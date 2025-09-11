Educação

Contagem regressiva para o Enem: veja 6 plataformas gratuitas para estudar

Sites fornecem resumos, questões e orientação para a redação de graça. Provas serão aplicadas em dois meses; confira as dicas

Alberto Margon Residente em Jornalismo

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 08:51

Milhares de estudantes estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos dias 9 e 16 de novembro. A menos de 60 dias para as provas, esse é o momento de fazer questões, revisar conteúdos e focar na redação, segundo a professora de Língua Portuguesa da Escola de Ensino Fundamental e Médio Santo Antônio, Luiza Malverdi Barboza Moreira.

“Essa é a hora de treinar produções de texto, simulando todas as condições do Enem. É importante prestar atenção em cada competência da redação e estudar temas atuais nas áreas de meio ambiente, saúde e tecnologia. Sobre as provas objetivas, uma dica é fazer resumos e tentar resolver questões das últimas provas para avaliar erros e acertos”, destaca.

Para ajudar nessa tarefa, veja plataformas que oferecem conteúdos de forma gratuita.

Letrus (para alunos do ES)

Quem estuda na rede estadual do Espírito Santo conta com a Letrus, ferramenta gratuita para corrigir os textos e devolvê-los com correção personalizada por meio da inteligência artificial e do acompanhamento do professor. Segundo Luiza, esse é um dos destaques da plataforma.

"Eu acho muito interessante o feedback detalhado que a plataforma oferece aos alunos, porque ajuda a identificar as dificuldades de cada um e avançar de maneira mais consciente na produção textual", afirma.

"100 dias para o Enem"

A plataforma foi lançada pela faculdade Anhanguera com o objetivo de oferecer conteúdos atualizados para auxiliar estudantes na reta final de preparação para o exame. O site conta com vídeos curtos sobre os temas mais cobrados na prova, dicas práticas para a redação, interação com especialistas e testes de carreiras com um relatório detalhado para ajudar os estudantes que ainda estão indecisos sobre qual carreira seguir.

Kultivi

O site tem um curso completo para o exame em formato de videoaulas, com 16 disciplinas e mais de 370 horas. Além disso, a Kultivi oferece questões comentadas que ajudam a treinar para a prova.

O curso pode ser feito completo ou especificamente por matéria. Se o objetivo for aprimorar o conhecimento em uma área específica, também é possível.

Prisma

Com foco em questões, o Prisma também tem conteúdos para outros concursos, como Fuvest e PUC-SP. Além disso, conta com aulas, exercícios, dicas sobre memorização e atualidades. Também há a possibilidade de acompanhar o próprio desempenho ao longo dos estudos.

Aprenda Mais

Apesar de não ser focado no Enem, o site oferece conteúdos de Exatas e Humanas que podem ser utilizados para a prova. A plataforma, do Ministério da Educação, tem diversos cursos sobre saúde, gestão de negócios, segurança, turismo, produção cultural e design. O material é majoritariamente em texto.

Curso Enem Gratuito

Com aulas de redação, o curso ensina a organizar ideias, estruturar o texto e construir repertório, além de dicas de argumentação e de como elaborar uma proposta de intervenção. O Curso Enem Gratuito tem ainda uma parte prática com temas que podem ser relevantes para a prova.

