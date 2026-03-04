De roda de conversa a aulão de defesa: cidades do ES fazem ações para as mulheres

Publicado em 4 de março de 2026 às 19:03
O Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo, 8 de março, mobiliza municípios do Espírito Santo com uma programação que vai se estender por todo o mês. As ações envolvem atendimento de saúde, rodas de conversa sobre enfrentamento à violência, incentivo ao empreendedorismo, atividades esportivas e oferta de serviços públicos gratuitos. Confira os principais destaques por cidade:
Em Vitória, a programação do Mês da Mulher se estende ao longo de março, com ações voltadas ao enfrentamento da violência, promoção de direitos, capacitações, eventos esportivos e atividades culturais em diferentes regiões da cidade.
Entre os dias 6 e 22 de março, o projeto “Maria da Penha Vai à Cidade” percorrerá feiras livres de bairros como Jardim Camburi, Jardim da Penha, Santo Antônio, Praia do Canto, Bento Ferreira, Gurigica e Maruípe, sempre das 7h30 às 10h, levando orientação sobre prevenção à violência doméstica e divulgação da rede de proteção às mulheres.
Também estão previstas rodas de conversa com o tema “Prevenção à Violência Doméstica e Intrafamiliar contra as Mulheres” em espaços como a Biblioteca Pública Municipal, Igreja Batista de Vitória, Igreja Universal (Reta da Penha), CRAS, CREAS, Ifes e outros equipamentos públicos.
Fechando a agenda, no dia 31 de março, a Orla de Praia de Camburi recebe o evento “Todos por Elas”, realizado pela OAB-ES em parceria com a Prefeitura de Vitória.
A programação começa às 8h, com caminhada simbólica do quiosque 1 ao 5. No bolsão 3, em frente ao antigo Hotel Aruan, haverá estrutura com serviços, atrações infantis, atividades culturais e ações integradas de instituições parceiras.
O evento contará com a presença do Ônibus Rosa, iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em parceria com a Polícia Civil, voltada ao combate à violência doméstica e à orientação sobre direitos. Confira detalhes de cada ação abaixo:
Serviço
Projeto Maria da Penha Vai à Cidade
Rodas de conversa – Prevenção à Violência contra a Mulher
Tema central: “Prevenção à Violência Doméstica e Intrafamiliar contra as Mulheres”
Tema central: “Política de Promoção e Defesa das Mulheres”
Corrida e Caminhada da Mulher 2026
Evento “Todos por Elas” – Orla de Camburi
A programação começa nesta quinta-feira (5), com atendimento a mulheres com deficiência no Centro Administrativo, oferecendo serviços como massoterapia, enfermagem, limpeza de pele, auriculoterapia, vacinação e cuidados capilares.
Na sexta-feira (6), as ações são voltadas às mães atípicas, com atendimentos de nutrição, estética e saúde.
No domingo (8), a Orla de Cariacica recebe aulão de defesa pessoal e ritmos, a partir das 7h. No dia 29, ocorre a 1ª Corrida da Mulher de Cariacica, no Mirante da Orla, às 7h30.
Serviço
Ações de saúde, bem-estar e esporte
Em Vila Velha, a programação do Mês da Mulher reúne ações nas áreas de empreendedorismo, saúde, assistência social, educação e segurança pública, com atividades distribuídas ao longo de março e voltadas a diferentes públicos.
No próximo domingo, das 8h às 15h, o Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, sediará o evento “Mulher Viva+: Vozes que Transformam”, que integra o eixo Mulher Viva+ do programa Estado Presente.
Durante a programação, serão anunciadas ações estratégicas para a política de mulheres no Espírito Santo, como adesão ao Plano Nacional de Cuidados, lançamento de edital de Boas Práticas e ampliação do projeto Não é Não na região do Rio Doce. O evento contará ainda com apresentação do grupo SambaJu – Mulheres do Samba.
1. Empreendedorismo e autonomia
Entre os destaques está a oficina gratuita “Equilíbrio: uma meta de vida”, que será realizada na sexta-feira (6), das 14h às 18h, no auditório do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. A atividade é voltada a mulheres empreendedoras e propõe o desenvolvimento da autoliderança, do autoconhecimento e do equilíbrio entre vida pessoal e gestão dos negócios.
A iniciativa é fruto de parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da Vila do Empreendedor, a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e o Sebrae Espírito Santo.
A agenda também inclui a Feira da Mulher Empreendedora, no dia 8, no Parque Urbano Duque de Caxias, além de cursos de capacitação e eventos voltados a mães atípicas e mulheres da melhor idade.
2. Saúde da mulher
A Secretaria de Saúde promove uma série de ações nas unidades do município. Na quinta-feira (5), a Unidade de Saúde de Vila Batista realiza palestra sobre prevenção do câncer do colo do útero, com agendamento de exame preventivo e mamografia. No mesmo dia, a Unidade de Vila Nova promove roda de conversa, orientações nutricionais e oferta de vagas para exames.
Na sexta-feira (6), a Unidade de São Torquato realiza manhã especial no Ginásio Osvaldo Rui, com palestra sobre saúde da mulher, rodas de conversa sobre alimentação saudável e saúde mental, além de aulão de dança.
Encerrando o ciclo de ações ampliadas, no dia 9, a Unidade de Jardim Marilândia promove coleta de preventivo, solicitação de mamografia, testes rápidos, planejamento familiar, aferição de pressão e orientações em saúde.
Também haverá ação especial no Centro Pop, voltada a mulheres em situação de rua, com oferta de exames, testes rápidos, métodos contraceptivos e orientações sobre acesso à rede de atendimento.
3. Saúde mental e valorização
Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) também integram a programação. O Caps AD promove, nos dias 10 e 11, momentos de beleza e autocuidado. Já o Caps II Beija-Flor realiza, no dia 18, uma cantata em homenagem às mulheres, além de palestra sobre direitos e exposição fotográfica produzida por usuárias da Oficina da Mulher.
No Caps Infantojuvenil (Caps IJ), adolescentes atendidos no serviço desenvolverão campanha educativa sobre enfrentamento à violência contra a mulher.
4. Enfrentamento à violência e educação
A Inspetoria da Mulher da Guarda Municipal realiza, ao longo do mês, palestras e ações educativas em escolas, órgãos públicos e espaços comerciais. A primeira atividade ocorreu no dia 4, na UMEF Prefeito Vasco Alves, em Terra Vermelha.
A programação inclui debates sobre a Lei Maria da Penha, medidas protetivas, canais de denúncia e funcionamento da rede de proteção municipal, além de atividades em shoppings, hospitais e unidades escolares.
Serviço
Empreendedorismo
Mulher Viva+: Vozes que Transformam
Feira da Mulher Empreendedora
Saúde da Mulher
Assistência Social
Saúde Mental (Caps)
Enfrentamento à violência
A Serra promove rodas de conversa em escolas da rede municipal, Centros de Referência de Assistência Social (Cras), no Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramvis) e em espaços comunitários.
Também estão previstas ações no Pró-Cidadão Sine, encontros com mães de alunos, circuito da mulher e diálogo com lideranças empresariais sobre violência de gênero.
Serviço
Rodas de conversa e ações territoriais
A 4ª edição do “Guarda por Elas” será realizada na Praça do Centro Multiuso É Pra Já, em Marcílio de Noronha. A programação inclui corrida de 3 e 5 quilômetros, em formato de pelotão, além de atendimentos de saúde, serviços públicos e atividades voltadas à valorização da mulher.
Serviço
A Casa da Mulher intensifica a campanha Março Lilás, com ampliação da oferta de exames preventivos durante todo o mês. No dia 14, haverá um “Dia de Cuidado”, com café da manhã especial, coleta de preventivo e ações de acolhimento.
O agendamento para exames pode ser feito pelo telefone (27) 99977-0466.
Serviço
Abertura da Campanha, sexta-feira (6), a partir das 8 horas
A prefeitura promove, nesta quinta-feira (5), a partir das 8h30, o Dia D – Conexão Mulher, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com a Faculdade Multivix. O evento tem como tema “Cuidar, Empreender e Inovar” e propõe uma manhã de integração entre saúde, empreendedorismo e direitos, tendo a tecnologia como eixo central.
A programação contará com bate-papos e palestras da professora de Medicina Lívia Vasconcelos; da publicitária e servidora pública Ani Valani; da presidente da OAB no município, advogada Lélia Tavares Pereira; e da professora PhD e CEO Luciana Moura. As convidadas vão abordar temas ligados à saúde, liderança feminina e inovação.
Além do conteúdo formativo, o evento oferecerá feira e estandes de serviços, com emissão de RG, assistência jurídica, atendimento do Sine, aferição de pressão arterial, testes rápidos e orientações em saúde.
Serviço
DIA D – Conexão Mulher
A programação ocorre na sexta-feira (6), na Praça Jerônimo Monteiro, com início às 9h, reunindo emissão de carteira de identidade, orientações jurídicas, aferição de pressão, testes rápidos, oferta de cursos e vagas de emprego.
À tarde e à noite, estão previstas apresentações culturais, aula de dança e passeio ciclístico. As atividades são gratuitas e abertas ao público.
Serviço
Programação especial pelo Dia da Mulher
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o