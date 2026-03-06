Parque Cultural Casa do Governador

Dia da Mulher: evento em Vila Velha reúne serviços e ações no domingo (8)

Programação terá serviços de maquiagem e massagem, apresentação de grupo feminino de samba, orientações do Procon, entre outras iniciativas

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:44

Parque Cultural Casa do Governador: evento no domingo (8) vai acontecer das 8 às 14h Crédito: Ilson Nedel

No próximo domingo (8), quando se celebra o Dia Internacional da Mulher, o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, recebe o evento “Mulher Viva+: Vozes que Transformam”, com atividades voltadas à promoção da autonomia feminina no Espírito Santo. A programação inclui oferta de serviços, apresentação de iniciativas voltadas às mulheres e o lançamento de um novo edital estadual. A entrada é gratuita, mas é preciso fazer a retirada de ingresso no site do parque.

A partir das 9 horas, o público poderá conhecer projetos que integram o programa Mulher Viva+, entre eles o Centro Margaridas. Também serão apresentados serviços e iniciativas voltadas à segurança e à proteção das mulheres, como a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) Itinerante, o projeto Homem que é Homem e a Patrulha Maria da Penha, desenvolvidos pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), além das ações de monitoramento eletrônico realizadas pela Secretaria da Justiça (Sejus).

O empreendedorismo feminino também integra a programação. Mulheres do campo e da pesca participam de uma exposição com produtos e experiências, com destaque para produtoras de café e cacau apoiadas por políticas públicas do setor agrícola.

Na área de cuidados e tecnologia, o público terá acesso a serviços gratuitos como maquiagem, design de sobrancelhas e massagem relaxante, além de atividades de pintura e robótica voltadas ao público infantil.

O evento também contará com orientações do Procon Estadual e com uma ação solidária de arrecadação de tampinhas plásticas, cuja venda será revertida para instituições que apoiam mulheres em situação de vulnerabilidade.

Às 10 horas, está prevista a solenidade em que serão apresentados resultados do programa Mulher Viva+ e lançado o Edital MulherES (Boas Práticas), voltado ao reconhecimento de iniciativas relacionadas aos direitos e à autonomia feminina. Durante a cerimônia, também será formalizada a adesão do Estado à Política Nacional de Cuidados.

A programação cultural inclui apresentação do grupo SambaJu – Mulheres do Samba. Durante todo o evento, o público também terá acesso a uma praça de alimentação com food trucks.

Serviço

Mulher Viva+: Vozes que Transformam

Data : Domingo, 8 de março;

: Domingo, 8 de março; Horário : das 9h às 14h;

: das 9h às 14h; Local : Parque Cultural Casa do Governador – Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha;

: Parque Cultural Casa do Governador – Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha; Ingressos: gratuitos, com retirada antecipada pelo site parqueculturalcasadogovernador.byinti.com.

