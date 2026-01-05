A Gazeta - Agora

Mulher é morta a machadadas na zona rural de Cachoeiro

Publicado em 05/01/2026 às 16h43
Marília das Graças Mendes, de 50 anos, foi assassinada na zona rural de Cachoeiro
Marília das Graças Mendes, de 50 anos, foi assassinada na zona rural de Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal

Uma mulher foi morta com golpes de machado em Burarama, distrito localizado na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta segunda-feira (5). De acordo com fontes da Polícia Militar, um suspeito já está sendo procurado na região. A vítima foi identificada como Marília das Graças Mendes, de 50 anos. 

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento.

Homem é assassinado a tiros dentro de carro em Nova Venécia

Publicado em 05/01/2026 às 13h12

Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros dentro de um carro, no bairro Betânia, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou que a vítima não resistiu aos ferimentos. O crime ocorreu na noite de domingo (4).

O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia e que, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Chuvas causam desabamentos de muro, rua e parede de pedras em Cachoeiro

Publicado em 05/01/2026 às 13h04
Deslizamentos de terra afetam três bairros em Cachoeiro
Deslizamentos de terra afetam três bairros em Cachoeiro Crédito: Redes sociais

O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, registrou três desabamentos entre o domingo (4) e esta segunda-feira (5). O coordenador da Defesa Civil Municipal, João Daroz, informou que o muro de uma residência caiu no bairro Agostinho Simonato. Já no bairro Nossa Senhora Aparecida, parte de uma rua cedeu e, no bairro Alto Novo Parque, houve o deslizamento de uma parede de pedras.

De acordo com Daroz, serão realizados trabalhos de limpeza urbana e vistorias nos imóveis. “Estamos elaborando os relatórios para, posteriormente, dar uma resposta onde houver necessidade. É preciso que a população de áreas de risco monitore a situação e fique em alerta, pois há previsão de mais chuva”, disse, em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul.

Batida entre três carros deixa dois mortos em rodovia de Montanha

Publicado em 05/01/2026 às 12h29
Batida entre três carros deixa duas pessoas mortas em Montanha
Batida entre três carros deixa duas pessoas mortas em Montanha Crédito: Reprodução | Leitor AG

Um homem de 54 anos e uma mulher de 59 morreram em uma batida envolvendo três carros na ES-130, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (4). Os veículos envolvidos foram um Volkswagen Gol, um Fiat Palio e um Fiat Uno.

Havia três ocupantes no Palio. Uma mulher ficou presa às ferragens no banco do carona e, segundo o Corpo de Bombeiros, foi resgatada já sem vida. O motorista e dois passageiros que estavam no banco traseiro foram socorridos e levados para um hospital da região. No Gol estava apenas o condutor, que recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do hospital. Os corpos das duas vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

Conforme a Polícia Militar, o motorista do Uno, que não se feriu, contou que o acidente teria sido causado pelo condutor do Gol, que trafegava no sentido contrário. Segundo ele, o Gol seguia em zigue-zague na pista e colidiu de frente com o Palio, que trafegava no sentido oposto, e, em seguida, atingiu o Uno, que saiu da pista com o impacto da batida.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Montanha.

Terraço de casa desaba durante tempestade em Marataízes

Publicado em 05/01/2026 às 11h23
Telhado de casa desaba em Marataízes após forte chuva
Telhado de casa desaba em Marataízes após forte chuva Crédito: Defesa Civil de Marataízes

O terraço de uma casa na região do Centro de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, desabou durante o forte temporal que atingiu o Estado na noite de domingo (4). O fato ocorreu por volta das 23h. Segundo a Defesa Civil Municipal, apesar dos estragos, ninguém se feriu. A chuva seguiu intensa na madrugada desta segunda-feira (5), fazendo com que a cidade registrasse um acumulado de 26 milímetros em um período de 24 horas.

A Defesa Civil informou que o desabamento foi causado pelo peso da água da chuva no telhado da residência. A estrutura de madeira não suportou a carga e puxou a parede lateral que sustentava o terraço. Não houve registro de pessoas desalojadas neste caso. No último sábado (3), também por conta do desabamento de um terraço, duas pessoas da mesma família precisaram sair de casa e buscar abrigo em um hotel.

Risco de deslizamento e queda de árvore causam interdições em Mimoso do Sul

Publicado em 05/01/2026 às 10h59
Rua é parcialmente interditada por risco de deslizamento de pedra em Mimoso do Sul
Rua é parcialmente interditada por risco de deslizamento de pedra em Mimoso do Sul Crédito: Defesa Civil

A Rua Doutor José Monteiro da Silva, no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi parcialmente interditada na manhã desta segunda-feira (5) devido ao risco de deslizamento de terra e de uma pedra. Também houve interdição na Rua Presidente Vargas, no Centro do município, após a queda de uma árvore que bloqueou a via.

Uma equipe da Prefeitura de Mimoso do Sul esteve no local, no Centro da cidade, para retirar a árvore. Segundo a Defesa Civil Municipal, os transtornos ocorreram em razão da chuva persistente desde a noite de domingo (4).

Casal morre em acidente entre moto e veículo da EDP na BR 101, em Sooretama

Atualizado em 05/01/2026 às 11h10
Jovens morrem em acidente entre moto e veículo da EDP na BR 101 no ES
Jovens morrem em acidente entre moto e veículo da EDP na BR 101 no ES Crédito: Leitor | A Gazeta

Dois jovens, identificados como Matheus Wagner Duarte Leite Costa, de 22 anos, e Maria Yasmin Cravo Becalli, de 21, morreram em uma colisão frontal entre a motocicleta em que estavam e uma caminhonete da EDP, na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (4). Segundo a Ecovias Capixabas, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 22h24.

Procurada por A Gazeta, a EDP afirmou que a motocicleta perdeu o controle, invadiu a contramão e colidiu com o veículo da empresa. A concessionária de energia elétrica lamentou o ocorrido e informou que acompanha a apuração do caso junto aos órgãos competentes. Devido à gravidade do acidente, a pista foi totalmente interditada e a via foi liberada por volta de 1h09 desta segunda-feira (5).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma equipe da perícia técnica foi acionada por volta das 23h para atender a ocorrência.

Pai e filho morrem em colisão na volta de cavalgada na BR 262, em Iúna

Publicado em 05/01/2026 às 09h52
Pai e filho morrem em acidente em Iúna
Pai e filho morrem em acidente em Iúna Crédito: Corpo de Bombeiros

Um homem de 53 anos, identificado como Roberto Carlos Batista, e o filho dele, Carlos Batista Junior, de 18, morreram em um acidente envolvendo a motocicleta em que estavam e uma van, no km 186 da BR 262, em Iúna, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. A reportagem da TV Gazeta Sul apurou que os dois veículos colidiram de frente na noite de domingo (4).

Segundo familiares, pai e filho voltavam de uma cavalgada quando o acidente aconteceu, a cerca de um quilômetro da casa onde moravam. O Corpo de Bombeiros informou que Roberto Carlos teve a morte confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local da colisão. Já Carlos foi socorrido e levado para o hospital de Irupi, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que o motorista da van não se feriu. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela delegacia de Iúna. Os corpos das vítimas foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica.

*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul

Espírito Santo está sob alerta de tempestade até quarta-feira (7)

Publicado em 05/01/2026 às 08h01
chuva; chuva em Vitória; tempo chuvoso; nublado; chuva no ES
Chuva deve permanecer no Espírito Santo até a próxima quarta-feira (7) Crédito: Ricardo Medeiros

Todo o Espírito Santo está sob alerta de tempestade e chuvas intensas até a próxima quarta-feira (7), conforme divulgação da Defesa Civil Estadual com base nas previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há possibilidade de queda de granizo em alguns pontos até a noite desta segunda-feira (5), que pode registrar acumulado entre 50 e 150 mm. 

O perigo de alagamentos nesta segunda-feira é moderado, mas o de deslizamentos é alto em todo o Estado. No momento, conforme a Defesa Civil, há cinco desalojados em Barra de São Francisco, dois em Marataízes e oito em Colatina. A previsão para terça-feira (6) é de chuva mais forte na parte Norte do Espírito Santo.

Veja onde mais choveu em 24h no ES:

  • Linhares - 101.2 mm
  • Sooretama - 89.8 mm
  • São Domingos do Norte - 89.34 mm
  • Ibiraçu - 75.31 mm
  • Alto Rio Novo - 70.2 mm

A tempestade deve-se ao estabelecimento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026, desde sábado (3), até a próxima quarta-feira. O fenômeno é típico de verão e conhecido por influenciar um período maior de chuvas, com volumes expressivos. Entenda melhor clicando aqui.

Raio atinge árvore de quintal de casa em Ibiraçu; veja vídeo

Publicado em 04/01/2026 às 20h13
Morador explica como aconteceu o episódio

Um morador de Ibiraçu gravou o momento em que um raio caiu próximo à sua residência, na comunidade de Pedro Palácios, durante um temporal neste domingo (4). As imagens feitas pelo empresário Lorenzo Correa Rodrigues mostram a descarga elétrica atingindo uma árvore dentro do terreno da casa, evidenciando a intensidade dos temporais que vêm causando apreensão em diferentes regiões do Espírito Santo.

Vídeo que a reportagem teve acesso mostra um grande clarão e um barulho de explosão. Além de deixar rastros na árvore, raio derrubou fiação, afetou lâmpada e caixa-d'água da residência. "Quando aconteceu não tive nenhuma emoção. Eu travei, não pensei em nada. Segundos depois que comecei a entender o que tinha acontecido", conta.

Fortes chuvas, ventos intensos e temporais seguem provocando transtornos em diversos municípios capixabas. Em Governador Lindenberg, houve queda de granizo, além de ventania neste domingo. Em Linhares e Colatina, foram registrados pontos de alagamento. Em cidades como João Neiva e São Domingos, casas foram destelhadas.

Raio que caiu em árvore de quintal de casa provocou estrondo e clarão
Raio que caiu em árvore de quintal de casa provocou estrondo e clarão Crédito: Lorenzo Correa Rodrigues/Leitor
Confusão em show no ES termina com homem ferido na cabeça; agressor foi preso

Publicado em 04/01/2026 às 19h28

Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante na noite de sábado (3) após agredir brutalmente um homem durante um show na orla da Praia de Marobá, em Presidente Kennedy, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 41 anos, foi atacada mesmo caída no chão, com socos e golpes na cabeça, sofreu traumatismo craniano e intenso sangramento.

Ainda segundo a PM, a confusão teria começado após a vítima, embriagada, trombar e cair sobre uma criança de 2 anos. Os militares conseguiram intervir e socorreram a vítima. Levada para um hospital, a pessoa passa bem.

A Polícia Civil informou que o agressor foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal grave e encaminhado ao sistema prisional.

Viatura da Polícia Militar; viatura; Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Wilson Rodrigues
Fortes chuvas provocam alagamentos e transtornos em Linhares

Publicado em 04/01/2026 às 19h17
Imagens foram registradas no domingo (4)

A cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo, também foi atingida pelas fortes chuvas, que caíram na tarde deste domingo (4). Alagamentos foram registrados em diversos pontos do município. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram os impactos do grande volume de chuva.

Na pista central da BR 101, entre os quilômetros 145 e 148, a água cobriu parte da via e causou transtornos aos motoristas. A Defesa Civil de Linhares emitiu alerta para risco de novas chuvas e mantém equipes de prontidão para atender possíveis ocorrências.

Segundo a Defesa Civil Estadual, todo o Espírito Santo está sob aviso de alto risco para tempo severo, com possibilidade de volumes intensos de chuva em curto período. O alerta é válido até o dia 6 de janeiro.

chuva em Linhares
Chuva em Linhares deixa BR 101 alagada Crédito: Leitor A Gazeta
Governador Lindenberg tem chuva de granizo e casas destelhadas

Publicado em 04/01/2026 às 18h45
Temporal na tarde de domingo (4) causou transtorno a moradores da cidade

Uma forte chuva atingiu Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de domingo (4), provocando estragos em diferentes pontos da cidade. Em alguns pontos da cidade, como o bairro Nova Brasília, houve registro de queda de granizo. Moradores registraram e divulgaram nas redes sociais fotos e vídeos dos danos causados pelo temporal.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Vagner Klippel, com o temporal, algumas casas ficaram destelhadas e também aconteceram quedas de árvores. De acordo com o órgão, entre sábado e domingo, choveu cerca de 50 mm no município. Não há informações sobre desabrigados ou desalojados.

Uma casa foi destelhada e quedas de ávores foram registradas em algus pontos da cidade
Governador Lindenberg tem chuva de granizo e casa destelhada Crédito: Leitor A Gazeta
Criminosos atiram contra carro durante roubo em Aracruz

Publicado em 04/01/2026 às 17h26
Duas mulheres estavam no veículo, mas ninguém se feriu; até o momento ninguém foi preso
Criminosos atiram contra carro durante tentativa de roubo em Aracruz Crédito: Leitor A Gazeta

Dois homens atiraram contra o para-brisa de um carro durante uma tentativa de roubo na madrugada deste domingo (4), na Barra do Sahy, em Aracruz, Litoral Norte do Espírito Santo. No veículo estavam duas mulheres, mãe e filha, que não ficaram feridas. Segundo a Polícia militar, buscas foram feitas pela região, mas ninguém foi encontrado. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) da cidade.

Ambulante é detido por agredir servidores em fiscalização na orla de Guriri

Publicado em 04/01/2026 às 16h31
Homem reagiu de forma violenta ao ser notificado por falta de cadastramento e foi levado ao DPJ

Um vendedor ambulante foi detido após reagir com violência durante uma ação de fiscalização na manhã de sábado (4), na orla de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, a ocorrência aconteceu durante uma ação de rotina para ordenamento do espaço público e verificação de alvarás, quando foi identificado que o trabalhador estava atuando sem o cadastro municipal.

Ao ser orientado a deixar o local, o homem se recusou a cumprir a determinação, arremessou um carrinho de mercadorias contra os fiscais e sacou uma faca, tentando agredir a equipe.

A Guarda Civil Municipal foi acionada, conteve o suspeito e o encaminhou ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ). A faca e o material apreendido foram entregues à Polícia Civil.

A Prefeitura de São Mateus afirmou que a fiscalização procura garantir a organização da orla e a segurança de moradores e turistas, e repudiou qualquer ato de violência contra servidores públicos.

Homem reagiu de forma violenta ao ser notificado por falta de cadastramento e foi levado ao DPJ
O homem reagiu a uma fiscalização de rotina da prefeitura e acabou detido Crédito: Prefeitura de São Mateus
Polícia Civil prende na Serra um dos criminosos mais procurados do ES

Atualizado em 05/01/2026 às 11h50
Marcos Luiz Pereira Junior, conhecido como
Marcos Luiz Pereira Junior, conhecido como "MK", de 30 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um dos criminosos mais procurados do Estado. Marcos Luiz Pereira Júnior, conhecido como “MK”, de 30 anos, foi detido na sexta-feira (2), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Segundo a Polícia Civil, o suspeito integrava a lista dos mais procurados do Espírito Santo e ocupava posição de relevância na organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência que permitiu identificar o paradeiro do investigado.

A ação contou com a atuação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (Sesp), com a Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e com a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Marcos era apontado como homem de confiança dos Irmãos Vera, chefes do TCP, e também responsável por cobrar "pedágio" para serviços serem prestados nas comunidades, como internet, água e gás. Clique aqui para ler mais detalhes.

Mulher é presa após agredir nora durante confusão em Vitória

Publicado em 04/01/2026 às 14h34

Uma mulher de 48 anos foi presa após agredir a nora, de 24 anos, na madrugada deste domingo (4), no bairro São Pedro, em Vitória. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência inicialmente registrada como tentativa de homicídio por arma branca.

No local, uma vizinha autorizou a entrada dos policiais no prédio e informou que duas mulheres estavam em conflito. No segundo andar, a equipe encontrou sogra e nora envolvidas na confusão.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita relatou que teve um desentendimento com o companheiro e o agrediu no rosto. A nora tentou intervir e acabou sendo agredida com socos, tapas, puxões de cabelo e mordidas. A jovem também afirmou ter sido ameaçada e ofendida ao longo do dia.

Ainda segundo relato da nora, a sogra, por ciúmes do companheiro, teria avançado contra ela com um facão. Para se defender, a vítima disse que mordeu a agressora. A Polícia Civil informou que a mulher de 48 anos foi autuada em flagrante por lesão corporal e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhada ao sistema prisional.

Idoso morre eletrocutado ao colher mangas em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 04/01/2026 às 14h17

Um idoso de 63 anos morreu eletrocutado ao tentar colher mangas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (3). A vítima subiu ao terraço do imóvel para ter acesso à mangueira e teria utilizado uma haste metálica para retirar os frutos, quando o objeto encostou na fiação elétrica.

O dono do imóvel, que fica no bairro Zumbi, contou à Polícia Militar que o Samu/192 foi acionado, mas o homem morreu na hora. O nome da vítima não foi divulgado. O corpo foi levado pela Polícia Científica à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da cidade.

Chuva no ES já deixa 15 pessoas desalojadas em três cidades

Publicado em 04/01/2026 às 13h21
Destelhamento em Colatina no sábado (3)
Destelhamento em Colatina no sábado (3) Crédito: Enzo Teixeira

As fortes chuvas que têm atingido algumas cidades do Espírito Santo desde quinta-feira (1º) já deixam 15 pessoas desalojadas. Um boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual neste domingo (4) indica que os moradores afetados são de Barra de São Francisco (5), Colatina (8) e Marataízes (2). Outros municípios também registraram transtornos em decorrência das tempestades, mas ninguém precisou sair de casa. Veja relatório do órgão:

  • Barra de São Francisco: destelhamento de residência no bairro Vila Luciene.

  • Colatina: destelhamentos de imóveis e quedas de árvores.

  • Marataízes: desabamento do terraço de uma residência, mas sem risco estrutural.

  • Água Doce do Norte: destelhamento de imóvel na zona rural.

  • Cachoeiro de Itapemirim: deslizamento de terra no bairro Alto Novo Parque com obstrução de via.

  • Mimoso do Sul: queda de árvore na ES 177 e de barreiras na ES 391 — trechos já liberados.

PM morto após agressão em posto de gasolina no ES é sepultado

Publicado em 04/01/2026 às 12h13
Velório do cabo da Polícia Militar Mariusom Marianelli Jacintho
Corpo do cabo da PM foi velado e sepultado em Vila Bethânia, Viana Crédito: Alberto Borém

O corpo do cabo da Polícia Militar Mariusom Marianelli Jacintho, de 35 anos, foi sepultado no cemitério de Vila Bethânia, em Viana, na manhã deste domingo (4). O militar foi agredido durante uma confusão em um posto de combustíveis de Vila Velha no dia 26 de dezembro, ficou internado por dias em estado crítico com traumatismo craniano e teve a morte confirmada no sábado (3).

Uma amiga da família, Imelda Pedroni, conversou com a TV Gazeta e afirmou que o cabo era um homem bondoso e amoroso com os pais. “Outro dia fui a um casamento, ele veio, sentou à minha mesa e disse: ‘Tenho tanta saudade de você na igreja’. Ele era muito bom, obediente e muito simples”, relatou ao repórter Alberto Borém. 

No dia da morte do PM, o comandante-geral da corporação, Douglas Caus, destacou a trajetória do militar, garantiu amparo à família da vítima e comentou sobre o agressor, que segue preso. "A Polícia Militar está em luto. Esperamos que o Judiciário dê pena máxima ao agressor". 

O corpo do cabo da Polícia Militar Mariusom Marianelli Jacintho, de 35 anos, foi sepultado no cemitério de Vila Bethânia, em Viana