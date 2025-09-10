Após mais de 30 anos, antigo hotel de Cachoeiro está à venda

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 18:04
Um antigo hotel localizado no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está à venda após décadas de funcionamento. Durante cerca de trinta anos, o Hotel Duarte foi administrado por Cacilda Vetoraci Duarte e Luiz Geraldo Duarte, que também moravam no local e eram sogros do ex-prefeito da cidade, Vitor Coelho. No local, a placa de uma imobiliária anunciando a venda foi colocada na última semana.
Em outubro de 2024, o casal de idosos que gerenciava o hotel foi morto dentro do estabelecimento durante um roubo. Os responsáveis pelo crime foram identificados como Valmir Santana Ribeiro, de 38 anos, e Adriana de Souza Santos, de 35 anos, que permanecem no sistema prisional desde o ocorrido, de acordo com a Secretaria de Justiça do Estado (Sejus).
Procurados pela reportagem de A Gazeta, a imobiliária e os familiares de Cacilda e Luiz Geraldo preferiram não se pronunciar sobre a venda do imóvel. Não há mais informações sobre valores e detalhes do hotel.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o