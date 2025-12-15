Assista ao vídeo

De mergulhão a corredor de ônibus: como nova avenida da Serra vai ficar

Prefeitura passou a administrar trecho de 32 quilômetros, que fazia parte da BR 101 e, agora, vai promover mudanças para melhorar a fluidez do trânsito na cidade

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:22

A Prefeitura da Serra recebeu oficialmente um trecho da BR 101, que agora se chama Avenida Mestre Álvaro. A mudança não será somente na nomenclatura. As intervenções previstas são mais amplas e contemplam a construção de um corredor exclusivo de ônibus — no estilo do Expresso GV, de Cariacica a Vila Velha —, um mergulhão, uma ciclovia e novas calçadas. Assista ao vídeo acima e veja como deve ficar.

Segundo a prefeitura, o município ficará responsável por 32 quilômetros de vias entre os bairros Alphaville, no Contorno de Vitória, e Belvedere, próximo à entrada do Contorno do Mestre Álvaro. O trecho que deve receber as primeiras intervenções fica entre Carapina e Jardim Limoeiro.

R$ 500 milhões É o valor total estimado em recursos próprios para as intervenções.

O que vai mudar

Correção do traçado do viaduto de Carapina: a curva acentuada será corrigida e integrada com a via marginal no sentido Vitória x Serra

a curva acentuada será corrigida e integrada com a via marginal no sentido Vitória x Serra Criação de uma via exclusiva para ônibus para ligar Carapina a Laranjeiras, parecida com o corredor que está sendo construído entre Cariacica e Vila Velha

para ligar Carapina a Laranjeiras, parecida com o corredor que está sendo construído entre Cariacica e Vila Velha Mergulhão na altura da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, semelhante ao da Avenida Eldes Scherrer. Quem irá para Vitória ou estiver chegando da Capital vai passar por baixo

na altura da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, semelhante ao da Avenida Eldes Scherrer. Quem irá para Vitória ou estiver chegando da Capital vai passar por baixo Construção de ciclovias e calçadas

Substituição dos radares do Dnit pelos da prefeitura

do Dnit pelos da prefeitura Novo paisagismo e iluminação

Semáforos com inteligência artificial

R$ 150 milhões É o custo estimado do corredor exclusivo de ônibus.

Proibição de veículos pesados

Com a instalação da avenida, o tráfego de caminhões deve ser restringido. A prefeitura estuda, junto com os setores comercial e empresarial da cidade, estabelecer duas restrições aos veículos pesados:

Das 6h às 9h

Das 17h às 19h

Bases móveis e mais guardas

Para reforçar a segurança viária, serão implementadas bases móveis de fiscalização, além de um aumento no número de viaturas e motocicletas do Departamento de Operações de Trânsito (DOT).

O município ainda ampliou o quadro de agentes de trânsito, convocando 33 novos profissionais, conforme publicação no Diário Oficial do dia 5 de dezembro. A expectativa é que os aprovados no concurso passem a integrar o departamento até o fim de janeiro.

A mudança de gestão só foi possível devido à criação do Contorno do Mestre Álvaro, que passou a ser administrado, em 26 de novembro, pela Ecovias Capixaba, integrando-se, oficialmente, como um dos trechos da BR 101.

Ainda não há prazo para as obras começarem. Segundo o prefeito, o projeto deve ficar pronto ainda em 2025, e a licitação deve ser realizada em 2026, assim como a ordem de serviço.

