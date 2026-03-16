A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Adolescente vai responder por falsa denúncia de agressão em Marataízes

Publicado em 16/03/2026 às 19h32

Uma adolescente de 16 anos vai responder por fazer uma denúncia falsa de agressão em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. A conclusão é da Polícia Civil, que investigou o caso ocorrido no dia 23 de fevereiro após a menor, que estava grávida, procurar a delegacia e afirmar que teria sido espancada e ameaçada pelo companheiro, de 29 anos. Ele foi encontrado perto do local, o que foi interpretado pela polícia como uma tentativa de intimidação, e acabou preso em flagrante. 

Antes da Justiça analisar o caso, a adolescente apresentou uma declaração por escrito afirmando que tudo ocorreu após uma discussão por ciúmes e que o depoimento dado anteriormente era falso. Ela explicou ainda que estava machucada, pois teria sofrido uma queda. A menor foi autuada por ato infracional análogo ao crime de denúncia caluniosa e o caso segue em investigação.

Publicidade