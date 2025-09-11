Nova data

Aristóbulo: DER recua e diz que escola será entregue 'nos próximos meses'

Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo havia informado que complexo educacional, que está em obras há 13 anos, seria entregue neste mês, mas enviou novo prazo na tarde desta quinta-feira (11)

João Barbosa Repórter

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11:17

Projeções da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra Crédito: Governo do Estado

A novela da Escola Estadual Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra, pode terminar neste ano, mas ainda não há um prazo exato para a conclusão das obras, que já duram 13 anos. A previsão do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito (DER-ES), responsável pela construção, é que o complexo educacional seja entregue "nos próximos meses", sem especificar data. Mais cedo, nesta quinta-feira (11), o órgão havia afirmado que a escola seria entregue neste mês de setembro, mas depois recuou.

"Queremos esclarecer que a previsão da conclusão para entrega à Sedu é nos próximos meses, visto que a Sedu ainda estará preparando toda a estrutura para receber os novos alunos. Reforçamos que a escola estará pronta neste ano", disse o DER-ES à reportagem de A Gazeta.

Antes da nova previsão de entrega para os "próximos meses", a última estimativa era o fim de agosto deste ano.

O colégio começou a ser reformado para ampliação no bairro Parque Residencial Laranjeiras em 2012 e o primeiro prazo prometido era março de 2014. Após ao menos quatro adiamentos, a promessa é de que os alunos sejam transferidos pra a aunidade ainda no segundo semestre de 2025.

Relembre: além do atraso, a obra também teve um aumento considerável nos custos: no começo, o projeto estava orçado em R$ 6 milhões; depois, após readequações e até demolição devido a danos estruturais, o valor chegou a R$ 12 milhões. Agora, a obra deve ser entregue por mais de R$ 32 milhões dos cofres públicos.

O DER-ES, responsável pela construção, divulgou que a obra está na etapa final de conclusão dos serviços de infraestrutura. Segundo o órgão, estão sendo realizados serviços de pintura, instalação de alambrados e de paisagismo na parte externa da escola.

Segundo o DER-ES, obra passa pelos últimos ajustes antes da entrega oficial Crédito: Vitor Jubini [05/12/2024]

“Após a conclusão da edificação, o órgão fará a entrega à Secretaria de Educação (Sedu) para programação da utilização do espaço”, divulga o DER.

A Sedu, por sua vez, confirma que a inauguração da escola vai acontecer ainda em 2025, já com a transferência dos estudantes da atual sede da Aristóbulo, que funciona em Jardim Limoeiro, para a nova estrutura. A pasta ainda informa que todas as salas de aula ganharam aparelhos de ar-condicionado, o que não estava previsto no projeto inicial.

“Com capacidade para cerca de 1,7 mil estudantes nos três turnos, a escola contará com 23 salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório, refeitório, salas de arte e dança, além de espaços esportivos e de convivência”, destaca a Sedu.

Na unidade, o quadro de servidores será mantido, com remanejamento dos profissionais da atual estrutura para a nova unidade após a inauguração.

Obra se arrasta há anos

Em 2012, o projeto apresentado para a Aristóbulo Barbosa Leão era de ampliação. Naquele ano, os estudantes da antiga estrutura foram realocados para um prédio onde funcionava uma faculdade particular na Avenida Lourival Nunes, em Jardim Limoeiro. Na época, a previsão era entregar o novo espaço da escola em julho de 2014, o que não aconteceu.

Em março de 2015, o contrato com a Almar Construtora, que tocava as obras, foi rescindido por falência da empresa. Consequentemente, as obras, que já estavam na casa de R$ 6 milhões, foram paralisadas.

Três anos depois, em 2018, o governo do Estado optou por uma parceria com a ArcelorMittal para a siderúrgica entregar um projeto para a nova escola. Apesar do valor milionário já investido no local, o prédio principal foi demolido devido a danos estruturais. O Executivo afirmou que licitaria uma nova obra no final daquele ano, mas isso não aconteceu.

Em 2019, sem a licitação prometida, o governo fez nova promessa de edital para retomada das obras até dezembro daquele ano, com gastos avaliados em mais de R$ 20 milhões. Os serviços iniciariam em 2020, e a escola ficaria pronta em meados de 2022.

Em 2020, o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou investimento de R$ 12.380.138,04 para a reconstrução e ampliação escola, com 160 vagas a mais. O projeto previa laboratórios, biblioteca, refeitório, pátio coberto, banheiros e 20 salas de aula, entre outras estruturas. O prazo para conclusão das obras mudou para janeiro de 2023 — o que também não aconteceu.

Em 2023, o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) anunciaram mais uma prorrogação. Desta vez, a promessa era para entregar o colégio até o início de 2024, com um investimento total em torno de R$ 15 milhões.

Após a promessa para o início de 2024, a conclusão da obra da escola passou para o ano letivo de 2025. A estimativa é de que isso aconteça no último trimestre.

Correção 11/09/2025 - 19:01hrs Versão anterior desta matéria informava que as obras na Escola Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra, seriam concluídas neste mês de setembro. No entanto, após a publicação, o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito (DER-ES), responsável pela construção, alterou a previsão de entrega para os "próximos meses". Título e texto foram alterados.

