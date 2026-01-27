Advogado trabalhista, coordenador do curso de especialização em Direito do Trabalho da FDV e torcedor fervoroso do Botafogo. Neste espaço, oferece uma visão crítica e abrangente para desmistificar os conceitos trabalhistas e promover um entendimento mais profundo das dinâmicas legais das relações de trabalho
Carnaval anima o país, mas não suspende o contrato de trabalho
O fato de o país inteiro parecer estar em ritmo de samba não muda, por si só, a natureza jurídica do dia útil. O Direito do Trabalho, nesse tema, é menos movido a confetes e mais fiel ao texto normativo
