Hotel Duarte

Após mais de 30 anos, antigo hotel de Cachoeiro está à venda

Estabelecimento era administrado por Cacilda Vetoraci Duarte e Luiz Geraldo Duarte, sogros do ex-prefeito da cidade, Vitor Coelho

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 18:04

Antigo Hotel Duarte está à venda em Cachoeiro Crédito: Leitor/A Gazeta

Um antigo hotel localizado no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está à venda após décadas de funcionamento. Durante cerca de trinta anos, o Hotel Duarte foi administrado por Cacilda Vetoraci Duarte e Luiz Geraldo Duarte, que também moravam no local e eram sogros do ex-prefeito da cidade, Vitor Coelho. No local, a placa de uma imobiliária anunciando a venda foi colocada na última semana.

Em outubro de 2024, o casal de idosos que gerenciava o hotel foi morto dentro do estabelecimento durante um roubo. Os responsáveis pelo crime foram identificados como Valmir Santana Ribeiro, de 38 anos, e Adriana de Souza Santos, de 35 anos, que permanecem no sistema prisional desde o ocorrido, de acordo com a Secretaria de Justiça do Estado (Sejus).

Procurados pela reportagem de A Gazeta, a imobiliária e os familiares de Cacilda e Luiz Geraldo preferiram não se pronunciar sobre a venda do imóvel. Não há mais informações sobre valores e detalhes do hotel.

