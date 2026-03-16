Bolo, guaraná e sirene

Bombeiros fazem surpresa e aparecem em aniversário de fã mirim em Cariacica

A mãe, Franciele Correa Pacatuba, de 43 anos, contou que o garoto, que é autista com grau 1 de suporte, tem verdadeiro encanto pela corporação

Publicado em 16 de março de 2026 às 20:12

Mãe planejou surpresa com presença dos bombeiros na festa do filho em Cariacica Crédito: Acervo familiar

Comemorar um aniversário é sempre um momento especial, sobretudo para as crianças. E o domingo (15) foi de comemoração dupla para o pequeno Lorenzo, de 6 anos, morador do bairro Campo Verde, em Cariacica. Isso porque o menino, que fez aniversário no último dia 9, recebeu um grupo de convidados surpresa: militares do Corpo de Bombeiros.

A mãe, Franciele Correa Pacatuba, de 43 anos, contou que o garoto, que é autista com grau 1 de suporte, tem verdadeiro encanto pela corporação e pelos agentes.

“Ele ama carrinho, caminhão de bombeiro, roupa de bombeiro. Passa na frente do quartel em Cariacica e fala: 'Olha lá onde eu vou trabalhar quando crescer'. Isso desde cedo. Até que, quando ele tinha quatro anos, caiu uma árvore perto de casa e eles vieram. Ele ouviu o barulho e ficou doido para sair, olhar de perto. Deixaram ele entrar no caminhão e ele ficou tão feliz… Não parava de falar daquilo", recordou a mãe.

Aniversário do pequeno Lorenzo, de 6 anos, teve até momento no caminhão dos bombeiros, em Cariacica Crédito: Acervo familiar

A festa com a temática de bombeiros foi um pedido do próprio aniversariante, após a comemoração do quinto aniversário, em 2025.

"Ele pediu e eu fiquei pensando… E decidi fazer uma surpresa para ele. Eles falaram que nem sempre conseguem participar dos eventos, que podia acontecer alguma ocorrência, ainda mais no verão, mas persisti. Estava correndo atrás desde novembro e ele ficou muito feliz. Mesmo que não tivesse esse hiperfoco, é uma memória afetiva que foi criada", finalizou a mãe.

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