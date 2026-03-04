Confira programação

De roda de conversa a aulão de defesa: cidades do ES fazem ações para as mulheres

Eventos começam nesta quinta-feira (5) e se estendem ao longo do Mês da Mulher em diferentes municípios

Publicado em 4 de março de 2026 às 19:03

Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, mobiliza municípios capixabas com uma programações especiais Crédito: Freepik

O Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo, 8 de março, mobiliza municípios do Espírito Santo com uma programação que vai se estender por todo o mês. As ações envolvem atendimento de saúde, rodas de conversa sobre enfrentamento à violência, incentivo ao empreendedorismo, atividades esportivas e oferta de serviços públicos gratuitos. Confira os principais destaques por cidade:

Vitória

Em Vitória, a programação do Mês da Mulher se estende ao longo de março, com ações voltadas ao enfrentamento da violência, promoção de direitos, capacitações, eventos esportivos e atividades culturais em diferentes regiões da cidade.

Entre os dias 6 e 22 de março, o projeto “Maria da Penha Vai à Cidade” percorrerá feiras livres de bairros como Jardim Camburi, Jardim da Penha, Santo Antônio, Praia do Canto, Bento Ferreira, Gurigica e Maruípe, sempre das 7h30 às 10h, levando orientação sobre prevenção à violência doméstica e divulgação da rede de proteção às mulheres.

Também estão previstas rodas de conversa com o tema “Prevenção à Violência Doméstica e Intrafamiliar contra as Mulheres” em espaços como a Biblioteca Pública Municipal, Igreja Batista de Vitória, Igreja Universal (Reta da Penha), CRAS, CREAS, Ifes e outros equipamentos públicos.

Fechando a agenda, no dia 31 de março, a Orla de Praia de Camburi recebe o evento “Todos por Elas”, realizado pela OAB-ES em parceria com a Prefeitura de Vitória.

A programação começa às 8h, com caminhada simbólica do quiosque 1 ao 5. No bolsão 3, em frente ao antigo Hotel Aruan, haverá estrutura com serviços, atrações infantis, atividades culturais e ações integradas de instituições parceiras.

O evento contará com a presença do Ônibus Rosa, iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em parceria com a Polícia Civil, voltada ao combate à violência doméstica e à orientação sobre direitos. Confira detalhes de cada ação abaixo:

Serviço

Projeto Maria da Penha Vai à Cidade

Data : 6 a 22 de março;

: 6 a 22 de março; Horário : 7h30 às 10h;

: 7h30 às 10h; Orientação sobre prevenção à violência doméstica;

Divulgação da rede de proteção às mulheres;

Local: Feiras livres de Jardim Camburi (6/3); Jardim da Penha (7/3); Santo Antônio (11/3); Praia do Canto (12/3); Bento Ferreira (13/3); Maria Ortiz ou São Pedro (14/3); Gurigica (15/3); Maruípe (22/3).

Rodas de conversa – Prevenção à Violência contra a Mulher

Tema central: “Prevenção à Violência Doméstica e Intrafamiliar contra as Mulheres”

Data : 6 de março;

: 6 de março; Horário : 9h30;

: 9h30; Local: Biblioteca Pública Municipal. Data : 7 de março;

: 7 de março; Horário : 15h;

: 15h; Local: Igreja Batista de Vitória. Data : 8 de março;

: 8 de março; Horário : 9h;

: 9h; Local: Igreja Universal – Reta da Penha. Data : 9 de março;

: 9 de março; Horário : Matutino e vespertino;

: Matutino e vespertino; Local: Serviço de Convivência de Santo Antônio.

Tema central: “Política de Promoção e Defesa das Mulheres”

Data : 10 de março;

: 10 de março; Horário : 14h30;

: 14h30; Local: Biblioteca Pública Municipal. Data : 11 de março;

: 11 de março; Horário : 14h;

: 14h; Local: Albergue de Imigrantes. Data : 12 de março;

: 12 de março; Horário : 9h;

: 9h; Local: Reitoria do Ifes. Data : 13 de março;

: 13 de março; Horário : 9h30;

: 9h30; Local: Biblioteca Pública Municipal. Data : 17 de março;

: 17 de março; Horário : 14h;

: 14h; Local: CRAS Continental. Data : 20 de março;

: 20 de março; Horário : 9h;

: 9h; Local: CREAS Bento Ferreira. Data : 27 de março;

: 27 de março; Horário : 9h;

: 9h; Local : CRAS Centro.

: CRAS Centro. As atividades são gratuitas e abertas ao público.

Informações sobre medidas protetivas, canais de denúncia e rede de apoio municipal.

Corrida e Caminhada da Mulher 2026

Inscrições: 6 de março, a partir das 12h - www.vitoria.es.gov.br;

6 de março, a partir das 12h - www.vitoria.es.gov.br; Prova: 29 de março (domingo);

29 de março (domingo); Largada : a partir das 6h30 - Praça Getúlio Vargas, Centro;

: a partir das 6h30 - Praça Getúlio Vargas, Centro; Percursos :

: Caminhada 3 km (idade livre);



Corrida 5 km (mínimo 16 anos);



Corrida 10 km (mínimo 18 anos);

Vagas disponíveis: 1.875

Evento “Todos por Elas” – Orla de Camburi

Data : 31 de março;

: 31 de março; Horário : A partir das 8h;

: A partir das 8h; Local : Praia de Camburi (quiosques 1 ao 5 – estrutura no bolsão 3);

: Praia de Camburi (quiosques 1 ao 5 – estrutura no bolsão 3); Caminhada simbólica;

Presença do Ônibus Rosa do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo;

Atividades para toda a família.

Cariacica

A programação começa nesta quinta-feira (5), com atendimento a mulheres com deficiência no Centro Administrativo, oferecendo serviços como massoterapia, enfermagem, limpeza de pele, auriculoterapia, vacinação e cuidados capilares.

Na sexta-feira (6), as ações são voltadas às mães atípicas, com atendimentos de nutrição, estética e saúde.

No domingo (8), a Orla de Cariacica recebe aulão de defesa pessoal e ritmos, a partir das 7h. No dia 29, ocorre a 1ª Corrida da Mulher de Cariacica, no Mirante da Orla, às 7h30.

Serviço

Ações de saúde, bem-estar e esporte

Data: 5, 6, 8 e 29 de março

5, 6, 8 e 29 de março Local: Centro Administrativo e Orla de Cariacica Destaques:

Atendimento a mulheres com deficiência (5/3);

Serviços para mães atípicas (6/3);

Aulão de defesa pessoal e ritmos (8/3 – 7h);

1ª Corrida da Mulher (29/3 – 7h30, Mirante da Orla).

Vila Velha

Em Vila Velha, a programação do Mês da Mulher reúne ações nas áreas de empreendedorismo, saúde, assistência social, educação e segurança pública, com atividades distribuídas ao longo de março e voltadas a diferentes públicos.

No próximo domingo, das 8h às 15h, o Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, sediará o evento “Mulher Viva+: Vozes que Transformam”, que integra o eixo Mulher Viva+ do programa Estado Presente.

Durante a programação, serão anunciadas ações estratégicas para a política de mulheres no Espírito Santo, como adesão ao Plano Nacional de Cuidados, lançamento de edital de Boas Práticas e ampliação do projeto Não é Não na região do Rio Doce. O evento contará ainda com apresentação do grupo SambaJu – Mulheres do Samba.

1. Empreendedorismo e autonomia

Entre os destaques está a oficina gratuita “Equilíbrio: uma meta de vida”, que será realizada na sexta-feira (6), das 14h às 18h, no auditório do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. A atividade é voltada a mulheres empreendedoras e propõe o desenvolvimento da autoliderança, do autoconhecimento e do equilíbrio entre vida pessoal e gestão dos negócios.

A iniciativa é fruto de parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da Vila do Empreendedor, a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e o Sebrae Espírito Santo.

A agenda também inclui a Feira da Mulher Empreendedora, no dia 8, no Parque Urbano Duque de Caxias, além de cursos de capacitação e eventos voltados a mães atípicas e mulheres da melhor idade.

2. Saúde da mulher

A Secretaria de Saúde promove uma série de ações nas unidades do município. Na quinta-feira (5), a Unidade de Saúde de Vila Batista realiza palestra sobre prevenção do câncer do colo do útero, com agendamento de exame preventivo e mamografia. No mesmo dia, a Unidade de Vila Nova promove roda de conversa, orientações nutricionais e oferta de vagas para exames.

Na sexta-feira (6), a Unidade de São Torquato realiza manhã especial no Ginásio Osvaldo Rui, com palestra sobre saúde da mulher, rodas de conversa sobre alimentação saudável e saúde mental, além de aulão de dança.

Encerrando o ciclo de ações ampliadas, no dia 9, a Unidade de Jardim Marilândia promove coleta de preventivo, solicitação de mamografia, testes rápidos, planejamento familiar, aferição de pressão e orientações em saúde.

Também haverá ação especial no Centro Pop, voltada a mulheres em situação de rua, com oferta de exames, testes rápidos, métodos contraceptivos e orientações sobre acesso à rede de atendimento.

3. Saúde mental e valorização

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) também integram a programação. O Caps AD promove, nos dias 10 e 11, momentos de beleza e autocuidado. Já o Caps II Beija-Flor realiza, no dia 18, uma cantata em homenagem às mulheres, além de palestra sobre direitos e exposição fotográfica produzida por usuárias da Oficina da Mulher.

No Caps Infantojuvenil (Caps IJ), adolescentes atendidos no serviço desenvolverão campanha educativa sobre enfrentamento à violência contra a mulher.

4. Enfrentamento à violência e educação

A Inspetoria da Mulher da Guarda Municipal realiza, ao longo do mês, palestras e ações educativas em escolas, órgãos públicos e espaços comerciais. A primeira atividade ocorreu no dia 4, na UMEF Prefeito Vasco Alves, em Terra Vermelha.

A programação inclui debates sobre a Lei Maria da Penha, medidas protetivas, canais de denúncia e funcionamento da rede de proteção municipal, além de atividades em shoppings, hospitais e unidades escolares.

Serviço

Empreendedorismo

Oficina : “Equilíbrio: uma meta de vida”;

: “Equilíbrio: uma meta de vida”; Data : 6 de março (sexta-feira);

: 6 de março (sexta-feira); Horário : 14h às 18h;

: 14h às 18h; Local : Auditório do Boulevard Shopping Vila Velha (Itaparica);

: Auditório do Boulevard Shopping Vila Velha (Itaparica); Inscrições gratuitas: https://forms.gle/CZV1VUfiaUxcQfZw5 (Vagas limitadas)



Mulher Viva+: Vozes que Transformam

Data : 8 de março (domingo);

: 8 de março (domingo); Horário : 8h às 15h;

: 8h às 15h; Local : Parque Cultural Casa do Governador;

: Parque Cultural Casa do Governador; Retirada de ingressos : neste link;

: neste link; Vagas limitadas.

Feira da Mulher Empreendedora

Data: 8 de março;

8 de março; Horário: 14h às 19h;

14h às 19h; Local: Parque Urbano Duque de Caxias (Centro).

Saúde da Mulher

Data : 5 a 9 de março (ações em diversas Unidades de Saúde);

: 5 a 9 de março (ações em diversas Unidades de Saúde); Palestras sobre prevenção do câncer do colo do útero;

Coleta de preventivo e solicitação de mamografia;

Testes rápidos e planejamento familiar;

Orientações nutricionais e saúde mental;

Destaques: Unidades de Vila Batista, Vila Nova, São Torquato e Jardim Marilândia.

Assistência Social

Data : 9 de março;

: 9 de março; Horário : 9h;

: 9h; Local : Centro Pop;

: Centro Pop; Ação voltada a mulheres em situação de rua;

Preventivo, testes rápidos e métodos contraceptivos.

Saúde Mental (Caps)

Data : 10 e 11 de março – Caps AD (Centro);

: 10 e 11 de março – Caps AD (Centro); Data : 18 de março – Caps II Beija-Flor (Novo México);

: 18 de março – Caps II Beija-Flor (Novo México); Autocuidado, cantata, palestra sobre direitos e exposição fotográfica.

Enfrentamento à violência

Durante todo o mês;

Palestras da Inspetoria da Mulher da Guarda Municipal;

Debates sobre Lei Maria da Penha;

Orientação sobre rede de proteção e canais de denúncia.

Serra

A Serra promove rodas de conversa em escolas da rede municipal, Centros de Referência de Assistência Social (Cras), no Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramvis) e em espaços comunitários.

Também estão previstas ações no Pró-Cidadão Sine, encontros com mães de alunos, circuito da mulher e diálogo com lideranças empresariais sobre violência de gênero.

Serviço

Rodas de conversa e ações territoriais

Data : Durante o mês de março;

: Durante o mês de março; Locais: CRAS, Cramvis, escolas, Sine e comunidades. Destaques :

Debates sobre autocuidado e autoestima;

Enfrentamento à violência contra a mulher;

Circuito da Mulher;

Ações com lideranças empresariais;

Viana

A 4ª edição do “Guarda por Elas” será realizada na Praça do Centro Multiuso É Pra Já, em Marcílio de Noronha. A programação inclui corrida de 3 e 5 quilômetros, em formato de pelotão, além de atendimentos de saúde, serviços públicos e atividades voltadas à valorização da mulher.

Serviço

Data : Sexta-feira (6);

: Sexta-feira (6); Local : Praça do Centro Multiuso É Pra Já – Marcílio de Noronha;

: Praça do Centro Multiuso É Pra Já – Marcílio de Noronha; Corrida de 3km e 5km;

Largada : 7h. Serviços à população (a partir das 9h)

Aferição de pressão;

Teste de glicemia;

Encaminhamento para exames preventivos e ISTs;

Cadastro para cursos profissionalizantes;

Oferta de vagas de emprego;

Serviços da Escola da Beleza;

Atendimentos da Rede de Assistência às Mulheres.

Colatina

A Casa da Mulher intensifica a campanha Março Lilás, com ampliação da oferta de exames preventivos durante todo o mês. No dia 14, haverá um “Dia de Cuidado”, com café da manhã especial, coleta de preventivo e ações de acolhimento.

O agendamento para exames pode ser feito pelo telefone (27) 99977-0466.

Serviço

Abertura da Campanha, sexta-feira (6), a partir das 8 horas

Local: Casa da Mulher – Núcleo de Saúde de Colatina;

Casa da Mulher – Núcleo de Saúde de Colatina; Café da manhã especial;

Sorteios e lembrancinhas;

Coleta de exame preventivo. Março Lilás nas ruas, sábado (7), a partir das 8 horas

Local : Calçadão de Colatina;

: Calçadão de Colatina; Orientações sobre o exame preventivo;

Informações sobre os locais de coleta;

Divulgação dos serviços da Casa da Mulher;

Acolhimento e conscientização; Dia de cuidado na Casa da Mulher, dia 14, a partir das 8 horas

Local: Casa da Mulher, a partir das 8 horas;

Casa da Mulher, a partir das 8 horas; Café da manhã especial;

Lembrancinhas;

Coleta de exame preventivo.

Nova Venécia

A prefeitura promove, nesta quinta-feira (5), a partir das 8h30, o Dia D – Conexão Mulher, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com a Faculdade Multivix. O evento tem como tema “Cuidar, Empreender e Inovar” e propõe uma manhã de integração entre saúde, empreendedorismo e direitos, tendo a tecnologia como eixo central.

A programação contará com bate-papos e palestras da professora de Medicina Lívia Vasconcelos; da publicitária e servidora pública Ani Valani; da presidente da OAB no município, advogada Lélia Tavares Pereira; e da professora PhD e CEO Luciana Moura. As convidadas vão abordar temas ligados à saúde, liderança feminina e inovação.

Além do conteúdo formativo, o evento oferecerá feira e estandes de serviços, com emissão de RG, assistência jurídica, atendimento do Sine, aferição de pressão arterial, testes rápidos e orientações em saúde.

Serviço

DIA D – Conexão Mulher

Data : Quinta-feira (5), às 8h30;

: Quinta-feira (5), às 8h30; Local: Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil. Destaques :

Palestras sobre saúde, empreendedorismo e inovação;

Emissão de RG;

Atendimento do Sine;

Assistência jurídica;

Testes rápidos e aferição de pressão;

Quanto: Gratuito.

Cachoeiro de Itapemirim

A programação ocorre na sexta-feira (6), na Praça Jerônimo Monteiro, com início às 9h, reunindo emissão de carteira de identidade, orientações jurídicas, aferição de pressão, testes rápidos, oferta de cursos e vagas de emprego.

À tarde e à noite, estão previstas apresentações culturais, aula de dança e passeio ciclístico. As atividades são gratuitas e abertas ao público.

Serviço

Programação especial pelo Dia da Mulher

Data : 6 de março;

: 6 de março; Local: Praça Jerônimo Monteiro. Destaques :

Emissão de carteira de identidade;

Orientações jurídicas;

Testes rápidos e aferição de pressão;

Oferta de vagas de emprego;

Apresentações culturais e passeio ciclístico;

Horário: A partir das 9h

