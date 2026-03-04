Home
>
Todas Elas
>
De roda de conversa a aulão de defesa: cidades do ES fazem ações para as mulheres

De roda de conversa a aulão de defesa: cidades do ES fazem ações para as mulheres

Eventos começam nesta quinta-feira (5) e se estendem ao longo do Mês da Mulher em diferentes municípios

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 4 de março de 2026 às 19:03

Atlas quer identificar e compreender realidade das mulheres capixabas.
Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, mobiliza municípios capixabas com uma programações especiais Crédito: Freepik

Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo, 8 de março, mobiliza municípios do Espírito Santo com uma programação que vai se estender por todo o mês. As ações envolvem atendimento de saúde, rodas de conversa sobre enfrentamento à violência, incentivo ao empreendedorismo, atividades esportivas e oferta de serviços públicos gratuitos. Confira os principais destaques por cidade:

Recomendado para você

Eventos começam nesta quinta-feira (5) e se estendem ao longo do Mês da Mulher em diferentes municípios

De roda de conversa a aulão de defesa: cidades do ES fazem ações para as mulheres

Evento da Rede Gazeta, no mês da mulher, reúne especialistas para discutir sinais de relacionamentos abusivos, redes de proteção e responsabilidade coletiva. Inscrição gratuita.

Projeto Todas Elas marca 20 anos da Lei Maria da Penha com debate sobre ciclo da violência

Com entrada gratuita, feira acontece nas próximas quarta (25) e quinta-feira (26), no hall da Prefeitura de Vitória

Empreendedoras expõem roupas, bordados e produtos artesanais em Vitória

Vitória

Em Vitória, a programação do Mês da Mulher se estende ao longo de março, com ações voltadas ao enfrentamento da violência, promoção de direitos, capacitações, eventos esportivos e atividades culturais em diferentes regiões da cidade.

Entre os dias 6 e 22 de março, o projeto “Maria da Penha Vai à Cidade” percorrerá feiras livres de bairros como Jardim Camburi, Jardim da Penha, Santo Antônio, Praia do Canto, Bento Ferreira, Gurigica e Maruípe, sempre das 7h30 às 10h, levando orientação sobre prevenção à violência doméstica e divulgação da rede de proteção às mulheres.

Também estão previstas rodas de conversa com o tema “Prevenção à Violência Doméstica e Intrafamiliar contra as Mulheres” em espaços como a Biblioteca Pública Municipal, Igreja Batista de Vitória, Igreja Universal (Reta da Penha), CRAS, CREAS, Ifes e outros equipamentos públicos.

Fechando a agenda, no dia 31 de março, a Orla de Praia de Camburi recebe o evento “Todos por Elas”, realizado pela OAB-ES em parceria com a Prefeitura de Vitória.

A programação começa às 8h, com caminhada simbólica do quiosque 1 ao 5. No bolsão 3, em frente ao antigo Hotel Aruan, haverá estrutura com serviços, atrações infantis, atividades culturais e ações integradas de instituições parceiras.

O evento contará com a presença do Ônibus Rosa, iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em parceria com a Polícia Civil, voltada ao combate à violência doméstica e à orientação sobre direitos. Confira detalhes de cada ação abaixo:

Serviço
Projeto Maria da Penha Vai à Cidade

  • Data: 6 a 22 de março;
  • Horário: 7h30 às 10h;
  • Orientação sobre prevenção à violência doméstica;
  • Divulgação da rede de proteção às mulheres;
  • Local: Feiras livres de Jardim Camburi (6/3); Jardim da Penha (7/3); Santo Antônio (11/3); Praia do Canto (12/3); Bento Ferreira (13/3); Maria Ortiz ou São Pedro (14/3); Gurigica (15/3); Maruípe (22/3).

Rodas de conversa – Prevenção à Violência contra a Mulher
Tema central: “Prevenção à Violência Doméstica e Intrafamiliar contra as Mulheres”

  • Data: 6 de março;
  • Horário: 9h30;
  • Local: Biblioteca Pública Municipal.
  • Data: 7 de março;
  • Horário: 15h;
  • Local: Igreja Batista de Vitória.
  • Data: 8 de março;
  • Horário: 9h;
  • Local: Igreja Universal – Reta da Penha.
  • Data: 9 de março;
  • Horário: Matutino e vespertino;
  • Local: Serviço de Convivência de Santo Antônio.

Tema central: “Política de Promoção e Defesa das Mulheres”

  • Data: 10 de março;
  • Horário:  14h30;
  • Local: Biblioteca Pública Municipal.
  • Data: 11 de março;
  • Horário: 14h;
  • Local: Albergue de Imigrantes.
  • Data: 12 de março;
  • Horário: 9h;
  • Local: Reitoria do Ifes.
  • Data: 13 de março;
  • Horário: 9h30;
  • Local: Biblioteca Pública Municipal.
  • Data: 17 de março;
  • Horário: 14h;
  • Local: CRAS Continental.
  • Data: 20 de março;
  • Horário: 9h;
  • Local: CREAS Bento Ferreira.
  • Data: 27 de março;
  • Horário: 9h;
  • Local: CRAS Centro.
  • As atividades são gratuitas e abertas ao público.
  • Informações sobre medidas protetivas, canais de denúncia e rede de apoio municipal.

Corrida e Caminhada da Mulher 2026

  • Inscrições: 6 de março, a partir das 12h - www.vitoria.es.gov.br;
  • Prova: 29 de março (domingo);
  • Largada: a partir das 6h30 - Praça Getúlio Vargas, Centro;
  • Percursos:
    • Caminhada 3 km (idade livre);
    • Corrida 5 km (mínimo 16 anos);
    • Corrida 10 km (mínimo 18 anos);
  • Vagas disponíveis: 1.875

Evento “Todos por Elas” – Orla de Camburi

  • Data: 31 de março;
  • Horário: A partir das 8h;
  • Local: Praia de Camburi (quiosques 1 ao 5 – estrutura no bolsão 3);
  • Caminhada simbólica;
  • Presença do Ônibus Rosa do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo;
  • Atividades para toda a família.

Cariacica

A programação começa nesta quinta-feira (5), com atendimento a mulheres com deficiência no Centro Administrativo, oferecendo serviços como massoterapia, enfermagem, limpeza de pele, auriculoterapia, vacinação e cuidados capilares.

Na sexta-feira (6), as ações são voltadas às mães atípicas, com atendimentos de nutrição, estética e saúde.

No domingo (8), a Orla de Cariacica recebe aulão de defesa pessoal e ritmos, a partir das 7h. No dia 29, ocorre a 1ª Corrida da Mulher de Cariacica, no Mirante da Orla, às 7h30.

Serviço
Ações de saúde, bem-estar e esporte

  • Data: 5, 6, 8 e 29 de março
  •  Local: Centro Administrativo e Orla de Cariacica
Destaques:
  • Atendimento a mulheres com deficiência (5/3);
  • Serviços para mães atípicas (6/3);
  • Aulão de defesa pessoal e ritmos (8/3 – 7h);
  • 1ª Corrida da Mulher (29/3 – 7h30, Mirante da Orla).

Vila Velha

Em Vila Velha, a programação do Mês da Mulher reúne ações nas áreas de empreendedorismo, saúde, assistência social, educação e segurança pública, com atividades distribuídas ao longo de março e voltadas a diferentes públicos. 

No próximo domingo, das 8h às 15h, o Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, sediará o evento “Mulher Viva+: Vozes que Transformam”, que integra o eixo Mulher Viva+ do programa Estado Presente.

Durante a programação, serão anunciadas ações estratégicas para a política de mulheres no Espírito Santo, como adesão ao Plano Nacional de Cuidados, lançamento de edital de Boas Práticas e ampliação do projeto Não é Não na região do Rio Doce. O evento contará ainda com apresentação do grupo SambaJu – Mulheres do Samba.

1. Empreendedorismo e autonomia

Entre os destaques está a oficina gratuita “Equilíbrio: uma meta de vida”, que será realizada na sexta-feira (6), das 14h às 18h, no auditório do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. A atividade é voltada a mulheres empreendedoras e propõe o desenvolvimento da autoliderança, do autoconhecimento e do equilíbrio entre vida pessoal e gestão dos negócios.

A iniciativa é fruto de parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da Vila do Empreendedor, a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e o Sebrae Espírito Santo.

A agenda também inclui a Feira da Mulher Empreendedora, no dia 8, no Parque Urbano Duque de Caxias, além de cursos de capacitação e eventos voltados a mães atípicas e mulheres da melhor idade.

2. Saúde da mulher

A Secretaria de Saúde promove uma série de ações nas unidades do município. Na quinta-feira (5), a Unidade de Saúde de Vila Batista realiza palestra sobre prevenção do câncer do colo do útero, com agendamento de exame preventivo e mamografia. No mesmo dia, a Unidade de Vila Nova promove roda de conversa, orientações nutricionais e oferta de vagas para exames.

Na sexta-feira (6), a Unidade de São Torquato realiza manhã especial no Ginásio Osvaldo Rui, com palestra sobre saúde da mulher, rodas de conversa sobre alimentação saudável e saúde mental, além de aulão de dança.

Encerrando o ciclo de ações ampliadas, no dia 9, a Unidade de Jardim Marilândia promove coleta de preventivo, solicitação de mamografia, testes rápidos, planejamento familiar, aferição de pressão e orientações em saúde.

Também haverá ação especial no Centro Pop, voltada a mulheres em situação de rua, com oferta de exames, testes rápidos, métodos contraceptivos e orientações sobre acesso à rede de atendimento.

3. Saúde mental e valorização

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) também integram a programação. O Caps AD promove, nos dias 10 e 11, momentos de beleza e autocuidado. Já o Caps II Beija-Flor realiza, no dia 18, uma cantata em homenagem às mulheres, além de palestra sobre direitos e exposição fotográfica produzida por usuárias da Oficina da Mulher.

No Caps Infantojuvenil (Caps IJ), adolescentes atendidos no serviço desenvolverão campanha educativa sobre enfrentamento à violência contra a mulher.

4. Enfrentamento à violência e educação

A Inspetoria da Mulher da Guarda Municipal realiza, ao longo do mês, palestras e ações educativas em escolas, órgãos públicos e espaços comerciais. A primeira atividade ocorreu no dia 4, na UMEF Prefeito Vasco Alves, em Terra Vermelha.

A programação inclui debates sobre a Lei Maria da Penha, medidas protetivas, canais de denúncia e funcionamento da rede de proteção municipal, além de atividades em shoppings, hospitais e unidades escolares.

Serviço
Empreendedorismo

  • Oficina: “Equilíbrio: uma meta de vida”;
  • Data: 6 de março (sexta-feira);
  • Horário: 14h às 18h;
  • Local: Auditório do Boulevard Shopping Vila Velha (Itaparica);
  • Inscrições gratuitashttps://forms.gle/CZV1VUfiaUxcQfZw5 (Vagas limitadas)

Mulher Viva+: Vozes que Transformam

  • Data: 8 de março (domingo);
  • Horário: 8h às 15h;
  • Local: Parque Cultural Casa do Governador;
  • Retirada de ingressosneste link;
  • Vagas limitadas.

Feira da Mulher Empreendedora

  • Data: 8 de março;
  • Horário: 14h às 19h;
  • Local: Parque Urbano Duque de Caxias (Centro).

Saúde da Mulher

  • Data: 5 a 9 de março (ações em diversas Unidades de Saúde);
  • Palestras sobre prevenção do câncer do colo do útero;
  • Coleta de preventivo e solicitação de mamografia;
  • Testes rápidos e planejamento familiar;
  • Orientações nutricionais e saúde mental;
  • Destaques: Unidades de Vila Batista, Vila Nova, São Torquato e Jardim Marilândia.

Assistência Social

  • Data: 9 de março;
  • Horário: 9h;
  • Local: Centro Pop;
  • Ação voltada a mulheres em situação de rua;
  • Preventivo, testes rápidos e métodos contraceptivos.

Saúde Mental (Caps)

  • Data: 10 e 11 de março – Caps AD (Centro);
  • Data: 18 de março – Caps II Beija-Flor (Novo México);
  • Autocuidado, cantata, palestra sobre direitos e exposição fotográfica.

Enfrentamento à violência

  • Durante todo o mês;
  • Palestras da Inspetoria da Mulher da Guarda Municipal;
  • Debates sobre Lei Maria da Penha;
  • Orientação sobre rede de proteção e canais de denúncia.

Serra

A Serra promove rodas de conversa em escolas da rede municipal, Centros de Referência de Assistência Social (Cras), no Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramvis) e em espaços comunitários.

Também estão previstas ações no Pró-Cidadão Sine, encontros com mães de alunos, circuito da mulher e diálogo com lideranças empresariais sobre violência de gênero.

Serviço 
Rodas de conversa e ações territoriais

  • Data: Durante o mês de março;
  • Locais: CRAS, Cramvis, escolas, Sine e comunidades.
Destaques:
  • Debates sobre autocuidado e autoestima;
  • Enfrentamento à violência contra a mulher;
  • Circuito da Mulher;
  • Ações com lideranças empresariais;

Viana

A 4ª edição do “Guarda por Elas” será realizada na Praça do Centro Multiuso É Pra Já, em Marcílio de Noronha. A programação inclui corrida de 3 e 5 quilômetros, em formato de pelotão, além de atendimentos de saúde, serviços públicos e atividades voltadas à valorização da mulher.

Serviço

  • Data: Sexta-feira (6);
  • Local: Praça do Centro Multiuso É Pra Já – Marcílio de Noronha;
  • Corrida de 3km e 5km;
  • Largada: 7h.
Serviços à população (a partir das 9h)
  • Aferição de pressão;
  • Teste de glicemia;
  • Encaminhamento para exames preventivos e ISTs;
  • Cadastro para cursos profissionalizantes;
  • Oferta de vagas de emprego;
  • Serviços da Escola da Beleza;
  • Atendimentos da Rede de Assistência às Mulheres.

Colatina

A Casa da Mulher intensifica a campanha Março Lilás, com ampliação da oferta de exames preventivos durante todo o mês. No dia 14, haverá um “Dia de Cuidado”, com café da manhã especial, coleta de preventivo e ações de acolhimento.

O agendamento para exames pode ser feito pelo telefone (27) 99977-0466.

Serviço
Abertura da Campanha, sexta-feira (6), a partir das 8 horas

  • Local: Casa da Mulher – Núcleo de Saúde de Colatina;
  • Café da manhã especial;
  • Sorteios e lembrancinhas;
  • Coleta de exame preventivo.
Março Lilás nas ruas, sábado (7), a partir das 8 horas
  • Local: Calçadão de Colatina;
  • Orientações sobre o exame preventivo;
  • Informações sobre os locais de coleta;
  • Divulgação dos serviços da Casa da Mulher;
  • Acolhimento e conscientização;
Dia de cuidado na Casa da Mulher, dia 14, a partir das 8 horas
  • Local: Casa da Mulher, a partir das 8 horas;
  • Café da manhã especial;
  • Lembrancinhas;
  • Coleta de exame preventivo.

Nova Venécia

A prefeitura promove, nesta quinta-feira (5), a partir das 8h30, o Dia D – Conexão Mulher, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com a Faculdade Multivix. O evento tem como tema “Cuidar, Empreender e Inovar” e propõe uma manhã de integração entre saúde, empreendedorismo e direitos, tendo a tecnologia como eixo central.

A programação contará com bate-papos e palestras da professora de Medicina Lívia Vasconcelos; da publicitária e servidora pública Ani Valani; da presidente da OAB no município, advogada Lélia Tavares Pereira; e da professora PhD e CEO Luciana Moura. As convidadas vão abordar temas ligados à saúde, liderança feminina e inovação.

Além do conteúdo formativo, o evento oferecerá feira e estandes de serviços, com emissão de RG, assistência jurídica, atendimento do Sine, aferição de pressão arterial, testes rápidos e orientações em saúde.

Serviço
DIA D – Conexão Mulher

  • Data: Quinta-feira (5), às 8h30;
  • Local: Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil.
Destaques:
  • Palestras sobre saúde, empreendedorismo e inovação;
  • Emissão de RG;
  • Atendimento do Sine;
  • Assistência jurídica;
  • Testes rápidos e aferição de pressão;
  • Quanto: Gratuito.

Cachoeiro de Itapemirim

A programação ocorre na sexta-feira (6), na Praça Jerônimo Monteiro, com início às 9h, reunindo emissão de carteira de identidade, orientações jurídicas, aferição de pressão, testes rápidos, oferta de cursos e vagas de emprego.

À tarde e à noite, estão previstas apresentações culturais, aula de dança e passeio ciclístico. As atividades são gratuitas e abertas ao público.

Serviço
Programação especial pelo Dia da Mulher

  • Data: 6 de março;
  • Local: Praça Jerônimo Monteiro.
Destaques:
  • Emissão de carteira de identidade;
  • Orientações jurídicas;
  • Testes rápidos e aferição de pressão;
  • Oferta de vagas de emprego;
  • Apresentações culturais e passeio ciclístico;
  • Horário: A partir das 9h

Leia mais

Imagem - Projeto Todas Elas marca 20 anos da Lei Maria da Penha com debate sobre ciclo da violência

Projeto Todas Elas marca 20 anos da Lei Maria da Penha com debate sobre ciclo da violência

Imagem - Senac no ES abre mais de 300 vagas em cursos de programação para mulheres

Senac no ES abre mais de 300 vagas em cursos de programação para mulheres

Imagem - Elas produzem ciência; eles concentram o comando

Elas produzem ciência; eles concentram o comando

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais