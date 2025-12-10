25 cidades do ES recebem selo mais alto de transparência

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:11
Após alcançarem a classificação "ótimo" no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP) de 2025, 43 municípios do Espírito Santo se submeteram a uma nova avaliação e foram reconhecidos, em diferentes categorias, pela boa gestão das informações públicas, isto é, dados da administração mais acessíveis à população — 25 deles obtiveram o selo diamante, o mais alto reconhecimento na área.
O Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública é uma iniciativa do movimento empresarial ES em Ação, com o apoio da Transparência Capixaba, e certifica os municípios com nota superior a 80 pontos (nível ótimo) — num máximo de 100 — no ITGP. Além do reconhecimento na categoria diamante, neste ano, sete cidades conquistaram o selo ouro, outras seis ficaram com o prata e mais cinco, com o selo bronze. Confira:
SELO DIAMANTE
SELO OURO
SELO PRATA
SELO BRONZE
O diretor de Gestão Pública do ES em Ação, André Brito, ressalta que, além do bom desempenho no índice de transparência, para garantir o selo o município precisa assinar um termo de compromisso para atendimento aos critérios que constam em um guia elaborado pela Transparência Internacional. "O município não pode estar envolvido em atos considerados antiéticos e que envolvam corrupção, por exemplo."
A cidade também precisa manter práticas que valorizem a transparência, afirma André Brito. O selo pode até ser revogado, caso o município deixe de atender aos critérios determinados.
Para o diretor do ES em Ação, tanto o ranking (ITGP) quanto o selo de transparência representam uma maturidade do ponto de vista de governança e compromissos do gestor público que geram ganhos para a população.
"(Esses indicadores) não garantem ética, mas dão ao cidadão mais visibilidade sobre a disponibilidade de serviços e a oferta de vagas, possibilitam a melhoria de serviços. O cidadão tem um papel fundamental para que o gestor adote boas práticas de transparência e governança", sustenta André Brito.
A diretora-executiva da Transparência Capixaba, Ádila Damiani, reforça que o selo é um reconhecimento público e destaca que os municípios têm se esforçado para tornar mais acessíveis à população dados sobre a administração. Ela conta que os novos gestores, que assumiram as prefeituras este ano, têm se mostrado engajados em garantir a transparência no serviço público.
"E nosso trabalho tem sido de parceria com os municípios para colaborar e colocar nosso conhecimento técnico à disposição, e não focar em erros, de modo a fortalecer a cultura da transparência", conclui.
