Motociclista morre em grave acidente na BR 259 em Colatina
Um motociclista morreu em um acidente registrado na noite dessa quinta-feira (12), na BR 259, no distrito de Baunilha, em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 20h50 e envolveu um caminhão, um carro e uma motocicleta. O homem que pilotava a moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O Corpo de Bombeiros informou que uma das vítimas do carro ficou presa às ferragens e foi retirada pela equipe e encaminhada ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina. O outro passageiro também foi encaminhado a unidade hospitalar. Já o motorista do caminhão não se feriu. A PRF informou que a pista foi totalmente liberada às 00h30.