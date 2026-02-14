Folia com segurança

Dicas para blindar seu celular contra golpes e curtir o carnaval em segurança

Antes de aproveitar a festa, veja como evitar golpes digitais e prejuízo em caso de furto do aparelho

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 11:29

Com o aumento da circulação de pessoas em blocos de rua, especialistas alertam para o crescimento de golpes e furtos. Crédito: Pixabay

O carnaval é o ápice da alegria de muitos brasileiros, mas é em momentos de descontração como este no meio da folia que criminosos aproveitam para agir. Com o aumento da circulação de pessoas em blocos de rua, especialistas alertam para o crescimento de golpes digitais, tendo como principal alvo o celular dos foliões.

Segundo o especialista em Segurança da Informação, Gilberto Sudré, os golpistas costumam se aproveitar do clima festivo para enganar as vítimas. “Sempre tem golpe novo. Eles se aproveitam do tema do carnaval para criar armadilhas”, alerta.

Pré-bloquinho: como se prevenir?

01 Apps de banco no dispositivo Remover temporariamente aplicativos bancários e outros que permitem gastos, como os de alimentação e transporte. Em celulares Android, é possível usar recursos como a “Pasta Segura” para ocultar apps. Já no iPhone, a Apple passou a permitir ocultar e bloquear aplicativos diretamente no sistema.

02 Autenticação de dois fatores Habilite essa camada extra de segurança nos aplicativos. Mesmo que a senha seja descoberta, o acesso só será liberado após a confirmação por códigos temporários gerados por apps específicos.

03 Faça backup dos seus dados Salve fotos, contatos e arquivos importantes na nuvem. Caso o aparelho seja roubado ou furtado, os dados armazenados no backup poderão ser resgatados em um novo dispositivo.

04 Atenção ao uso de senhas De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), muitas pessoas ainda guardam senhas em blocos de notas, mensagens ou e-mails. Com o celular desbloqueado, essas informações ficam vulneráveis. A recomendação é utilizar gerenciadores de senhas e/ou deixá-las anotadas em um local físico.

05 Ative o modo ladrão (Android) Aparelhos com sistema Android contam com uma função que bloqueia automaticamente a tela quando o celular identifica que foi retirado bruscamente da mão do usuário.

06 Habilite a Proteção de Dispositivo Roubado (iPhone) Usuários de iPhone podem ativar esse recurso que restringe o acesso a senhas e cartões salvos apenas por biometria (Face ID ou Touch ID). Assim, se a autenticação biométrica falhar, não é possível usar a senha numérica.

07 Ative o Celular Seguro Serviço do governo federal criado para dificultar roubos e furtos de smartphones. A ferramenta permite bloquear rapidamente a linha telefônica e aplicativos bancários em caso de perda do aparelho.

08 Guarde o número do IMEI A Identidade Internacional de Equipamento Móvel funciona como um “RG” do celular. Esse código é essencial para solicitar o bloqueio do aparelho junto às operadoras, impedindo seu uso na rede e auxiliando em eventuais tentativas de rastreamento.

09 Ajustar limites nos bancos Pensando nos piores cenários, em que o aparelho pode ser furtado, é necessário fazer o ajuste nos valores disponíveis para compras por Pix e cartões. Através dos aplicativos dos bancos, é possível, tanto na “área Pix” quanto em “meus cartões”, alterar os valores diários para gastar, basta acessar o item “meus limites”.

Durante a folia

O ambiente de aglomeração exige atenção redobrada com o aparelho. Para Gilberto Sudré, a melhor forma de evitar prejuízos é manter o celular sempre junto ao corpo. “O ideal é usar o bolso da frente ou uma bolsa junto ao corpo”, orienta.

Além disso, é recomendável usar capa do celular com cordão ou doleira, evitar emprestar o aparelho e não acessar aplicativos bancários em locais públicos. Caso seja necessário utilizar o dispositivo e algum app, é aconselhável procurar por um local mais reservado e evitar que outras pessoas vejam sua senha.

Ativar a geolocalização, ao chegar no local, também é necessário. Assim, além de comunicar a alguém de confiança o local por onde você está passando, abre a possibilidade de rastrear o dispositivo, caso seja furtado.

Problemas na festa: o que fazer?

Digamos que o pior aconteceu e você teve o seu celular furtado. Veja como proceder:

01 Comunique o banco imediatamente Avise sua instituição financeira imediatamente para que sejam adotadas medidas de segurança, como o bloqueio do aplicativo, evitando o acesso indevido ao seu dinheiro.

02 Tente localizar o aparelho Tanto a Apple (iPhone) quanto o Android oferecem ferramentas nativas que permitem rastrear o celular a distância. Essas funções são oficiais, já vêm instaladas e podem ser acessadas de outro dispositivo.

03 Apague os dados remotamente Os recursos “Apagar Dispositivo” (iPhone) e “Limpar dispositivo” (Android) permitem excluir todas as informações do celular mesmo sem estar com ele, desde que haja conexão com a internet. Isso impede o acesso a senhas, logins e demais dados pessoais.

04 Bloqueie o chip Após proteger seus dados, entre em contato com a operadora para solicitar o bloqueio do chip e da linha telefônica, evitando que o número seja utilizado por terceiros.

05 Registre um Boletim de Ocorrência Acesse o site da delegacia eletrônica do seu Estado e faça o registro do roubo ou furto.

06 Fique atento a novos golpes Após o crime, golpistas podem tentar contato com a vítima ou familiares para obter dados da conta Google ou do ID Apple, alegando a necessidade de desbloqueio do aparelho. Também podem se passar por funcionários de bancos e pedir códigos por SMS ou senhas. Nunca compartilhe esse tipo de informação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta