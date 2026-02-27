Raios matam bois e vacas em propriedades de Presidente Kennedy

Pelo menos 10 animais (entre bois e vacas) morreram após queda de raios em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (27). Sete deles estavam na localidade de Monte Belo. O produtor Helúcio Castelo contou que o gado era criado para abate, mas ainda não calculou as perdas. Já em Dois Corações, morreram três bois, um prejuízo de R$ 20 mil para o produtor José Roberto Oliveira.