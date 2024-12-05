A novela das obras da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Aristóbulo Barbosa Leão, em Laranjeiras, na Serra, pode estar nos capítulos finais. A estrutura, prometida pelo governo do Espírito Santo desde 2012, encontra-se na fase final e, segundo o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), responsável pelas obras, vai estar apta para receber os alunos no início do período letivo de 2025.
De acordo com o órgão, a fase atual consiste no acabamento dos prédios pedagógicos, do centro de línguas e da pavimentação da área externa do colégio.
“Eventualmente, serviços complementares, que não impedirão o funcionamento da escola, poderão ainda estar em execução [após o início do ano letivo]. As frentes acontecem concomitantemente nas edificações pedagógicas, na cozinha e no refeitório, de modo que estarão prontas tempestivamente para o ano letivo de 2025”, sinaliza o DER, por meio de nota, informando que, basicamente, as estruturas dependem apenas da conclusão da pintura.
Segundo a RG Empreendimentos, concessionária que realiza a obra, o trabalho segue em andamento em várias frentes de serviço.
Em obra há 12 anos, escola Aristóbulo Barbosa Leão terá aula em 2025 na Serra
Veja como está a obra
Fase final das obras na Escola Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra
No local, edificações como quadra, vestiário, auditório e refeitório estão em obras. Enquanto isso, equipamentos de ar-condicionado já estão prontos para serem instalados. Por contrato, segundo a Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), a RG Empreendimentos tem até março do próximo ano para fazer intervenções no local.
Com a entrega dos novos espaços, a expectativa é que a unidade de ensino passe a receber alunos da Grande Laranjeiras, de Valparaíso e de Chácara Parreiral, totalizando cerca de 920 estudantes a cada turno.
Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), a oferta de matrículas para a Aristóbulo Barbosa Leão será feita de acordo com a capacidade do prédio atual, onde os alunos estudam atualmente. A pasta ainda destaca que, assim que o prédio for liberado, esses mesmos estudantes irão para as novas dependências.
"A Sedu lembra que a Chamada Escolar segue até o dia 11 de dezembro com o período da Pré-Matrícula. Esta etapa é direcionada aos novos alunos que pretendem ingressar na Rede Estadual de ensino no próximo ano. Todas as etapas da Chamada Escolar estão sendo realizadas de forma on-line. Portanto, para os estudantes fazerem o cadastro na Pré-Matrícula, é preciso acessar o site da Sedu: www.sedu.es.gov.br", frisa a secretaria.
Após o período da pré-matrícula, os pais e responsáveis dos estudantes devem efetivar a matrícula diretamente na escola, entre os dias 7 e 17 de janeiro.
Relembre o caso
2012
Primeiro contrato
Foi assinado o primeiro contrato com a Almar Construtora. O projeto era ampliar a escola. Ainda naquele ano, os estudantes foram realocados para outro espaço, onde funcionava uma faculdade particular. O aluguel do imóvel era de cerca de R$ 80 mil por mês. A previsão era entregar o novo espaço até julho de 2014.
2015
Falência e obra interrompida
Em março, o contrato com a Almar Construtora foi rescindido, após a empresa decretar falência. Consequentemente, as obras foram paralisadas. Até então, o gasto com o projeto já era de aproximadamente R$ 6 milhões.
2018
Problemas no projeto e obra demolida
O governo do Estado optou por uma parceria com a ArcelorMittal para que a siderúrgica entregasse um projeto para a nova escola. Apesar do valor milionário já investido no local, o prédio principal foi demolido devido a danos estruturais. O Executivo afirmou que licitaria uma nova obra no final daquele ano, mas isso não aconteceu.
2019
Novo edital
Sem a licitação prometida, o governo do Espírito Santo fez nova promessa de edital para retomada das obras até dezembro daquele ano, com gastos avaliados em mais de R$ 20 milhões. Os serviços iniciariam em 2020, e a escola ficaria pronta em meados de 2022.
2020
Obras retomadas e novo prazo
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou investimento de R$ 12.380.138,04 para a reconstrução e ampliação da EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, com 160 vagas a mais. O projeto prevê laboratórios, bibilioteca, refeitório, pátio coberto, banheiros e 20 salas de aula, entre outras estruturas. O prazo para conclusão das obras mudou para janeiro de 2023.
2023
Valor aumenta... e o prazo também
O Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) anunciaram mais uma prorrogação. Desta vez, a promessa foi entregar o colégio até o início de 2024, com um investimento total em torno de R$ 15 milhões.
2024
Fase atual
Após a promessa para o início de 2024, a conclusão da obra da escola passa a ser prevista para o começo de 2025.