Suspeito de matar companheira a golpes de machado é preso em Cachoeiro

Mauro Sérgio Delfino da Silva, de 48 anos, foi localizado pela PM na própria casa onde o crime ocorreu, em Burarama; ele confessou o assassinato e alegou ciúmes como motivação

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 08:55

Suspeito de matar mulher a machadadas é detido em Cachoeiro Crédito: Polícia Militar

Foi preso na noite de terça-feira (6) Mauro Sérgio Delfino da Silva, de 48 anos, suspeito de matar a companheira, Marília das Graças Mendes, 50 anos, com golpes de machado, no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na última segunda-feira (5). O homem foi localizado pela Polícia Militar (PM) na própria casa onde o crime aconteceu.

Na ocasião do crime, testemunhas contaram à PM que Mauro Sérgio estava em casa quando o filho mais velho de Marília, um jovem de 24 anos, encontrou a mãe morta dentro da residência. Em seguida, o homem fugiu em direção a uma área de mata, onde permaneceu escondido.

“O suspeito foi detido na casa onde cometeu o crime. Ele foi em direção à mata após o crime, onde ficou escondido. Depois, ficava indo e voltando entre a casa e a mata, quando percebia que não havia movimento de pessoas no local”, explicou o tenente-coronel Nério Pereira da Silva Filho, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar.

A PM informou que Mauro Sérgio confessou o crime, alegando que ocorreu após um desentendimento motivado por ciúmes. Segundo a corporação, os militares realizaram buscas após horas de revezamento na região e uma aproximação a pé na área de mata onde o suspeito estava escondido. O homem foi encaminhado à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

Sobre o crime

Marília das Graças Mendes era vendedora de doces no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, e foi morta com golpes de machado em Burarama. Um dos filhos da vítima, de 24 anos, encontrou a residência aberta e viu o corpo da mãe. O irmão dele, um menor de idade, teria presenciado o crime.

A vítima tinha sete filhos. De acordo com relato do filho mais velho de Marília à Polícia Militar, Mauro Sérgio tinha histórico de comportamento agressivo com a vítima. Testemunhas também informaram aos militares que o suspeito fazia uso frequente de bebidas alcoólicas e entorpecentes.

