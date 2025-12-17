Serra

Após 13 anos em obras, Escola Aristóbulo Barbosa Leão será entregue sexta (19)

Unidade vai contar com 24 salas de aula, laboratórios, biblioteca, sala de artes, espaços administrativos e pedagógicos e áreas de convivência para os alunos; data para início das aulas também está marcada

João Barbosa Repórter

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:16

Aristóbulo Barbosa Leão deve ter aulas em fevereiro de 2026 Crédito: Secretaria da Educação (Sedu)

Agora tem até data! A Escola de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Aristóbulo Barbosa Leão, em obras há 13 anos no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, será entregue à população na próxima sexta-feira (19), às 17h.

A estrutura, construída sob supervisão do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), será repassada aos cuidados da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), que deve preparar o colégio para receber cerca de 1,5 mil alunos a partir de 4 de fevereiro de 2026, início do ano letivo na rede estadual de ensino.

Após o longo período de obras, a ABL vai contar com 24 salas de aula, laboratórios de química, biologia, física, matemática e informática, biblioteca, sala de artes, espaços administrativos e pedagógicos e áreas de convivência para os alunos.

Previsão de como ficará a nova Escola Aristóbulo Barbosa Leão Crédito: Governo do Estado

“A unidade dispõe ainda de refeitório e cozinha, auditório com palco e camarins, sala de dança, vestiários, quadra poliesportiva e ambientes climatizados, oferecendo melhores condições de ensino e aprendizagem para estudantes e profissionais da educação”, divulga a Sedu.

Na unidade, o quadro de servidores será mantido, com remanejamento dos profissionais da atual estrutura, situada em Jardim Limoeiro, para a nova unidade após a inauguração.

A informação sobre a inauguração da escola em dezembro já havia sido divulgada por A Gazeta em 21 de novembro. Na ocasião, o governo do Estado garantiu a conclusão das obras e a entrega ainda em 2025.

Naquele mês, profissionais da Sedu já atuavam no espaço com orientações para instalação de cabos de rede, para colocação de mobiliário em salas, em laboratórios e na biblioteca. Também foram feitos testes de aparelhos de ar-condicionado, de apresentação de slides e de iluminação.

Obra passou por uma série de atrasos

Obras da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, no Parque Residencial Laranjeiras, Serra Crédito: Carlos Alberto Silva [2023]

Além do atraso, a obra também teve um aumento considerável nos custos: no começo, o projeto estava orçado em R$ 6 milhões; depois, após readequações e até demolição devido a danos estruturais, o valor chegou a R$ 12 milhões. Agora, a obra deve ser entregue por mais de R$ 32 milhões dos cofres públicos.

Em 2012, o projeto apresentado para a Aristóbulo Barbosa Leão era de ampliação. Naquele ano, os estudantes da antiga estrutura foram realocados para um prédio onde funcionava uma faculdade particular na Avenida Lourival Nunes, em Jardim Limoeiro. Na época, a previsão era entregar o novo espaço da escola no primeiro semestre de 2014, o que não aconteceu.

Em março de 2015, o contrato com a Almar Construtora, que tocava as obras, foi rescindido em razão da falência da empresa. Consequentemente, as obras, que já estavam na casa de R$ 6 milhões, foram paralisadas.

Três anos depois, em 2018, o governo do Estado optou por uma parceria com a ArcelorMittal para a siderúrgica entregar um projeto para a nova escola. Apesar do valor milionário já investido no local, o prédio principal em Parque Residencial Laranjeiras foi demolido devido a danos estruturais. O Executivo afirmou que licitaria uma nova obra no final daquele ano, mas isso não aconteceu.

Em 2019, sem a licitação prometida, o governo fez nova promessa de edital para retomada das obras até dezembro daquele ano, com gastos avaliados em mais de R$ 20 milhões. Os serviços iniciariam em 2020, e a escola ficaria pronta em meados de 2022.

Em 2020, o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou que o investimento seria de R$ 12.380.138,04 para a reconstrução e ampliação da escola, com 160 vagas a mais. O projeto previa laboratórios, biblioteca, refeitório, pátio coberto, banheiros e 20 salas de aula, entre outras estruturas. Depois disso, o prazo para conclusão das obras mudou para janeiro de 2023 — o que também não aconteceu.

Em 2023, o Departamento de Edificações e a Secretaria da Educação anunciaram mais uma prorrogação. Desta vez, a promessa era entregar o colégio até o início de 2024, com um investimento total em torno de R$ 15 milhões. O prazo também não foi cumprido.

O governo estadual também chegou a confirmar que o prédio teria aulas no início do ano letivo de 2025. Mais uma vez, os alunos ficaram sem conhecer a nova estrutura. Agora, a expectativa está voltada para a liberação das aulas em 2026.

