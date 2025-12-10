Cerimônia de posse

'É preciso enfrentamento rigoroso às fake news', diz novo presidente do TRE-ES

Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho se emocionou durante o discurso, ao relembrar a trajetória até chegar à presidência do Tribunal Eleitoral

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:54

Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho tomou posse no TRE-ES para o biênio 2026/2027 Crédito: Tiago Alencar

O desembargador Namyr Carlos de Souza Filho tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), em sessão solene realizada nesta quarta-feira (10), na sede da Justiça Eleitoral, em Vitória. A cerimônia marcou o início do biênio 2026/2027 e reuniu autoridades dos Três Poderes, representantes do Ministério Público, magistrados, advogados e lideranças políticas.

Na mesma solenidade, o desembargador Arthur José Neiva de Almeida foi empossado como vice-presidente e corregedor regional eleitoral da Corte.

No discurso de posse, Namyr não conteve a emoção e chorou em alguns momentos, ao relembrar a trajetória até chegar à presidência do TRE. O desembargador lembrou do papel da Justiça Eleitoral e sua importância para garantir que o poder político emane do povo, como pacto civilizatório que fundamenta a República do Brasil. "A Justiça Eleitoral não pertence a partido, governos ou interesses particulares", disse.

O novo presidente do TRE-ES citou desafios que precisarão ser combatidos pela Justiça Eleitoral, como as fakes news e os ataques entre candidatos ou eleitores.

"Os tempos atuais impõem enfrentamento rigoroso à desinformação e às fake news", observou. "Manifestações de opiniões, sob o pretexto de liberdade de expressão, não devem ser feitas para ataques diretos à honra e à imagem das pessoas."

Namyr Carlos também destacou que tanto os partidos políticos quanto os eleitores têm papeís a cumprir durante as eleições.

"Os partidos políticos precisam estar atentos para indicação de candidatos com propostas concretas para a população. O eleitor deve buscar o valorizar o seu voto, verificando sua afinidade com aquele projeto político e investigar o perfil dos determinados candidatos. A escolha dos candidatos deve ser seletiva. O povo não pode se omitir das escolhas importantes para o país", afirmou.

A posse contou com a presença do governador Renato Casagrande, do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, entre outras autoridades.

A eleição da nova Mesa Diretora ocorreu em outubro deste ano, em votação secreta e unânime, no Pleno do TRE-ES, a partir de indicação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Namyr sucede o desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, enquanto Arthur Neiva assume as funções ocupadas até então pela desembargadora Janete Vargas Simões, eleita presidente do TJES, também em outubro e com votação secreta.

Com trajetória consolidada no Judiciário capixaba, Namyr Carlos de Souza Filho é natural de Vitória, graduado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e tem formação pela Escola da Magistratura. Ingressou no Judiciário pelo Quinto Constitucional da advocacia e acumula experiência como vice-presidente do Tribunal de Justiça, ex-vice-presidente e corregedor do próprio TRE-ES, além de passagens por câmaras cíveis, Conselho da Magistratura e Procuradoria-Geral do Estado.

