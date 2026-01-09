Morta pelo companheiro, Marília não recusava trabalho para criar os sete filhos

Marília das Graças Mendes nasceu em Castelo, também na Região Sul capixaba, e, ainda jovem, mudou-se com a família para a cidade vizinha de Cachoeiro. Uma de suas filhas, Mayara Mendes, lembra que a mãe sempre trabalhou muito para cuidar dela e dos irmãos.

Mayara Mendes Filha da vítima Ela atualmente vendia doces e água no Guandu, em Cachoeiro. Mas já cuidou de idosos, trabalhou como diarista, ia para a praia no verão catar latinhas; em Finados, limpava túmulos. Era um exemplo de coragem e trabalho. Fazia o que estava ao seu alcance, e até fora dele, para ajudar os filhos e os netos

Além de cuidar dos filhos, Marília também se dedicou aos cuidados de uma filha acamada de Mauro Sérgio até o falecimento dela. Segundo Mayara, a mãe decidiu passar a morar com ele, em Burarama, há cerca de três anos. Atualmente, vivia com dois dos filhos — um adolescente de 15 anos e um jovem de 24 anos, frutos de outro relacionamento. Os dois, segundo a família, ajudavam nas vendas.

“Tentei tirar minha mãe de lá duas vezes, ao saber que ela sofria agressões e ameaças, mas ela voltou. Ele está preso, mas nenhuma pena vai fazer pagar o que fez. Lá, ele está comendo e dormindo, e nós não temos mais ela. Quando passo pelo local onde trabalhava, fico me recordando dela vendendo os produtos. Isso, o trabalho, ela sempre ensinou para mim e para meus irmãos. Era uma guerreira”, disse a filha.

