Novela sem fim?

13 anos em obras: Escola Aristóbulo Barbosa Leão não tem data para abrir na Serra

Em dezembro de 2024, governo do Estado chegou a confirmar que as obras estavam no estágio final e que os alunos teriam aula em 2025, o que ainda não aconteceu

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:11

Segundo o DER-ES, obra passa pelos últimos ajustes antes da entrega oficial Crédito: Vitor Jubini

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra, mais uma vez, não tem data para abrir as portas para os alunos. Em obras desde 2012 — há 13 anos —, a unidade deve atender cerca de 1,7 mil estudantes quando finalmente começar a funcionar, em Parque Residencial Laranjeiras.

Em dezembro de 2024, o governo do Estado chegou a confirmar que as obras estavam no estágio final e que os alunos teriam aula em 2025. Passado o primeiro semestre letivo e já iniciado o segundo, ainda não há data para que os estudantes possam usufruir da nova estrutura. (veja o andamento da obra desde 2012 mais abaixo)

Questionado por A Gazeta sobre a situação da escola, o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela obra, informa que os trabalhos estão na etapa final de conclusão dos serviços de infraestrutura e que a obra deve ficar pronta até o final de agosto. Em relação à data de reabertura, o DER destaca que a decisão será da Secretaria da Educação (Sedu) após a entrega do imóvel.

Entre os serviços feitos atualmente pelo DER, está a adequação final de acessibilidade, retoque, limpeza, vistorias de ensaios e investigações estruturais do prédio principal, além da finalização do pátio externo, onde está sendo executada a pavimentação e paisagismo.

“A cobertura da quadra foi finalizada e, no momento, estão sendo colocados os alambrados. Na sequência, será iniciada a pintura do piso. No auditório estão sendo colocados os pisos de madeira, forros e acabamentos dos banheiros”, destaca o DER.

Leia mais Entrega de obra é adiada mais uma vez em Vitória e prefeitura dá novo prazo

Por sua vez, a Sedu — destacando que não há data para a início das atividades letivas — informa que, quando aberta, a unidade de ensino vai atender estudantes da Grande Laranjeiras e também de outros bairros serranos, conforme a demanda registrada.

“O quadro de servidores será mantido, com remanejamento dos profissionais da atual estrutura para a nova unidade após a inauguração”, explica a Sedu. Atualmente, os alunos da Aristóbulo Barbosa Leão estudam em um prédio adaptado em Jardim Limoeiro.

Relembre a trajetória da obra

2012 Primeiro contrato Foi assinado o primeiro contrato com a Almar Construtora. O projeto era ampliar a escola. Ainda naquele ano, os estudantes foram realocados para outro espaço, onde funcionava uma faculdade particular. O aluguel do imóvel era de cerca de R$ 80 mil por mês. A previsão era entregar o novo espaço até julho de 2014.

2015 Falência e obra interrompida Em março, o contrato com a Almar Construtora foi rescindido, após a empresa decretar falência. Consequentemente, as obras foram paralisadas. Até então, o gasto com o projeto já era de aproximadamente R$ 6 milhões.

2018 Problemas no projeto e obra demolida O governo do Estado optou por uma parceria com a ArcelorMittal para que a siderúrgica entregasse um projeto para a nova escola. Apesar do valor milionário já investido no local, o prédio principal foi demolido devido a danos estruturais. O Executivo afirmou que licitaria uma nova obra no final daquele ano, mas isso não aconteceu.

2019 Novo edital Sem a licitação prometida, o governo do Espírito Santo fez nova promessa de edital para retomada das obras até dezembro daquele ano, com gastos avaliados em mais de R$ 20 milhões. Os serviços iniciariam em 2020, e a escola ficaria pronta em meados de 2022.

2020 Obras retomadas e novo prazo O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou investimento de R$ 12.380.138,04 para a reconstrução e ampliação da EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, com 160 vagas a mais. O projeto prevê laboratórios, biblioteca, refeitório, pátio coberto, banheiros e 20 salas de aula, entre outras estruturas. O prazo para conclusão das obras mudou para janeiro de 2023.

2023 Valor aumenta... e o prazo também O Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) anunciaram mais uma prorrogação. Desta vez, a promessa foi entregar o colégio até o início de 2024, com um investimento total em torno de R$ 15 milhões.

2024/25 Fase atual Após a promessa para o início de 2024, a conclusão da obra da escola passou para o ano letivo de 2025, o que ainda não aconteceu.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta