Acidente entre dez veículos complica trânsito na BR 101 em Iconha

Dez veículos se envolveram em um acidente com engavetamento na BR 101 em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (12). A informação é da Ecovias Capixaba, que informou que o número inclui sete carros e três carretas. O trânsito está totalmente interditado no sentido Norte (Vitória), já no sentido sul (Rio de Janeiro) foi desviado para o Centro da cidade.