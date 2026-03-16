Homem é preso após fazer mulher e bebê reféns em Barra de São Francisco

Depois de três horas de negociação com a PM o homem se entregou e foi preso em Barra de São Francisco Crédito: Polícia Militar

Uma mulher e um bebê de 11 meses foram feitos reféns pelo companheiro, no último sábado (14), no bairro Estrela em Barra de São Francisco, na região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a situação aconteceu após os dois discutirem e o homem tentar agredi-la.

O irmão da vítima tentou intervir, o que acabou gerando mais revolta no suspeito que, armado com uma faca, acabou mantendo a mulher e o bebê reféns dentro da residência. Após mais de três horas de negociação conduzida pela Polícia Militar, a criança foi liberada e, em seguida, a mulher.