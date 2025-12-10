Governança pública

25 cidades do ES recebem selo mais alto de transparência

Ao todo, 43 municípios foram submetidos à avaliação e foram reconhecidos, em diferentes categorias, pela boa gestão das informações públicas

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:11

Após alcançarem a classificação "ótimo" no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP) de 2025, 43 municípios do Espírito Santo se submeteram a uma nova avaliação e foram reconhecidos, em diferentes categorias, pela boa gestão das informações públicas, isto é, dados da administração mais acessíveis à população — 25 deles obtiveram o selo diamante, o mais alto reconhecimento na área.

O Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública é uma iniciativa do movimento empresarial ES em Ação, com o apoio da Transparência Capixaba, e certifica os municípios com nota superior a 80 pontos (nível ótimo) — num máximo de 100 — no ITGP. Além do reconhecimento na categoria diamante, neste ano, sete cidades conquistaram o selo ouro, outras seis ficaram com o prata e mais cinco, com o selo bronze. Confira:

SELO DIAMANTE

Afonso Cláudio Alegre Anchieta Aracruz Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Colatina

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ibiraçu Iconha Irupi

Itarana Iúna

João Neiva

Linhares Piúma São Roque do Canaã Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Serra Vargem Alta Viana Vila Velha Vitória

Municípios são avaliados por critérios que apontam o índice de transparência da administração Crédito: Pexels

SELO OURO

Boa Esperança Itapemirim Laranja da Terra Marataízes Marilândia Santa Teresa São Mateus

SELO PRATA

Ecoporanga Guarapari Jerônimo Monteiro Pancas Ponto Belo Venda Nova do Imigrante

SELO BRONZE

Conceição do Castelo Montanha Nova Venécia Rio Bananal São Domingos do Norte

O diretor de Gestão Pública do ES em Ação, André Brito, ressalta que, além do bom desempenho no índice de transparência, para garantir o selo o município precisa assinar um termo de compromisso para atendimento aos critérios que constam em um guia elaborado pela Transparência Internacional. "O município não pode estar envolvido em atos considerados antiéticos e que envolvam corrupção, por exemplo."

A cidade também precisa manter práticas que valorizem a transparência, afirma André Brito. O selo pode até ser revogado, caso o município deixe de atender aos critérios determinados.

Para o diretor do ES em Ação, tanto o ranking (ITGP) quanto o selo de transparência representam uma maturidade do ponto de vista de governança e compromissos do gestor público que geram ganhos para a população.

"(Esses indicadores) não garantem ética, mas dão ao cidadão mais visibilidade sobre a disponibilidade de serviços e a oferta de vagas, possibilitam a melhoria de serviços. O cidadão tem um papel fundamental para que o gestor adote boas práticas de transparência e governança", sustenta André Brito.

A diretora-executiva da Transparência Capixaba, Ádila Damiani, reforça que o selo é um reconhecimento público e destaca que os municípios têm se esforçado para tornar mais acessíveis à população dados sobre a administração. Ela conta que os novos gestores, que assumiram as prefeituras este ano, têm se mostrado engajados em garantir a transparência no serviço público.

"E nosso trabalho tem sido de parceria com os municípios para colaborar e colocar nosso conhecimento técnico à disposição, e não focar em erros, de modo a fortalecer a cultura da transparência", conclui.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta