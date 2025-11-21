Fim da espera

Após 13 anos, Escola Aristóbulo Barbosa Leão está pronta e terá aulas em 2026

DER-ES e Sedu, responsáveis pela obra e pela gestão do colégio, confirmaram para A Gazeta os próximos passos para liberação da estrutura

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 15:26

Projeção da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra Crédito: Governo do Estado

Após 13 anos em obras, a Escola de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Aristóbulo Barbosa Leão, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, está pronta. A expectativa é que a nova estrutura seja entregue pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) — responsável pela obra — à Secretaria da Educação (Sedu) em dezembro. A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta pelos órgãos estaduais na manhã desta sexta-feira (21).

Segundo o DER, a entrega está garantida para 2025. O termo de recebimento definitivo já está sendo elaborado para a liberação do prédio, que passa por ajustes de pintura e de limpeza. Além disso, profissionais da Sedu já atuam no espaço com orientações para instalação de cabos de rede, para colocação de mobiliário em salas, em laboratórios e na biblioteca. Também são feitos testes de aparelhos de ar-condicionado, de apresentação de slides e de iluminação.

A Sedu informa que, após a entrega oficial por parte do DER, serão feitos os ajustes finais para ocupação do prédio. Com isso, cerca de 1,7 mil estudantes devem estudar na nova estrutura a partir de 2026.

“A utilização da nova unidade seguirá o planejamento da rede, considerando a capacidade estimada para atender os estudantes, conforme a organização da oferta nas modalidades regular e em tempo integral”, divulga a pasta estadual de educação.

A escola contará com 23 salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório, refeitório, salas de arte e dança, além de espaços esportivos e de convivência. Na unidade, o quadro de servidores será mantido, com remanejamento dos profissionais da atual estrutura, situada em Jardim Limoeiro, para a nova unidade após a inauguração.

Obra passou por série de atrasos

Além do atraso, a obra também teve um aumento considerável nos custos: no começo, o projeto estava orçado em R$ 6 milhões; depois, após readequações e até demolição devido a danos estruturais, o valor chegou a R$ 12 milhões. Agora, a obra deve ser entregue por mais de R$ 32 milhões dos cofres públicos.

Leia mais 13 anos em obras: Escola Aristóbulo Barbosa Leão não tem data para abrir na Serra

Em 2012, o projeto apresentado para a Aristóbulo Barbosa Leão era de ampliação. Naquele ano, os estudantes da antiga estrutura foram realocados para um prédio onde funcionava uma faculdade particular na Avenida Lourival Nunes, em Jardim Limoeiro. Na época, a previsão era entregar o novo espaço da escola no primeiro semestre de 2014, o que não aconteceu.

Em março de 2015, o contrato com a Almar Construtora, que tocava as obras, foi rescindido por falência da empresa. Consequentemente, as obras, que já estavam na casa de R$ 6 milhões, foram paralisadas.

Três anos depois, em 2018, o governo do Estado optou por uma parceria com a ArcelorMittal para a siderúrgica entregar um projeto para a nova escola. Apesar do valor milionário já investido no local, o prédio principal em Parque Residencial Laranjeiras foi demolido devido a danos estruturais. O Executivo afirmou que licitaria uma nova obra no final daquele ano, mas isso não aconteceu.

Em 2019, sem a licitação prometida, o governo fez nova promessa de edital para retomada das obras até dezembro daquele ano, com gastos avaliados em mais de R$ 20 milhões. Os serviços iniciariam em 2020, e a escola ficaria pronta em meados de 2022.

Em 2020, o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou que o investimento seria de R$ 12.380.138,04 para a reconstrução e ampliação escola, com 160 vagas a mais. O projeto previa laboratórios, biblioteca, refeitório, pátio coberto, banheiros e 20 salas de aula, entre outras estruturas. Depois disso, o prazo para conclusão das obras mudou para janeiro de 2023 — o que também não aconteceu.

Em 2023, o Departamento de Edificações e a Secretaria da Educação anunciaram mais uma prorrogação. Desta vez, a promessa era para entregar o colégio até o início de 2024, com um investimento total em torno de R$ 15 milhões. O prazo também não foi cumprido.

O governo estadual também chegou a confirmar que o prédio teria aulas no início do ano letivo de 2025. Mais uma vez, os alunos ficaram sem conhecer a nova estrutura. Agora, a expectativa está voltada para a liberação em 2026.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta