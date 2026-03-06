Ação nacional

Força-tarefa prende 201 agressores de mulheres em 15 dias no ES

Operações Mulher Segura e Alerta Lilás mobilizaram agentes de segurança federais e estaduais entre fevereiro e março; houve prisões em flagrante e cumprimento de mandados

Publicado em 6 de março de 2026 às 20:01

Uma força-tarefa, que reuniu agentes de segurança federais e estaduais, prendeu 201 agressores de mulheres no Espírito Santo num intervalo de apenas 15 dias. A ação conjunta faz parte de uma iniciativa do governo federal que reforça estratégias do Pacto contra o Feminicídio.

Para realizar as prisões, em cumprimento de mandado ou em flagrante, foram deflagradas duas operações: Mulher Segura, em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), e Alerta Lilás II, conduzida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme informações da Presidência da República, as duas iniciativas fazem parte das ações do Pacto Brasil entre os Três Poderes para Enfrentamento do Feminicídio, que articula Executivo, Legislativo e Judiciário para ampliar a prevenção da violência, fortalecer a proteção às vítimas e garantir a responsabilização de agressores.

Durante 15 dias, foram mobilizados 38.564 agentes de segurança, com apoio de 14.796 viaturas, em 2.050 municípios brasileiros. Foram realizadas 42.339 diligências, com 18.002 medidas protetivas de urgência acompanhadas e 24.337 vítimas atendidas. Para ampliar a capacidade operacional dos estados, o Ministério da Justiça destinou cerca de R$ 2,6 milhões para pagamento de diárias de policiais, ampliando o efetivo empregado nas ações. Em todo o país, as duas operações resultaram na prisão de 5.238 suspeitos de crimes relacionados à violência de gênero.

Prevenção e plano de trabalho

Além das prisões, também foram adotadas medidas preventivas, como campanhas de conscientização para reforçar ações educativas voltadas ao enfrentamento da violência de gênero.

As operações Mulher Segura e Alerta Lilás II integram o plano de trabalho apresentado na última quarta-feira (4) pelo Comitê Interinstitucional de Gestão do Pacto Brasil entre os Três Poderes para Enfrentamento do Feminicídio. O plano tem a finalidade de organizar, integrar e consolidar as ações prioritárias, previstas no compromisso firmado em 4 de fevereiro de 2026 pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para o enfrentamento ao feminicídio.

Entre as medidas previstas está a realização de mutirões nacionais para cumprimento de mandados de prisão de agressores, além do fortalecimento da rede de acolhimento e atendimento às vítimas.

O plano ainda prevê ações para acelerar a concessão e o monitoramento de medidas protetivas de urgência, ampliar a integração entre órgãos de segurança e justiça e promover iniciativas educativas voltadas à prevenção da violência de gênero.

Também estão previstas a criação de um Centro Integrado Mulher Segura para monitoramento de dados, a implantação de unidades móveis de atendimento a mulheres em situação de violência e a ampliação da rede de acolhimento.

