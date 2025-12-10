Como votaram os deputados do ES no projeto para reduzir penas do 8/1

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:24
A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quarta-feira (10), o texto base do Projeto de Lei da Dosimetria, que reduz as penas e o tempo de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo os envolvidos nos atentados de 8 de janeiro de 2023.
Ao todo, foram 291 votos a favor, 148 votos contra e 1 abstenção; 72 deputados estavam ausentes.
A maioria da bancada capixaba na Câmara foi favorável ao projeto. Entre os 10 deputados federais que representam o Espírito Santo, seis votaram a favor, dois foram contra e um esteve ausente. Confira abaixo o placar.
Procurado por A Gazeta, o deputado Paulo Folleto afirmou que esteve ausente da votação no plenário pois se recupera de um problema de saúde, mas disse que, se estivesse na Câmara, votaria a favor.
O projeto seguirá para análise do Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), já sinalizou que a proposta será votada ainda em 2025.
Caso seja aprovado, o texto segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pode optar pelo veto integral ou parcial do texto.
O texto aprovado na madrugada desta quarta-feira (10) é um substitutivo do relator, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), ao Projeto de Lei 2162/23, do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) e outros.
O substitutivo determina que os crimes de tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, implicarão o uso da pena mais grave em vez da soma de ambas as penas.
O texto original previa anistia a todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e dos acusados dos quatro grupos relacionados à tentativa de golpe de Estado julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Mas esse artigo foi retirado do projeto.
