalizar infrações nas BRs durante o carnaval no ES

Câmeras com IA vão fiscalizar infrações nas BRs durante o carnaval no ES

Polícia Rodoviária Federal e Ecovias Capixaba reforçam monitoramento com tecnologia, drones e restrição a veículos de carga nas rodovias federais

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 08:34

PRF registra 17 acidentes graves e 5 mortes na semana de Ano-Novo nas BRs do ES
Os policiais rodoviários federais passaram por treinamento específico e a tecnologia já está em operação Crédito: PRF

Quem pegar as rodovias federais do Espírito Santo durante o Carnaval 2026 vai encontrar uma fiscalização mais tecnológica. Câmeras com Inteligência Artificial (IA), drones e radares com registro de imagem fazem parte da Operação Carnaval, que promete monitoramento em tempo real nas principais BRs do Estado.

Recomendado para você

Polícia Rodoviária Federal e Ecovias Capixaba reforçam monitoramento com tecnologia, drones e restrição a veículos de carga nas rodovias federais

Câmeras com IA vão fiscalizar infrações nas BRs durante o carnaval no ES

Engavetamento ocorreu na tarde de quinta-feira (12) e três pessoas se feriram; carreta carregada com cerveja não conseguiu parar no trecho em "pare e siga" e bateu nos veículos à frente

Acidente entre dez veículos complica trânsito na BR 101 em Iconha

Veículo transportava nove pacientes que retornavam de consultas em Alegre e Guaçuí; vítimas tiveram ferimentos leves

Micro-ônibus com pacientes de Iúna tomba e deixa dois feridos em Alegre

Entre as estratégias adotadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) está o uso de sistemas de videomonitoramento equipados com IA. As câmeras serão capazes de identificar infrações como não uso do cinto de segurança, uso de celular ao volante, excesso de lotação e transporte irregular de passageiros.

Os equipamentos estão integrados ao Centro de Comando e Controle Regional da PRF, que realiza o acompanhamento em tempo real e direciona as equipes operacionais conforme a necessidade, ampliando a capacidade de resposta nas rodovias.

Nova tecnologia na BR 101

Como novidade neste ano, a concessionária Ecovias Capixaba implantou, em janeiro, duas câmeras de alta resolução com inteligência artificial na BR 101. Instalados em pontos estratégicos, os equipamentos utilizam tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), permitindo a leitura automática das placas dos veículos.

Os dispositivos contam ainda com sistema de infravermelho e iluminadores, o que garante imagens nítidas mesmo à noite, sem ofuscar os motoristas. O software é capaz de identificar irregularidades mesmo em veículos em alta velocidade.

Neste primeiro momento, o sistema detecta infrações como ausência do cinto de segurança, uso do celular ao volante e transporte de crianças ou animais no banco dianteiro, entre outras condutas consideradas de risco. Os policiais rodoviários federais passaram por treinamento específico e a tecnologia já está em operação.

Além das câmeras fixas, drones também serão utilizados como ferramenta de observação aérea, principalmente para flagrar ultrapassagens proibidas e manobras perigosas em trechos com visibilidade limitada.

O controle de velocidade também será intensificado, especialmente nas BR 101 e BR 262, que concentram maior fluxo de veículos durante o período carnavalesco.

Restrição para veículos de carga

Durante o feriado, a PRF também vai adotar restrição temporária de tráfego para determinados veículos de carga em rodovias federais de pista simples no Espírito Santo. A medida tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito e reduzir o risco de acidentes nos dias de maior movimentação.

A restrição está prevista na Portaria DIOP/PRF nº 12, de 30 de janeiro de 2026, e se aplica a veículos ou combinações de veículos, com ou sem Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), que ultrapassem qualquer um dos seguintes limites:

  • 2,60 metros de largura
  • 4,40 metros de altura
  • 19,80 metros de comprimento
  • 58,5 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC)

Dias e horários das restrições

  • 13/02 (sexta-feira) - 16h às 22h
  • 14/02 (sábado) - 6h às 12h
  • 17/02 (terça-feira) - 16h às 22h
  • 18/02 (quarta-feira) - 6h às 12h

Leia mais

Imagem - Segurança nas rodovias no Brasil: a contribuição dos trechos sob concessão privada

Segurança nas rodovias no Brasil: a contribuição dos trechos sob concessão privada

Imagem - ES vai investir R$ 930 milhões para melhorias em rodovias; veja projetos

ES vai investir R$ 930 milhões para melhorias em rodovias; veja projetos

Imagem - Brasil vive tendência de alta nas mortes em rodovias federais há 5 anos

Brasil vive tendência de alta nas mortes em rodovias federais há 5 anos

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

trânsito Fiscalização Eco101 Inteligência Artificial

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais