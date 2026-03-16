Adolescente vai responder por falsa denúncia de agressão em Marataízes
Uma adolescente de 16 anos vai responder por fazer uma denúncia falsa de agressão em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. A conclusão é da Polícia Civil, que investigou o caso ocorrido no dia 23 de fevereiro após a menor, que estava grávida, procurar a delegacia e afirmar que teria sido espancada e ameaçada pelo companheiro, de 29 anos. Ele foi encontrado perto do local, o que foi interpretado pela polícia como uma tentativa de intimidação, e acabou preso em flagrante.
Antes da Justiça analisar o caso, a adolescente apresentou uma declaração por escrito afirmando que tudo ocorreu após uma discussão por ciúmes e que o depoimento dado anteriormente era falso. Ela explicou ainda que estava machucada, pois teria sofrido uma queda. A menor foi autuada por ato infracional análogo ao crime de denúncia caluniosa e o caso segue em investigação.