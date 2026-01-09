Calendário oficial

ES cria Semana do Empreendedorismo Feminino; saiba quando

Lei que institui celebração anual foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (9)

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11:02

A Semana Estadual do Empreendedorismo Feminino vai ser comemorada anualmente a partir do dia 19 de novembro, no Espírito Santo. Crédito: Freepik

O Espírito Santo passa a contar, oficialmente, com uma Semana Estadual do Empreendedorismo Feminino, a ser celebrada todos os anos a partir do dia 19 de novembro. A data foi instituída pela Lei nº 12.727, publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (9), e passa a integrar o calendário oficial capixaba, reforçando a importância das mulheres na economia e no desenvolvimento de novos negócios.

A data, agora formalizada em lei, já era significativa para o Espírito Santo, sendo marcada, nos últimos anos, por ações, eventos e iniciativas voltadas ao empreendedorismo feminino no Estado.

Um dos principais exemplos é o EMPODERAdonas, considerado o maior evento do segmento no território capixaba, promovido pelo Sebrae/ES e realizado anualmente, com programação gratuita, palestras, oficinas e oportunidades de networking.

A escolha do dia 19 de novembro não é por acaso. A data coincide com o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo global é valorizar a atuação das mulheres nos negócios, além de chamar atenção para desafios ainda enfrentados, como o acesso ao crédito, a sobrecarga de tarefas e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

