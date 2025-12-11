Operação Illicitus

PF faz operação contra servidora suspeita de fraude no INSS no ES

Investigação aponta que a profissional havia habilitado benefícios irregularmente, inclusive, em nome de beneficiário que já tinha falecido

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 09:47

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (11), a Operação Illicitus, para cumprir cinco mandados de busca e apreensão e afastamento temporário de uma servidora do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Espírito Santo. O objetivo é desarticular um esquema de fraudes na concessão de benefícios previdenciários. O nome da funcionária não foi divulgado.

A investigação teve início quando o Núcleo de Inteligência da Previdência Social identificou que uma servidora havia habilitado e deferido benefícios irregularmente, notadamente, processos instruídos com certidões falsas de casamento e em nome de beneficiário que já tinha falecido.

Diante dos fatos, a Força-Tarefa Previdenciária, integrada pela Polícia Federal e Ministério da Previdência Social, iniciou uma varredura em processos com suspeita de irregularidades, sendo detectado que uma servidora do órgão realizava agendamentos fora do horário de expediente e utilizava dados cadastrais de uma despachante, também envolvida diretamente com a fraude.

De acordo com a Polícia Federal, as fraudes inicialmente identificadas alcançaram a cifra de cerca de R$ 200 mil, porém, com o avanço da investigação, estima-se que esse valor possa chegar à casa de milhões de reais desviados dos cofres públicos.

Os investigados poderão responder pela prática dos crimes de falsificação de documentos, uso de documentos falsos, estelionato previdenciário e inserção de dados falsos em sistema de informações.

