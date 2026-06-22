Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Vitória ganha novo espaço de eventos sociais e corporativos do ES
Renata Rasseli

Vitória ganha novo espaço de eventos sociais e corporativos do ES

O Pallazzio Centro de Eventos foi apresentado ao mercado com uma proposta inovadora, estrutura de alto padrão e investimento de R$ 15 milhões. Os sócios são Saniel Kalil, chef do Cerimonial Vila Oben e Michel Brucce, fotógrafo

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

22 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Apresentação do novo Pallazzio Centro de Eventos
Saniel Kalil, chef do Vila Oben, e o fotógrafo Michell Brucce, estão à frente do novo Pallazzio Centro de Eventos. Apresentação do novo Pallazzio Centro de Eventos

Vitória ganha um novo marco no setor de eventos com a chegada do Pallazzio Centro de Eventos, empreendimento que une sofisticação, estrutura de alto padrão e capacidade para receber eventos de grande porte. O espaço, que fica em Santa Lúcia,  foi oficialmente apresentado ao mercado capixaba em um evento que reuniu empresários do setor de eventos, parceiros e convidados especiais, marcando o início de uma nova fase para o segmento de celebrações, eventos corporativos e sociais no Estado.


Idealizado pelos sócios Saniel Kalil, chef do Vila Oben, e Michel Brucce, empresário do segmento de fotografia com atuação consolidada em Juiz de Fora (MG), o Pallazzio nasce após um investimento de aproximadamente R$ 15 milhões, refletindo a aposta dos empreendedores no potencial do mercado de eventos do Espírito Santo.


Com uma estrutura moderna e versátil, o empreendimento possui capacidade para receber até 2.465 pessoas sentadas ou 1.500 convidados em eventos sociais e corporativos em formato diferenciado, atendendo desde grandes convenções e feiras até casamentos, formaturas e celebrações exclusivas.


Durante o lançamento, os anfitriões destacaram a proposta do espaço de oferecer experiências memoráveis, combinando conforto, tecnologia, segurança e excelência no atendimento.

Feira

Modal Expo Equipe NOVA ES
Equipe da NOVA ES na Modal Expo: Mayara Fernandes, especialista de negócios; Patrícia Gouvêa, diretora-presidente; e Danilo Pescuma, diretor de atração de investimentos, fizeram uma visita estratégica ao evento, com networking junto a empresas e parceiros do setor logístico, segmento relevante para o Estado e que já mostra oportunidades na carteira de projetos da NOVA ES. Divulgação

Show

Tamy canta Roberto Carlos

Tamy
Cantora Tamy. Melina Furlan

Dando continuidade à programação do Festival Sesi Som,  o Teatro Sesi, em Jardim da Penha, será palco nesta quarta-feira (24), às 19h30, o espetáculo “Tamy Canta Roberto”, uma releitura contemporânea do repertório de Roberto Carlos na voz da nossa cantora Tamy.  A apresentação, gratuita, integra as comemorações dos 80 anos do SESI e terá participação especial do cantor e compositor capixaba André Prando.

Negócios

Gilvan Badke, Danilo Just Soares e Thiago Santos durante o Business Talk
Gilvan Badke, Danilo Just Soares e Thiago Santos durante o Business Talks promovido pelo LIDE ES e pela EMEG, no Coco Bambu, em Vitória. Divulgação

Save the date!


Queridona de RR, Sônia Abelha vai celebrar seus 70 anos, no dia 16 de julho, com festa, no Lareira Up, em Vitória. Estaremos lá!



Novos olhares


O futuro do morar será tema de uma manhã de conversas inspiradoras no próximo dia 23. À frente da Invite Inc., Cecília Zon recebe convidados para o Horizontes, encontro que marca a estreia da Casa Invite, novo espaço concebido para receber experiências, debates e conexões de alto valor. Entre os nomes confirmados estão as arquitetas Paula Rody e Bruna Rody, que levarão ao público suas percepções sobre comportamento, design e as tendências que vêm transformando a forma como as pessoas vivem e se relacionam com os espaços.


Hub Design


No dia 1º de julho, o empresário Marcelo Caprini Zanoteli movimenta o circuito de alta decoração capixaba. Ele abre as portas da Canto a Canto Móveis, em Goiabeiras, para a concorrida 1ª Mostra Tendências. O evento, em formato de vitrine viva por dois pavimentos, ganha curadoria fina com ambientes assinados por 13 arquitetos do Estado e pela designer de interiores Marisa Vojnovic.

Estreia


Estreando na CASACOR 2026, a arquiteta Priscila Maciel apostou em linhas curvas para construir a narrativa  da suíte "Entre Pensamentos e Sonhos", espaço que estará apresentando na mostra. O evento será realizado entre os dias 16 julho e 08 setembro, no Hotel Canto do Sol, em Vitória.

Estatuto do Paciente 

Da esquerda para direita Eduardo Amorim, Janaína Lessa, Rayanne Reinholz e Alberto Câmara
A Comissão de Direito Médico da OAB-ES promoveu um encontro para discutir o Estatuto do Paciente e os desafios relacionados à garantia de direitos na assistência à saúde. Na foto: da esquerda para direita,  Eduardo Amorim, Janaína Lessa, Rayanne Reinholz e Alberto Câmara.  Divulgação

Veja Também 

Beth Dalcolmo, Nazaré Nees, Marina Monteiro, Renata Rasseli, Edilene Chieppe, Roberta Rasseli, Mariana Perini, Maria Izabel Braga Ferlin e Ana Claudia Cardozo

Confraria das Onças entra em campo para celebrar a Copa do Mundo 2026

Ana Maria Buaiz, Paula Martins, Leticia Dalvi, Mariana Buaiz e Renata Rasseli

Loja Vazia abre as portas no Shopping Vitória para arrecadar doações para 7 instituições do ES

Silva no Cais das Artes

Silva apresenta show “De Férias no Brasil” no Cais das Artes; veja fotos

Bruno Passoni, Alexandre Schubert, Aristóteles Passos, Leandro Lorenzon e Marcello Moraes

Café da manhã reúne mercado imobiliário para "start" do Talk Imóveis A Gazeta

Bruno Pinho e Talita e os filhos Maya e Luca

Bruno de Pinho celebra aniversário em clima de Copa do Mundo em Vitória

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luciana Aparecida Vieira Trancoso e Júlia Vieira Balestrero
Ex-esposa e filha relatam agressões e perseguição de dono de pizzaria no ES
Alexandre Alves Serafim, de 52 anos, procurado por atropelamento com morte em Cariacica
Polícia divulga foto de motorista foragido após morte de representante comercial no ES
Imagem de destaque
"Família do bebê": Richarlison visita o ES e leva a companheira para conhecer sua cidade natal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados