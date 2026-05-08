Condenado por estupro de vulnerável é preso na Serra

Um homem condenado por estupro de vulnerável foi preso nesta sexta-feira (8) durante uma ação da Operação Nacional Caminhos Seguros 2026, realizada na Serra, na Grande Vitória. Segundo as forças de segurança, o suspeito foi localizado dentro de um ônibus que fazia a linha Vitória-Aracruz. A prisão aconteceu durante uma ação integrada da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada no posto da PRF no município. A identidade dele não foi divulgada para preservar a identidade da vítima.





De acordo com a polícia, a abordagem aconteceu após informações compartilhadas pelos setores de inteligência da PRF e da Polícia Federal apontarem que o homem estava em deslocamento no coletivo e possuía um mandado de prisão em aberto.





Durante a verificação, os policiais confirmaram a ordem judicial expedida pela Comarca de Aracruz pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a investigação, o homem foi acusado de manter relação sexual com uma adolescente de 12 anos.





A polícia informou que ele foi condenado a 12 anos e 15 dias de prisão pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. A sentença já havia transitado em julgado, sem possibilidade de recurso.





Após a prisão, ele acabou levado para a Delegacia Regional da Serra e, posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional para cumprimento da pena.





A Operação Caminhos Seguros 2026 acontece em todo o país e tem como foco o combate às violências praticadas contra crianças e adolescentes, principalmente casos de abuso e exploração sexual.