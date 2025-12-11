Home
Como votaram deputados do ES no processo de cassação de Zambelli

Maioria dos parlamentares capixabas em Brasília foi favorável a arquivar processo contra a deputada condenada no STF

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 09:03

Câmara dos Deputados decidiu, na quarta-feira (10), rejeitar a cassação do mandato da parlamentar Carla Zambelli (PL-SP), que foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e está presa na Itália. Dos dez parlamentares capixabas, seis votaram para arquivar o processo contra a deputada, três foram favoráveis a cassar o mandato e um esteve ausente.

Maioria dos parlamentares capixabas em Brasília foi favorável a arquivar processo contra a deputada condenada no STF

Como votaram deputados do ES no processo de cassação de Zambelli

Ao todo, 227 deputados federais votaram a favor da cassação e 170 contra. Como eram necessários 257 votos para que o mandato fosse cassado, o processo foi arquivado. A sessão teve 10 abstenções e 105 parlamentares ausentes. 

Confira abaixo como cada parlamentar do Estado se posicionou:

  1. Amaro Neto (Republicanos) - Não
  2. Da Vitoria (PP) - Não
  3. Dr Victor Linhalis (Podemos) -Sim
  4. Evair de Melo (PP) -Não
  5. Gilson Daniel (Podemos) -Não
  6. Gilvan da Federal (PL) - Não
  7. Helder Salomão (PT) - Sim
  8. Jack Rocha (PT) -Sim
  9. Messias Donato (Republicanos) -Não
  10. Paulo Folletto (PSB) - Ausente

Folletto foi procurado por A Gazeta e questionado sobre qual seria seu voto, uma vez que está afastado por motivos de saúde, mas o deputado não se manifestou.

A decisão tomada em plenário contrariou a votação ocorrida mais cedo na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), que obteve maioria pela perda do mandato com a ajuda de deputados do centrão.

Zambelli foi condenada em maio deste ano a dez anos de prisão e à perda de mandato por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com ajuda do hacker Walter Delgatti Neto, também condenado. A deputada sempre negou as acusações.

Carla Zambelli, deputada federal
Carla Zambelli, deputada federal condenada pelo STF Crédito: Mário Agra/Agência Câmara

Segundo a denúncia, o objetivo da deputada era incluir alvarás de soltura falsos e um mandado de prisão forjado contra o ministro Alexandre de Moraes. Delgatti, que confessou o ataque, foi condenado a oito anos e três meses de prisão. Ele afirma ter feito a invasão a mando da deputada.

Moraes, relator do caso, votou por sua prisão e foi acompanhado de forma unânime pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Zambelli foi presa na Itália em 29 de julho. A deputada está no país desde o início de junho e afirmou ser uma "exilada política" que seria alvo de uma suposta "perseguição".

Ela argumenta que estaria protegida de ser extraditada por ter cidadania italiana, embora especialistas tenham contestado sua avaliação.

