Home
>
Economia do ES
>
PF faz operação contra servidora suspeita de fraude no INSS no ES

PF faz operação contra servidora suspeita de fraude no INSS no ES

Investigação aponta que a profissional havia habilitado benefícios irregularmente, inclusive, em nome de beneficiário que já tinha falecido

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 09:47

Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (11), a Operação Illicitus, para cumprir cinco mandados de busca e apreensão e afastamento temporário de uma servidora do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Espírito Santo. O objetivo é desarticular um esquema de fraudes na concessão de benefícios previdenciários. O nome da funcionária não foi divulgado.

Recomendado para você

Investigação aponta que a profissional havia habilitado benefícios irregularmente, inclusive, em nome de beneficiário que já tinha falecido

PF faz operação contra servidora suspeita de fraude no INSS no ES

O ramal Piraqueaçu, que liga a Estrada de Ferro Vitória-Minas aos portos de Aracruz, está fechado por indígenas. Interrupções são constantes por ali

50 dias de ferrovia interditada no Espírito Santo e... nada

Acordo fechado pelo Sindirodoviários com empresas e governo prevê, além de aumento no salário e no tiquete, redução de 20 minutos na jornada diária de trabalho

Rodoviários estimam que redução da carga horária pode gerar 300 empregos no ES

A investigação teve início quando o Núcleo de Inteligência da Previdência Social identificou que uma servidora havia habilitado e deferido benefícios irregularmente, notadamente, processos instruídos com certidões falsas de casamento e em nome de beneficiário que já tinha falecido.

Diante dos fatos, a Força-Tarefa Previdenciária, integrada pela Polícia Federal e Ministério da Previdência Social, iniciou uma varredura em processos com suspeita de irregularidades, sendo detectado que uma servidora do órgão realizava agendamentos fora do horário de expediente e utilizava dados cadastrais de uma despachante, também envolvida diretamente com a fraude.

De acordo com a Polícia Federal, as fraudes inicialmente identificadas alcançaram a cifra de cerca de R$ 200 mil, porém, com o avanço da investigação, estima-se que esse valor possa chegar à casa de milhões de reais desviados dos cofres públicos.

Os investigados poderão responder pela prática dos crimes de falsificação de documentos, uso de documentos falsos, estelionato previdenciário e inserção de dados falsos em sistema de informações.

Leia mais

Imagem - Como votaram deputados do ES no processo de cassação de Zambelli

Como votaram deputados do ES no processo de cassação de Zambelli

Imagem - Justiça extingue ação do MPES contra empreendimento de luxo em Guarapari

Justiça extingue ação do MPES contra empreendimento de luxo em Guarapari

Imagem - Como votaram os deputados do ES no projeto para reduzir penas do 8/1

Como votaram os deputados do ES no projeto para reduzir penas do 8/1

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Previdência

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais