Home
>
Política
>
Como votaram os deputados do ES no projeto para reduzir penas do 8/1

Como votaram os deputados do ES no projeto para reduzir penas do 8/1

Maioria da bancada capixaba na Câmara foi favorável ao projeto que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:24

Bancada do Espírito Santo na Câmara dos Deputados
Bancada do Espírito Santo na Câmara dos Deputados: Amaro Neto, Da Vitória, Victor Linhalis, Evair de Melo, Gilson Daniel, Gilvan da Federal, Helder Salomão, Messias Donato e Paulo Folleto Crédito: Divulgação/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quarta-feira (10), o texto base do Projeto de Lei da Dosimetria, que reduz as penas e o tempo de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo os envolvidos nos atentados de 8 de janeiro de 2023.

Recomendado para você

Maioria da bancada capixaba na Câmara foi favorável ao projeto que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Como votaram os deputados do ES no projeto para reduzir penas do 8/1

Julgamento foi concluído nesta terça-feira (9) e, com a decisão, o deputado federal pode se tornar inelegível pelo que estabelece a Lei da Ficha Limpa; ainda cabe recurso

TRE mantém condenação de Gilvan por violência de gênero contra Camila Valadão

Prefeitos e vice-prefeitos assinaram cartas de desfiliação após posarem para foto ao lado do ex-presidente estadual da sigla, Vandinho Leite

PSDB-ES sofre debandada após ascensão de Arnaldinho à presidência

Ao todo, foram 291 votos a favor, 148 votos contra e 1 abstenção; 72 deputados estavam ausentes.

A maioria da bancada capixaba na Câmara foi favorável ao projeto. Entre os 10 deputados federais que representam o Espírito Santo, seis votaram a favor, dois foram contra e um esteve ausente. Confira abaixo o placar. 

  • Amaro Neto (Republicanos) - Sim
  • Da Vitoria (PP) - Sim
  • Evair de Melo (PP) - Sim
  • Dr. Victor Linhalis (Podemos) - Sim 
  • Gilson Daniel (Podemos) - Sim
  • Gilvan da Federal (PL) - Sim
  • Helder Salomão (PT) - Não
  • Jack Rocha (PT) - Não
  • Messias Donato (Republicanos) - Sim
  • Paulo Folleto (PSB) - Ausente, mas favorável ao projeto.

Procurado por A Gazeta, o deputado Paulo Folleto afirmou que esteve ausente da votação no plenário pois se recupera de um problema de saúde, mas disse que, se estivesse na Câmara, votaria a favor.

O projeto seguirá para análise do Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), já sinalizou que a proposta será votada ainda em 2025.

Caso seja aprovado, o texto segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pode optar pelo veto integral ou parcial do texto.

VEJA TAMBÉM | PL da dosimetria pode colocar Bolsonaro em liberdade? Entenda o que está em jogo na votação da Câmara

Entenda o Projeto de Lei

O texto aprovado na madrugada desta quarta-feira (10) é um substitutivo do relator, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), ao Projeto de Lei 2162/23, do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) e outros.

O substitutivo determina que os crimes de tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, implicarão o uso da pena mais grave em vez da soma de ambas as penas.

O texto original previa anistia a todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e dos acusados dos quatro grupos relacionados à tentativa de golpe de Estado julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Mas esse artigo foi retirado do projeto.

Leia mais

Imagem - Legislação sobre impeachment precisa ser atualizada, diz Lewandowski em visita ao ES

Legislação sobre impeachment precisa ser atualizada, diz Lewandowski em visita ao ES

Imagem - Transferência da BR 101 para Prefeitura da Serra muda de data

Transferência da BR 101 para Prefeitura da Serra muda de data

Imagem - Entrega do museu do Cais das Artes é adiada para janeiro

Entrega do museu do Cais das Artes é adiada para janeiro

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Golpe de Estado 8 de Janeiro

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais