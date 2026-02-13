Motociclista morre em grave acidente na BR 259 em Colatina

Um motociclista morreu em um acidente registrado na noite dessa quinta-feira (12), na BR 259, no distrito de Baunilha, em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 20h50 e envolveu um caminhão, um carro e uma motocicleta. O homem que pilotava a moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local.