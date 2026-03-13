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Queda de raio mata vacas, bezerros e boi na zona rural de Presidente Kennedy

Publicado em 13/03/2026 às 18h41
Oito animais morreram após queda de raio na zona rural de Presidente Kennedy, no Sul do ES
Oito animais morreram após queda de raio na zona rural de Presidente Kennedy, no Sul do ES Crédito: Leitor/A Gazeta

Oito animais morreram após a queda de um raio na localidade de São Salvador, zona rural de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (13). Segundo o produtor rural Patrik dos Santos, quatro bezerros, três vacas e um boi foram atingidos, somando um prejuízo de cerca de R$ 45 mil. A Prefeitura Municipal foi acionada e ajudou a enterrar os bovinos. 

Esse é o terceiro caso de morte de animais por queda de raios em duas semanas na cidade. Em 27 de fevereiro, sete bois e vacas morreram da mesma forma na localidade de Monte Belo. Na mesma data, em Dois Corações, a morte de três bois resultou no prejuízo de R$ 20 mil para um produtor rural.

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