Mudança partidária

PSDB alerta que vereadores podem perder mandato caso saiam do partido

O movimento de desfiliações teve início logo após o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ser nomeado presidente estadual do partido

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 21:36

Em mais um capítulo do impasse que se tornou a troca de comando no PSDB do Espírito Santo, um comunicado assinado pelo secretário-geral do tucanato capixaba, Sérgio de Freitas, alerta aos vereadores eleitos pela legenda sobre a possibilidade de perderem seus mandatos, caso decidam sair do ninho tucano. O aviso foi dado depois de, na terça-feira (9), quatro prefeitos e seis vices da sigla assinarem e enviarem carta de desfiliação à Executiva estadual.

O movimento de desfiliações no PSDB teve início logo após o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, na última quinta-feira (4), ser nomeado presidente estadual do partido. A mudança repentina na cúpula do tucanato capixaba gerou respostas imediatas, com o deputado estadual Vandinho Leite, agora ex-presidente da sigla, capitaneando a debandada entre os filiados.

Veja o comunicado abaixo:

Comunicado do PSDB estadual alerta vereadores sobre risco de perda de mandato, caso decidam sair da legenda Crédito: Reprodução

Deputado reage a comunicado

Um dos primeiros nomes a comunicar saída do PSDB após Arnaldinho Borgo assumir a presidência do partido, o deputado Mazinho dos Anjos reagiu ao comunicado do secretário-geral da legenda.

"É profundamente lamentável ver o PSDB no Espírito Santo, um partido que sempre se apresentou como defensor da democracia, da liberdade partidária e do diálogo político, recorrer agora a práticas de intimidação contra seus próprios vereadores", afirmou o parlamentar em nota compartilhada nesta quarta-feira (10).

Partido nega intimidação

Em conversa com a reportagem na noite desta quarta-feira (10), o secretário-geral confirmou a autoria do comunicado, mas negou que, conforme interpretação de parte dos filiados que receberam o texto, o alerta tenha o objetivo de intimidar os vereadores que consideram deixar o partido por insatisfação com a nova presidência.

"Não foi no sentido de intimidar (o comunicado). Foi apenas um alerta de que o mandato dos vereadores pertence ao partido. Caso queiram deixar o PSDB, será sabendo disso", afirmou Sérgio de Freitas.

Pelo regramento eleitoral, as vagas de vereadores e deputados, por exemplo, são do partido porque o sistema proporcional distribui as cadeiras conforme a votação total da legenda, e não apenas pelos votos individuais dos candidatos. Assim, o mandato pertence à sigla — o vereador apenas ocupa a vaga enquanto estiver vinculado a ela.

Ainda segundo o secretário-geral, o partido tem feito contato, de maneira gradual, com os vereadores eleitos pela sigla em 2024, para tratar sobre as diretrizes da legenda sob novo comando. "Tudo está sendo feito em clima de muito diálogo", frisou.

Por fim, Sérgio de Freitas confirmou que tem sido discutida e articulada a ida novos nomes para o ninho tucano, visando ao pleito de 2026. O secretário-geral, entretanto, não revelou quem são os cotados para integrar a legenda após sua reformulação.

"Ainda não temos informações sobre esses nomes, porque as discussões estão em fase inicial. Hoje (quarta-feira) mesmo estou em Brasília para discutir questões relacionadas ao partido, entre elas a liberação de acesso a dados da Executiva", concluiu Sérgio de Freitas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta