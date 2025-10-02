Justiça Eleitoral

Desembargador indicado para presidir TRE-ES promete coibir ataques à democracia

A escolha de Namyr Carlos de Souza Filho ocorreu durante sessão plenária do TJES, nesta quinta (2), e ainda precisa ser referendada pela Corte eleitoral

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 21:18

Desembargadores Namyr Carlos de Souza Filho e Arthur José Neiva foram indicados para comandar o TRE-ES Crédito: Asscom TJES

Indicado pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para presidir o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no biênio 2026/2027, o desembargador Namyr Carlos de Souza Filho afirmou que pretende implantar uma gestão voltada para o fortalecimento da democracia e conscientização dos eleitores capixabas acerca da importância do voto nas próximas eleições.

A escolha do desembargador para presidir o TRE-ES ocorreu durante sessão plenária realizada nesta quinta-feira (2), no TJES. Arthur José Neiva de Almeida foi indicado para ser o vice de Namyr. As indicações ainda serão referendadas pela Corte eleitoral e a posse está prevista para dezembro deste ano.

Além de ações visando ao fortalecimento de valores democráticos em território capixaba, Namyr também pretende implementar medidas voltadas ao enfrentamento da disseminação de informações falsas e do uso indevido de inteligência artificial nas eleições de 2026.

"Quaisquer medidas ou intenções que venham em desfavor da democracia, o Tribunal estará atento e agirá, evidentemente, com a legitimidade da Constituição Federal e das leis, para coibir qualquer medida ou contramedida que venha a tentar obscurecer a vontade do povo", afirmou o desembargador durante entrevista coletiva concedida logo após a indicação do seu nome para presidir o TRE-ES.

