Saúde no Carnaval: 8 doenças comuns no período e como se prevenir

Especialistas alertam que calor, aglomeração, excessos e longas horas de festa aumentam riscos durante a folia

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:31

O Carnaval exige atenção redobrada com a saúde Crédito: Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock

O Carnaval é sinônimo de alegria, encontros e muita energia, mas também exige atenção redobrada com a saúde. Calor intenso, multidões, noites mal dormidas e mudanças na rotina criam um cenário propício para o surgimento ou agravamento de algumas doenças. Para aproveitar a festa sem sustos, médicos de diferentes especialidades explicam quais são os principais riscos desse período e como se prevenir. Confira!

1. Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

Com o aumento das relações ocasionais durante o Carnaval, as infecções sexualmente transmissíveis continuam no topo da lista de preocupações. O ginecologista Dr. Cesar Patez, do Espírito Santo, reforça que a prevenção ainda é a principal aliada.

“O uso do preservativo é indispensável em qualquer tipo de relação sexual. Muitas DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis) podem ser assintomáticas no início, mas trazer consequências sérias a médio e longo prazo”, alerta. Segundo ele, testagem regular e atenção a qualquer sintoma após a folia são atitudes fundamentais.

2. Alergias de pele e queimaduras solares

Glitter, maquiagem artística, suor excessivo e exposição prolongada ao sol favorecem reações alérgicas e queimaduras. A dermatologista Camila Sampaio explica que o problema vai além do desconforto estético. “Produtos sem procedência podem causar dermatites, irritações e até infecções. Além disso, o sol forte, combinado com álcool e desidratação, aumenta o risco de queimaduras graves”, afirma. O uso de protetor solar — reaplicado ao longo do dia — e a escolha de cosméticos adequados são cuidados indispensáveis.

3. Rinite, sinusite e crises respiratórias

Poeira, fumaça, variações de temperatura e ar-condicionado contribuem para crises respiratórias durante o Carnaval. A otorrinolaringologista Renata Mori, especialista em doenças nasais , explica que esse período costuma agravar quadros pré-existentes. “Ambientes fechados e aglomerações facilitam infecções virais, além de piorar sintomas de rinite e sinusite. A hidratação nasal e evitar exposição prolongada a fatores irritantes fazem diferença”, orienta.

Beber água durante a folia previne a desidratação Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock

4. Desidratação e exaustão física

Horas em pé, calor intenso e consumo de álcool aumentam o risco de desidratação e queda de desempenho físico. O médico do esporte Felipe Cesar, do Espaço Hi, em São Paulo, alerta para sinais que não devem ser ignorados. “Tontura, cansaço extremo e câimbras indicam que o corpo está no limite. Intercalar bebida alcoólica com água e respeitar pausas é essencial para evitar colapsos físicos”, explica.

5. Alterações hormonais e desconfortos na menopausa

Para mulheres na menopausa, o Carnaval pode intensificar sintomas como ondas de calor, insônia e irritabilidade . A ginecologista Dra. Giovana Brunet destaca que o ambiente festivo pode potencializar esses efeitos. “Calor, álcool e noites mal dormidas agravam os sintomas da menopausa. Planejar horários, manter hidratação e respeitar os próprios limites ajudam a curtir a festa com mais conforto”, afirma.

6. Inflamações, traumas e procedimentos mal planejados

O excesso de exposição ao sol e pequenos traumas durante a folia podem gerar inflamações que impactam diretamente quem fez procedimentos estéticos recentes. O cirurgião plástico Marco Cassol chama atenção para esse risco. “Pós-operatórios e procedimentos estéticos exigem cuidados específicos. Carnaval não combina com exposição solar intensa nem com negligência na recuperação”, alerta.

7. Problemas digestivos

Mudanças bruscas na alimentação e consumo excessivo de bebidas alcoólicas favorecem problemas gastrointestinais. A nutricionista Mariana Rubio, da clínica Doctor Puro Medicina Integrativa, destaca que o intestino sofre bastante nesse período. “Alimentação irregular, pouco consumo de água e excesso de álcool afetam a imunidade e o sistema digestivo ”, explica.

8. Inflamações orais

A má higiene bucal nessa época do ano pode favorecer inflamações na boca. Por isso, a cirurgiã-dentista Amanda Santos, especialista em harmonização facial, lembra que a saúde bucal também merece atenção. “Dormir maquiado, desidratação e descuido com a higiene favorecem inflamações gengivais e lesões nos lábios”, afirma.

O Carnaval pode e deve ser aproveitado, mas com consciência. Pequenas atitudes de prevenção fazem toda a diferença para garantir que a lembrança da festa seja de alegria, e não de problemas de saúde.

Por Sarah Monteiro

