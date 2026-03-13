Queda de raio mata vacas, bezerros e boi na zona rural de Presidente Kennedy

Oito animais morreram após a queda de um raio na localidade de São Salvador, zona rural de Presidente Kennedy , no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (13). Segundo o produtor rural Patrik dos Santos, quatro bezerros, três vacas e um boi foram atingidos, somando um prejuízo de cerca de R$ 45 mil. A Prefeitura Municipal foi acionada e ajudou a enterrar os bovinos.

Esse é o terceiro caso de morte de animais por queda de raios em duas semanas na cidade. Em 27 de fevereiro, sete bois e vacas morreram da mesma forma na localidade de Monte Belo. Na mesma data, em Dois Corações, a morte de três bois resultou no prejuízo de R$ 20 mil para um produtor rural.