Home
>
Carnaval
>
Confira dicas para curtir a folia sem cair em golpes

Confira dicas para curtir a folia sem cair em golpes

O período de festas e bloquinhos demanda atenção extra tanto às fraudes e furtos que podem ser praticados quanto aos riscos para o bem-estar

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 11:34

Blocos lotados, consumo de álcool, pagamentos rápidos e o uso constante do celular fazem do carnaval um período que exige muita atenção em relação à segurança pessoal. Golpes, furtos e conflitos tendem a aumentar durante a folia, principalmente em locais com grande aglomeração. Por isso, autoridades reforçam as orientações sobre os cuidados básicos para evitar prejuízos e garantir o bem-estar dos foliões.

Recomendado para você

O período de festas e bloquinhos demanda atenção extra tanto às fraudes e furtos que podem ser praticados quanto aos riscos para o bem-estar

Confira dicas para curtir a folia sem cair em golpes

Diversos serviços públicos e privados não funcionarão ou terão os horários alterados; veja a lista completa

Carnaval: veja o que funciona durante a folia na Grande Vitória

Prêmio pelo 4° lugar acabou nas mãos da Unidos de Jucutuquara, que chegou a sair do Sambão e comemorar resultado com a taça em um bar na comunidade, mas colocação ficou com a Chegou O Que Faltava após critérios de desempate

Carnaval de Vitória: troféu fica com escola errada após confusão em apuração

Segundo o superintendente de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), delegado Ícaro Ruginski, a distração é um dos principais fatores de risco. “Muitas pessoas ficam vulneráveis nesses eventos. É importante que tenham o máximo de atenção possível, principalmente com carteiras, bolsas e mochilas”, alerta.

Carnaval em Guarapari arrastou multidão pelas ruas da cidade na noite de sábado (1º)
O período de folia  demanda atenção extra às formas de golpe e furtos que podem ser aplicadas Crédito: Fabrício Brambati

Golpes mais comuns no carnaval

Alguns golpes se repetem todos os anos durante o período carnavalesco. Entre os principais estão:

  • 01

    Golpe da maquininha de cartão

    Criminosos alteram o valor da compra na maquininha, principalmente em vendas rápidas feitas por ambulantes. “Ambulantes e vendedores podem aplicar golpes com maquininhas com valores alterados. A recomendação é sempre ficar de olho no aparelho durante a transação”, afirma o delegado Ícaro Ruginski.

  • 02

    Pagamento por aproximação indevido

    Em meio à multidão, criminosos podem tentar cobrar valores sem que a vítima perceba. A recomendação é desativar a função, se não for usar o cartão.

  • 03

    QR Codes falsos

    Códigos adulterados podem direcionar o pagamento para contas de golpistas. Sempre confira o destinatário antes de concluir a transação.

  • 04

    Furtos em aglomerações

    Celulares, carteiras e documentos são os principais alvos, especialmente em blocos cheios e nos momentos de maior aperto. “Existem pessoas que agem nesses cenários de aglomeração para promover furtos ou abordagens”, explica Ícaro.

  • 05

    Golpes com ingressos falsos

    Criminosos vendem ingressos em links falsos para festas e eventos, sempre utilizando um layout parecido com o do site original. Os preços costumam ser menores que o habitual para atrair a vítima.

  • 06

    Boa noite, Cinderela

    Quando uma pessoa é drogada sem o seu conhecimento, geralmente por meio da adição de substâncias em bebidas ou alimentos. A droga faz com que a vítima fique inconsciente ou com seus sentidos comprometidos, facilitando o roubo de seus pertences, como dinheiro, cartões de crédito, documentos e celulares.

  • 07

    Wi-Fi falso

    Neste tipo, criminosos configuram pontos de Wi-fi para que se assemelhem a redes existentes. Após a conexão, os golpistas interceptam dados pessoais dos foliões como senhas de aplicativos, e-mails e credenciais de acesso. Além disso, passam a usar o ponto de acesso como distribuição de malwares (softwares que prejudicam os dispositivos).

  • 08

    Troca de cartão

    O comerciante, já disposto a aplicar um golpe, troca o cartão de crédito da vítima por um semelhante após digitar a senha. Com o cartão trocado, o criminoso consegue realizar transações e saques indevidos com os dados da pessoa furtada.

  • 09

    Golpe do beijo

    O momento de romance também pode ser visto como o momento de maior vulnerabilidade. Nesses casos, criminosos se aproveitam do beijo para furtar pertences e acessar dados pessoais. Para evitar, a recomendação é, mesmo em momentos de intimidade, manter os pertences próximos, de preferência na frente do corpo.

Como se proteger dos golpes

Algumas medidas simples ajudam a reduzir riscos durante a folia:

  • Confira sempre o valor antes de digitar a senha na maquininha
  • Evite pagamentos por aproximação em locais muito cheios
  • Não escaneie QR Code de procedência desconhecida
  • Evite usar wi-fi público
  • Desconfie de promoções ou vantagens “boas demais para ser verdade”
  • Cuidado com celular, bolsa e carteira

A orientação da polícia é manter os pertences sempre junto ao corpo e evitar locais de fácil acesso para criminosos. Celulares no bolso traseiro ou mochilas nas costas facilitam furtos, principalmente em meio à multidão.

Álcool, drogas e conflitos

Além dos crimes patrimoniais, o consumo excessivo de álcool e drogas pode aumentar o risco de agressões físicas.

“O consumo pode alterar o comportamento das pessoas, deixando-as mais agressivas. É bom manter distância nesses momentos, para evitar agressões físicas com consequências mais graves”, alerta o delegado.

A orientação é, se for beber, que seja com moderação, de preferência evitando estar de estômago vazio. Além disso, hidratar-se é fundamental para aguentar o rolê. A água ajuda a diluir o álcool e diminui a chance de uma ressaca no dia seguinte.

Confira dicas para aproveitar os dias de folia sem ser furtado ou cair em algum golpe

O que fazer se for vítima de golpe ou crime

Caso o folião seja vítima de furto, golpe ou agressão, a polícia orienta registrar a ocorrência.“Caso a pessoa se envolva em algum problema, é importante sempre fazer o registro da ocorrência. Assim, podemos ter mais informações sobre como agir e melhorar a segurança do nosso Estado”, afirma Ícaro Ruginski.

O boletim de ocorrência pode ser feito presencialmente ou, em alguns casos, pela delegacia on-line.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais