Home
>
Cotidiano
>
Contagem regressiva para o Enem: veja 6 plataformas gratuitas para estudar

Contagem regressiva para o Enem: veja 6 plataformas gratuitas para estudar

Sites fornecem resumos, questões e orientação para a redação de graça. Provas serão aplicadas em dois meses; confira as dicas

Alberto Margon

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 08:51

Milhares de estudantes estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos dias 9 e 16 de novembro. A menos de 60 dias para as provas, esse é o momento de fazer questões, revisar conteúdos e focar na redação, segundo a professora de Língua Portuguesa da Escola de Ensino Fundamental e Médio Santo Antônio, Luiza Malverdi Barboza Moreira.

Recomendado para você

No programa desta quinta (11), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: saiba como é realizada a manobra dos navios no Porto de Vitória!

Sites fornecem resumos, questões e orientação para a redação de graça. Provas serão aplicadas em dois meses; confira as dicas

Contagem regressiva para o Enem: veja 6 plataformas gratuitas para estudar

Aroldo Toso, de 61 anos, estava com um fio elétrico de uma bomba de água na mão quando foi encontrado sem vida no poço de peixes na tarde de quarta-feira (10)

Filho encontra pai morto segurando fio dentro de poço em Baixo Guandu

“Essa é a hora de treinar produções de texto, simulando todas as condições do Enem. É importante prestar atenção em cada competência da redação e estudar temas atuais nas áreas de meio ambiente, saúde e tecnologia. Sobre as provas objetivas, uma dica é fazer resumos e tentar resolver questões das últimas provas para avaliar erros e acertos”, destaca.

Contagem regressiva para o Enem: veja 5 plataformas gratuitas para estudar
Esse é o momento de fazer questões, revisar conteúdos e focar na redação Crédito: Shutterstock

Para ajudar nessa tarefa, veja plataformas que oferecem conteúdos de forma gratuita.

Letrus (para alunos do ES)

Quem estuda na rede estadual do Espírito Santo conta com a Letrus, ferramenta gratuita para corrigir os textos e devolvê-los com correção personalizada por meio da inteligência artificial e do acompanhamento do professor. Segundo Luiza, esse é um dos destaques da plataforma.

"Eu acho muito interessante o feedback detalhado que a plataforma oferece aos alunos, porque ajuda a identificar as dificuldades de cada um e avançar de maneira mais consciente na produção textual", afirma.

"100 dias para o Enem"

A plataforma foi lançada pela faculdade Anhanguera com o objetivo de oferecer conteúdos atualizados para auxiliar estudantes na reta final de preparação para o exame. O site conta com vídeos curtos sobre os temas mais cobrados na prova, dicas práticas para a redação, interação com especialistas e testes de carreiras com um relatório detalhado para ajudar os estudantes que ainda estão indecisos sobre qual carreira seguir.

Kultivi

O site tem um curso completo para o exame em formato de videoaulas, com 16 disciplinas e mais de 370 horas. Além disso, a Kultivi oferece questões comentadas que ajudam a treinar para a prova.

O curso pode ser feito completo ou especificamente por matéria. Se o objetivo for aprimorar o conhecimento em uma área específica, também é possível.

Prisma

Com foco em questões, o Prisma também tem conteúdos para outros concursos, como Fuvest e PUC-SP. Além disso, conta com aulas, exercícios, dicas sobre memorização e atualidades. Também há a possibilidade de acompanhar o próprio desempenho ao longo dos estudos.

Aprenda Mais

Apesar de não ser focado no Enem, o site oferece conteúdos de Exatas e Humanas que podem ser utilizados para a prova. A plataforma, do Ministério da Educação, tem diversos cursos sobre saúde, gestão de negócios, segurança, turismo, produção cultural e design. O material é majoritariamente em texto.

Curso Enem Gratuito

Com aulas de redação, o curso ensina a organizar ideias, estruturar o texto e construir repertório, além de dicas de argumentação e de como elaborar uma proposta de intervenção. O Curso Enem Gratuito tem ainda uma parte prática com temas que podem ser relevantes para a prova.

LEIA MAIS

Aulão gratuito de revisão para o Enem vai preparar estudantes no Sul do ES

Enem 2025: vagas para aulão gratuito de redação esgotam em menos de 24h

Enem 2025: A Gazeta terá aulão gratuito, simulados, lives e dicas

Escolha da profissão é cedo demais? Como decidir qual carreira seguir sem medo

Enem 2025: Espírito Santo tem quase 86 mil inscritos

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais