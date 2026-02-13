Orientações para o carnaval

Confira dicas para curtir a folia sem cair em golpes

O período de festas e bloquinhos demanda atenção extra tanto às fraudes e furtos que podem ser praticados quanto aos riscos para o bem-estar

Blocos lotados, consumo de álcool, pagamentos rápidos e o uso constante do celular fazem do carnaval um período que exige muita atenção em relação à segurança pessoal. Golpes, furtos e conflitos tendem a aumentar durante a folia, principalmente em locais com grande aglomeração. Por isso, autoridades reforçam as orientações sobre os cuidados básicos para evitar prejuízos e garantir o bem-estar dos foliões.

Segundo o superintendente de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), delegado Ícaro Ruginski, a distração é um dos principais fatores de risco. “Muitas pessoas ficam vulneráveis nesses eventos. É importante que tenham o máximo de atenção possível, principalmente com carteiras, bolsas e mochilas”, alerta.

Golpes mais comuns no carnaval

Alguns golpes se repetem todos os anos durante o período carnavalesco. Entre os principais estão:

01 Golpe da maquininha de cartão Criminosos alteram o valor da compra na maquininha, principalmente em vendas rápidas feitas por ambulantes. “Ambulantes e vendedores podem aplicar golpes com maquininhas com valores alterados. A recomendação é sempre ficar de olho no aparelho durante a transação”, afirma o delegado Ícaro Ruginski.

02 Pagamento por aproximação indevido Em meio à multidão, criminosos podem tentar cobrar valores sem que a vítima perceba. A recomendação é desativar a função, se não for usar o cartão.

03 QR Codes falsos Códigos adulterados podem direcionar o pagamento para contas de golpistas. Sempre confira o destinatário antes de concluir a transação.

04 Furtos em aglomerações Celulares, carteiras e documentos são os principais alvos, especialmente em blocos cheios e nos momentos de maior aperto. “Existem pessoas que agem nesses cenários de aglomeração para promover furtos ou abordagens”, explica Ícaro.

05 Golpes com ingressos falsos Criminosos vendem ingressos em links falsos para festas e eventos, sempre utilizando um layout parecido com o do site original. Os preços costumam ser menores que o habitual para atrair a vítima.

06 Boa noite, Cinderela Quando uma pessoa é drogada sem o seu conhecimento, geralmente por meio da adição de substâncias em bebidas ou alimentos. A droga faz com que a vítima fique inconsciente ou com seus sentidos comprometidos, facilitando o roubo de seus pertences, como dinheiro, cartões de crédito, documentos e celulares.

07 Wi-Fi falso Neste tipo, criminosos configuram pontos de Wi-fi para que se assemelhem a redes existentes. Após a conexão, os golpistas interceptam dados pessoais dos foliões como senhas de aplicativos, e-mails e credenciais de acesso. Além disso, passam a usar o ponto de acesso como distribuição de malwares (softwares que prejudicam os dispositivos).

08 Troca de cartão O comerciante, já disposto a aplicar um golpe, troca o cartão de crédito da vítima por um semelhante após digitar a senha. Com o cartão trocado, o criminoso consegue realizar transações e saques indevidos com os dados da pessoa furtada.

09 Golpe do beijo O momento de romance também pode ser visto como o momento de maior vulnerabilidade. Nesses casos, criminosos se aproveitam do beijo para furtar pertences e acessar dados pessoais. Para evitar, a recomendação é, mesmo em momentos de intimidade, manter os pertences próximos, de preferência na frente do corpo.

Como se proteger dos golpes

Algumas medidas simples ajudam a reduzir riscos durante a folia:

Confira sempre o valor antes de digitar a senha na maquininha

Evite pagamentos por aproximação em locais muito cheios

Não escaneie QR Code de procedência desconhecida

Evite usar wi-fi público

Desconfie de promoções ou vantagens “boas demais para ser verdade”

Cuidado com celular, bolsa e carteira

A orientação da polícia é manter os pertences sempre junto ao corpo e evitar locais de fácil acesso para criminosos. Celulares no bolso traseiro ou mochilas nas costas facilitam furtos, principalmente em meio à multidão.

Álcool, drogas e conflitos

Além dos crimes patrimoniais, o consumo excessivo de álcool e drogas pode aumentar o risco de agressões físicas.

“O consumo pode alterar o comportamento das pessoas, deixando-as mais agressivas. É bom manter distância nesses momentos, para evitar agressões físicas com consequências mais graves”, alerta o delegado.

A orientação é, se for beber, que seja com moderação, de preferência evitando estar de estômago vazio. Além disso, hidratar-se é fundamental para aguentar o rolê. A água ajuda a diluir o álcool e diminui a chance de uma ressaca no dia seguinte.

O que fazer se for vítima de golpe ou crime

Caso o folião seja vítima de furto, golpe ou agressão, a polícia orienta registrar a ocorrência.“Caso a pessoa se envolva em algum problema, é importante sempre fazer o registro da ocorrência. Assim, podemos ter mais informações sobre como agir e melhorar a segurança do nosso Estado”, afirma Ícaro Ruginski.

O boletim de ocorrência pode ser feito presencialmente ou, em alguns casos, pela delegacia on-line.

