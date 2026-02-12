Acidente entre dez veículos complica trânsito na BR 101 em Iconha
Atualizado em 12/02/2026 às 18h21
Dez veículos se envolveram em um acidente com engavetamento na BR 101 em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (12). A informação é da Ecovias Capixaba, que informou que o número inclui sete carros e três carretas. O trânsito está totalmente interditado no sentido Norte (Vitória), já no sentido sul (Rio de Janeiro) foi desviado para o Centro da cidade.
Já Polícia Rodoviária Federal informou que ao menos uma pessoa ficou gravemente ferida, mas ainda não há detalhes sobre demais vítimas e a dinâmica do ocorrido.
*Mais informações em instantes