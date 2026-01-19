Carnaval de Vitória terá ações contra assédio nos ensaios e desfiles

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 12:47
Antes mesmo do primeiro tamborim ecoar no Sambão do Povo, o Carnaval de Vitória 2026 já começa a ganhar outro ritmo: o da prevenção ao assédio e à violência de gênero. A Secretaria de Estado das Mulheres (Sesm) e a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge) firmaram uma parceria para desenvolver campanhas educativas e informativas junto às agremiações, com orientações ao público, distribuição de materiais e abordagens educativas durante todo o período carnavalesco.
As ações estão previstas em um termo de fomento firmado entre a Secretaria de Estado das Mulheres e a Liesge, conforme publicação no Diário Oficial. O acordo prevê investimento de R$ 262 mil para a realização de atividades educativas e informativas durante os ensaios técnicos, os ensaios de rua e os desfiles do Carnaval de Vitória.
Segundo a Secretaria de Estado das Mulheres e a Liesge, as ações começam ainda nos barracões, onde o carnaval é construído ao longo do ano, e seguem até os desfiles no Sambão do Povo. A proposta é reforçar a mensagem de respeito às mulheres com orientações durante ensaios técnicos, distribuição de materiais informativos e a mobilização de equipes preparadas para orientar e encaminhar denúncias.
A secretária de Estado das Mulheres, Jaqueline Moraes, esclareceu que a secretaria já atua tradicionalmente no período carnavalesco, mas identificou a necessidade de estar presente também nos espaços onde as escolas se organizam. “A gente está antecipando essa conversa para os ensaios e para os barracões, levando a ideia de um carnaval seguro para as mulheres, com respeito e combate ao assédio desde o início”, afirmou.
Outro eixo das ações está voltado às mulheres que atuam nos bastidores do carnaval, especialmente na confecção de fantasias e adereços. Segundo a Secretaria das Mulheres, a maior parte das pessoas envolvidas nesse trabalho é formada por mulheres que têm na atividade uma importante fonte de renda. A proposta é desenvolver ações de formação e qualificação profissional, além de incentivar o empreendedorismo feminino ligado à cadeia produtiva do carnaval, que movimenta os barracões ao longo de todo o ano.
“Às vezes, as pessoas não conseguem compreender que o carnaval não é só uma festa cultural, importante para a economia e para o turismo, mas também é importante para as mulheres que durante todo ano estão presentes nos barracões, na confecção das peças, das roupas. Com isso, muitas mulheres exercem autonomia financeira e sustentam suas famílias”, disse Jaqueline Moraes.
Nos dias de desfile, a Secretaria das Mulheres também atuará diretamente no Sambão do Povo. Entre as medidas previstas estão a organização de espaços adequados para troca de roupa das integrantes das escolas, além da presença de equipes com campanhas de conscientização contra o assédio. A pasta prevê a distribuição de materiais informativos, ações de abordagem ao público, além de atividades educativas já conhecidas de edições anteriores, como campanhas visuais e orientações diretas aos foliões.
De acordo com a secretária, as iniciativas fazem parte de um trabalho contínuo que vem sendo ampliado nos últimos anos, incluindo ações em blocos de rua, bares e restaurantes, além de formações sobre o protocolo “Não é Não”. “Não é algo pontual. É uma construção que vem sendo feita ao longo do tempo e que agora ganha mais alcance com a presença nas escolas de samba”, afirmou Jaqueline.
