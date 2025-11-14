Empreendedorismo feminino

Todas Elas participa do Empoderadonas com painel sobre economia criativa

Em celebração aos 5 anos da marca, editoria da Rede Gazeta participa do evento em Vitória com debate dedicado à inovação, cultura e aos negócios criativos

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 18:18

Empoderadonas terá 10 horas de duração, promovendo o empreendedorismo feminino Crédito: Rodrigo Gavini/Divulgação

A editoria Todas Elas estará presente no Empoderadonas, um dos principais eventos dedicados ao empreendedorismo feminino no Espírito Santo, promovido pelo Sebrae. O encontro será realizado na próxima quarta-feira (19), das 8h30 às 20h, no Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia. A programação inclui dez horas de painéis, palestras e debates que abordam temas como liderança, inovação, diversidade, empreendedorismo negro e longevidade feminina.

A participação da editoria no evento integra as comemorações pelos 5 anos de Todas Elas, marco que, segundo a gerente executiva de Produto Digital da Rede Gazeta, Elaine Silva, consolidou 2025 como um ano de “fortes conexões”. Ao longo dos últimos meses, a editoria promoveu debates sobre maturidade e maternidade, encerrando agora o ciclo anual com foco no empreendedorismo.

“Iremos debater um tema muito importante para o Todas Elas, que é o empreendedorismo. E, por estar próximo ao Dia da Consciência Negra, juntamos as datas para falar sobre o empreendedorismo feminino negro”, explica Elaine. A executiva ressalta a importância de discutir desafios como desigualdade de oportunidades, dupla jornada e os obstáculos enfrentados por empreendedoras negras, além de celebrar suas conquistas.

Mulheres que criam o futuro

A editoria Todas Elas estará no Palco Fortalecidonas, às 14h, com o painel “Mulheres que criam o futuro: economia criativa e negócios culturais”. Conduzido por Elaine Silva, o debate abordará inovação, criatividade, cultura e o papel da economia criativa no desenvolvimento de novos negócios.

O painel contará ainda com a participação da subsecretária de Estado de Políticas Culturais, Carolina Ruas; da fundadora da Mudeh e diretora de programação e parcerias do Movimento Cidade, Gabriela Duque; e da instrutora de inovação educacional no Senac, Isabela Bujato. “Eu acho que vai ser um painel muito bacana, falando sobre economia criativa, inovação, criatividade e a questão cultural”, destaca Elaine.

Para a gerente executiva, participar de um evento com forte presença de mulheres empreendedoras é uma oportunidade de ampliar o alcance da marca Todas Elas e criar novas conexões com diferentes públicos, mulheres com histórias, desafios e trajetórias diversas.

A programação do Empoderadonas também contará com cinco palcos simultâneos e atrações nacionais, entre elas a atriz Giovanna Antonelli e a cantora Negra Li, que abordará temas relacionados ao empreendedorismo e ao empoderamento negro.

Serviço

Empoderadonas



Local : Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia;

: Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia; Data : Quarta-feira, 19 de novembro, das 8h30 às 20h;

: Quarta-feira, 19 de novembro, das 8h30 às 20h; Inscrições : Gratuitas, pelo site www.empoderadonas.com.br;

: Gratuitas, pelo site www.empoderadonas.com.br; Entrada solidária: Doação de 1 kg de alimento não perecível;

A entrada está sujeita à lotação do espaço.

