De mergulhão a corredor de ônibus: como nova avenida da Serra vai ficar

Prefeitura passou a administrar trecho de 32 quilômetros, que fazia parte da BR 101 e, agora, vai promover mudanças para melhorar a fluidez do trânsito na cidade

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:22

Trecho passou a ser administrado pela Prefeitura da Serra e vai ganhar ciclovia, corredor exclusivo de ônibus e um mergulhão, convertendo-se na Avenida Mestre Álvaro

Prefeitura da Serra recebeu oficialmente um trecho da BR 101, que agora se chama Avenida Mestre Álvaro. A mudança não será somente na nomenclatura. As intervenções previstas são mais amplas e contemplam a construção de um corredor exclusivo de ônibus — no estilo do Expresso GV, de Cariacica a Vila Velha —, um mergulhão, uma ciclovia e novas calçadas. Assista ao vídeo acima e veja como deve ficar.

Segundo a prefeitura, o município ficará responsável por 32 quilômetros de vias entre os bairros Alphaville, no Contorno de Vitória, e Belvedere, próximo à entrada do Contorno do Mestre Álvaro. O trecho que deve receber as primeiras intervenções fica entre Carapina e Jardim Limoeiro.

R$ 500 milhões

É o valor total estimado em recursos próprios para as intervenções.

O que vai mudar

  • Correção do traçado do viaduto de Carapina: a curva acentuada será corrigida e integrada com a via marginal no sentido Vitória x Serra
  • Criação de uma via exclusiva para ônibus para ligar Carapina a Laranjeiras, parecida com o corredor que está sendo construído  entre Cariacica e Vila Velha
  • Mergulhão na altura da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, semelhante ao da Avenida Eldes Scherrer. Quem irá para Vitória ou estiver chegando da Capital vai passar por baixo
  • Construção de ciclovias e calçadas
  • Substituição dos radares do Dnit pelos da prefeitura
  • Novo paisagismo e iluminação
  • Semáforos com inteligência artificial

R$ 150 milhões

É o custo estimado do corredor exclusivo de ônibus.

Proibição de veículos pesados

Com a instalação da avenida, o tráfego de caminhões deve ser restringido. A prefeitura estuda, junto com os setores comercial e empresarial da cidade, estabelecer duas restrições aos veículos pesados:

  • Das 6h às 9h
  • Das 17h às 19h

Bases móveis e mais guardas

Para reforçar a segurança viária, serão implementadas bases móveis de fiscalização, além de um aumento no número de viaturas e motocicletas do Departamento de Operações de Trânsito (DOT).

O município ainda ampliou o quadro de agentes de trânsito, convocando 33 novos profissionais, conforme publicação no Diário Oficial do dia 5 de dezembro. A expectativa é que os aprovados no concurso passem a integrar o departamento até o fim de janeiro.

A mudança de gestão só foi possível devido à criação do Contorno do Mestre Álvaro, que passou a ser administrado, em 26 de novembro, pela Ecovias Capixaba, integrando-se, oficialmente, como um dos trechos da BR 101.

Ainda não há prazo para as obras começarem. Segundo o prefeito, o projeto deve ficar pronto ainda em 2025, e a licitação deve ser realizada em 2026, assim como a ordem de serviço.

