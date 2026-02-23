Empreendedoras expõem roupas, bordados e produtos artesanais em Vitória

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:04
Artesãs, doceiras, costureiras e outras profissionais vão exibir seus produtos na Feira de Mulheres Empreendedoras, nas próximas quarta (25) e quinta-feira (26). O evento abre o calendário deste ano de ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino em Vitória e vai acontecer no hall de entrada da prefeitura, em Bento Ferreira, das 9h às 17h. A entrada é gratuita.
A iniciativa reúne mulheres empreendedoras atendidas por serviços municipais e oferece ao público uma variedade de produtos artesanais e autorais. Entre os itens disponíveis estão perfumaria, roupas e acessórios, costura criativa, bordados, crochê, tricô, artigos para casa, peças em resina e madeira, além de opções de gastronomia artesanal.
Criada em 2022 pela Coordenação de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, vinculada à Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), a feira oferece visibilidade para pequenos negócios liderados por mulheres na Capital. Segundo a organização, a proposta é estimular a autonomia financeira e ampliar as oportunidades para empreendedoras locais.
Serviço
Feira de Mulheres Empreendedoras
