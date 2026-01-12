Home
ES vai investir R$ 930 milhões para melhorias em rodovias; veja projetos

Pacote inclui recuperação de estradas e implantação de novos trechos para conectar as regiões capixabas, visando à  modernização e ao aumento da segurança para condutores e pedestres

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 12:49

Região da Praia do Pontal, em Marataízes, também está incluída no pacote de obras
Região da Praia do Pontal, em Marataízes, também está incluída no pacote de obras Crédito: Reprodução/Google Maps

Ao menos nove rodovias que passam por 13 municípios do Espírito Santo vão receber um pacote de investimentos de R$ 930 milhões para melhorias viárias ao longo dos próximos seis anos. Com esse aporte, a perspectiva, segundo o governo do Estado, é recuperar estradas e implantar novos trechos para conectar as regiões capixabas, visando à modernização e ao aumento da segurança para condutores e pedestres.

As obras ainda vão começar, mas, do valor global, R$ 353,4 milhões vão ser destinados à recuperação funcional e reabilitação nas seguintes rodovias:

Nessas vias, conforme planejamento do governo do Estado, serão feitas intervenções em quase 170 quilômetros. Com isso, estão previstas melhorias do pavimento existente, recuperação de sistemas de drenagem, implantação de abrigos para passageiros em pontos de ônibus, calçadas, renovação de sinalização e instalação de dispositivos de segurança, como defensas metálicas e passagens elevadas para travessia de pedestres.

Para esse pacote de obras nas estradas, será feito um financiamento com o Banco do Nordeste, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

“Esse modelo possibilita maior eficiência nas obras, com o reaproveitamento estrutural dos pavimentos existentes, bem como a revitalização rápida dos trechos, otimização de custos e menor impacto no tráfego”, pontua o governo capixaba.

Rodovias que irão passar por obras do governo do Estado nos próximos anos
Rodovias que irão passar por obras do governo do Estado nos próximos anos Crédito: Divulgação/DER-ES

Já com recursos do Tesouro Estadual, estão previstos pouco mais de R$ 569 milhões para implantação e pavimentação de vias consideradas estratégicas para o desenvolvimento do Espírito Santo. São elas:

  • ES 379 (Iúna e Muniz Freire)
  • ES 334 (trecho entre Águia Branca e São Gabriel da Palha)
  • ES 480 (no entroncamento com a ES 487, para Marataízes, e entroncamento com a ES 060, em Itaipava)

Para essas estradas também são planejados serviços como pavimentação, novos acessos aos distritos dos municípios, instalação de defensas metálicas, sinalização vertical e horizontal e abrigos para passageiros de ônibus.

Além disso, mais R$ 7,6 milhões serão utilizados para obras de contenção marítima em um trecho da ES 060, na região da Praia do Pontal, em Marataízes.

Segundo o projeto, a contenção deve se estender por 330 metros com um volume de mais de 15 mil metros cúbicos de pedras. Além disso, será feita a recomposição da estrutura existente na região e a construção de uma calçada de 1,5 metro de largura em toda a extensão da obra.

