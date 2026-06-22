Vitória ganha novo espaço de eventos sociais e corporativos do ES

Vitória ganha um novo marco no setor de eventos com a chegada do Pallazzio Centro de Eventos, empreendimento que une sofisticação, estrutura de alto padrão e capacidade para receber eventos de grande porte. O espaço, que fica em Santa Lúcia, foi oficialmente apresentado ao mercado capixaba em um evento que reuniu empresários do setor de eventos, parceiros e convidados especiais, marcando o início de uma nova fase para o segmento de celebrações, eventos corporativos e sociais no Estado.





Idealizado pelos sócios Saniel Kalil, chef do Vila Oben, e Michel Brucce, empresário do segmento de fotografia com atuação consolidada em Juiz de Fora (MG), o Pallazzio nasce após um investimento de aproximadamente R$ 15 milhões, refletindo a aposta dos empreendedores no potencial do mercado de eventos do Espírito Santo.





Com uma estrutura moderna e versátil, o empreendimento possui capacidade para receber até 2.465 pessoas sentadas ou 1.500 convidados em eventos sociais e corporativos em formato diferenciado, atendendo desde grandes convenções e feiras até casamentos, formaturas e celebrações exclusivas.





Durante o lançamento, os anfitriões destacaram a proposta do espaço de oferecer experiências memoráveis, combinando conforto, tecnologia, segurança e excelência no atendimento.