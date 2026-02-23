Empreendedorismo feminino

Empreendedoras expõem roupas, bordados e produtos artesanais em Vitória

Com entrada gratuita, feira acontece nas próximas quarta (25) e quinta-feira (26), no hall da Prefeitura de Vitória

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:04

A primeira edição deste ano da Feira de Mulheres Empreendedoras será realizada na Prefeitura de Vitória Crédito: Leonardo Silveira/PMV

Artesãs, doceiras, costureiras e outras profissionais vão exibir seus produtos na Feira de Mulheres Empreendedoras, nas próximas quarta (25) e quinta-feira (26). O evento abre o calendário deste ano de ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino em Vitória e vai acontecer no hall de entrada da prefeitura, em Bento Ferreira, das 9h às 17h. A entrada é gratuita.

A iniciativa reúne mulheres empreendedoras atendidas por serviços municipais e oferece ao público uma variedade de produtos artesanais e autorais. Entre os itens disponíveis estão perfumaria, roupas e acessórios, costura criativa, bordados, crochê, tricô, artigos para casa, peças em resina e madeira, além de opções de gastronomia artesanal.

Criada em 2022 pela Coordenação de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, vinculada à Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), a feira oferece visibilidade para pequenos negócios liderados por mulheres na Capital. Segundo a organização, a proposta é estimular a autonomia financeira e ampliar as oportunidades para empreendedoras locais.

Serviço

Feira de Mulheres Empreendedoras

Data: Quarta (25) e quinta-feira (26)

Quarta (25) e quinta-feira (26) Horário: d as 9h às 17h;

as 9h às 17h; Local: Hall de entrada da Prefeitura de Vitória, em Bento Ferreira;

Hall de entrada da Prefeitura de Vitória, em Bento Ferreira; Entrada gratuita.

