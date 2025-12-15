De mergulhão a corredor de ônibus: como nova avenida da Serra vai ficar

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:22
A Prefeitura da Serra recebeu oficialmente um trecho da BR 101, que agora se chama Avenida Mestre Álvaro. A mudança não será somente na nomenclatura. As intervenções previstas são mais amplas e contemplam a construção de um corredor exclusivo de ônibus — no estilo do Expresso GV, de Cariacica a Vila Velha —, um mergulhão, uma ciclovia e novas calçadas. Assista ao vídeo acima e veja como deve ficar.
Segundo a prefeitura, o município ficará responsável por 32 quilômetros de vias entre os bairros Alphaville, no Contorno de Vitória, e Belvedere, próximo à entrada do Contorno do Mestre Álvaro. O trecho que deve receber as primeiras intervenções fica entre Carapina e Jardim Limoeiro.
É o valor total estimado em recursos próprios para as intervenções.
É o custo estimado do corredor exclusivo de ônibus.
Com a instalação da avenida, o tráfego de caminhões deve ser restringido. A prefeitura estuda, junto com os setores comercial e empresarial da cidade, estabelecer duas restrições aos veículos pesados:
Para reforçar a segurança viária, serão implementadas bases móveis de fiscalização, além de um aumento no número de viaturas e motocicletas do Departamento de Operações de Trânsito (DOT).
O município ainda ampliou o quadro de agentes de trânsito, convocando 33 novos profissionais, conforme publicação no Diário Oficial do dia 5 de dezembro. A expectativa é que os aprovados no concurso passem a integrar o departamento até o fim de janeiro.
A mudança de gestão só foi possível devido à criação do Contorno do Mestre Álvaro, que passou a ser administrado, em 26 de novembro, pela Ecovias Capixaba, integrando-se, oficialmente, como um dos trechos da BR 101.
Ainda não há prazo para as obras começarem. Segundo o prefeito, o projeto deve ficar pronto ainda em 2025, e a licitação deve ser realizada em 2026, assim como a ordem de serviço.
