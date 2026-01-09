Marília das Graças Mendes, de 50 anos, era mãe de sete filhos
Morta pelo companheiro, Marília não recusava trabalho para criar os sete filhos

Vendedora, cuidadora de idosos, diarista, catadora de latinha, zeladora de túmulos: Marília das Graças Mendes, de 50 anos, aceitava todo tipo de serviço pela família, como lembra filha; suspeito foi preso um dia após o crime

Alegria, dedicação ao trabalho e ao bem dos filhos. É assim que Marília das Graças Mendes, de 50 anos, é descrita e será lembrada pelos seus sete filhos. Vendedora em uma banca na região central de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, foi assassinada pelo companheiro na última segunda-feira (5), na localidade de Burarama, no interior do município. O suspeito, Mauro Sergio Delfino da Silva, de 48 anos, foi preso na noite de terça-feira (6) e confessou o crime.

Marília das Graças Mendes nasceu em Castelo, também na Região Sul capixaba, e, ainda jovem, mudou-se com a família para a cidade vizinha de Cachoeiro. Uma de suas filhas, Mayara Mendes, lembra que a mãe sempre trabalhou muito para cuidar dela e dos irmãos.

Ela atualmente vendia doces e água no Guandu, em Cachoeiro. Mas já cuidou de idosos, trabalhou como diarista, ia para a praia no verão catar latinhas; em Finados, limpava túmulos. Era um exemplo de coragem e trabalho. Fazia o que estava ao seu alcance, e até fora dele, para ajudar os filhos e os netos

Além de cuidar dos filhos, Marília também se dedicou aos cuidados de uma filha acamada de Mauro Sérgio até o falecimento dela.  Segundo Mayara, a mãe decidiu passar a morar com ele, em Burarama, há cerca de três anos. Atualmente, vivia com dois dos filhos — um adolescente de 15 anos e um jovem de 24 anos, frutos de outro relacionamento. Os dois, segundo a família, ajudavam nas vendas. 

“Tentei tirar minha mãe de lá duas vezes, ao saber que ela sofria agressões e ameaças, mas ela voltou. Ele está preso, mas nenhuma pena vai fazer pagar o que fez. Lá, ele está comendo e dormindo, e nós não temos mais ela. Quando passo pelo local onde trabalhava, fico me recordando dela vendendo os produtos. Isso, o trabalho, ela sempre ensinou para mim e para meus irmãos. Era uma guerreira”, disse a filha.

