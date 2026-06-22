Vitória ganha novo espaço de eventos sociais e corporativos do ES

Vitória ganha um novo marco no setor de eventos com a chegada do Pallazzio Centro de Eventos, empreendimento que une sofisticação, estrutura de alto padrão e capacidade para receber eventos de grande porte. O espaço, que fica em Santa Lúcia, foi oficialmente apresentado ao mercado capixaba em um evento que reuniu empresários do setor de eventos, parceiros e convidados especiais, marcando o início de uma nova fase para o segmento de celebrações, eventos corporativos e sociais no Estado.
Idealizado pelos sócios Saniel Kalil, chef do Vila Oben, e Michel Brucce, empresário do segmento de fotografia com atuação consolidada em Juiz de Fora (MG), o Pallazzio nasce após um investimento de aproximadamente R$ 15 milhões, refletindo a aposta dos empreendedores no potencial do mercado de eventos do Espírito Santo.
Com uma estrutura moderna e versátil, o empreendimento possui capacidade para receber até 2.465 pessoas sentadas ou 1.500 convidados em eventos sociais e corporativos em formato diferenciado, atendendo desde grandes convenções e feiras até casamentos, formaturas e celebrações exclusivas.
Durante o lançamento, os anfitriões destacaram a proposta do espaço de oferecer experiências memoráveis, combinando conforto, tecnologia, segurança e excelência no atendimento.
Feira
Show
Tamy canta Roberto Carlos
Dando continuidade à programação do Festival Sesi Som, o Teatro Sesi, em Jardim da Penha, será palco nesta quarta-feira (24), às 19h30, o espetáculo “Tamy Canta Roberto”, uma releitura contemporânea do repertório de Roberto Carlos na voz da nossa cantora Tamy. A apresentação, gratuita, integra as comemorações dos 80 anos do SESI e terá participação especial do cantor e compositor capixaba André Prando.
Negócios
Save the date!
Queridona de RR, Sônia Abelha vai celebrar seus 70 anos, no dia 16 de julho, com festa, no Lareira Up, em Vitória. Estaremos lá!
Novos olhares
O futuro do morar será tema de uma manhã de conversas inspiradoras no próximo dia 23. À frente da Invite Inc., Cecília Zon recebe convidados para o Horizontes, encontro que marca a estreia da Casa Invite, novo espaço concebido para receber experiências, debates e conexões de alto valor. Entre os nomes confirmados estão as arquitetas Paula Rody e Bruna Rody, que levarão ao público suas percepções sobre comportamento, design e as tendências que vêm transformando a forma como as pessoas vivem e se relacionam com os espaços.
Hub Design
No dia 1º de julho, o empresário Marcelo Caprini Zanoteli movimenta o circuito de alta decoração capixaba. Ele abre as portas da Canto a Canto Móveis, em Goiabeiras, para a concorrida 1ª Mostra Tendências. O evento, em formato de vitrine viva por dois pavimentos, ganha curadoria fina com ambientes assinados por 13 arquitetos do Estado e pela designer de interiores Marisa Vojnovic.
Estreia
Estreando na CASACOR 2026, a arquiteta Priscila Maciel apostou em linhas curvas para construir a narrativa da suíte "Entre Pensamentos e Sonhos", espaço que estará apresentando na mostra. O evento será realizado entre os dias 16 julho e 08 setembro, no Hotel Canto do Sol, em Vitória.
Estatuto do Paciente
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