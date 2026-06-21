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Renata Rasseli

Exposição reúne trabalhos inéditos de artistas capixabas em Vitória; veja fotos

A Matias Brotas Arte Contemporânea abriu a exposição “Eu é o outro”, reunindo trabalhos inéditos dos artistas capixabas Lando e Rosana Paste

Publicado em 21 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

21 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Lara Brotas, Taiza Ammar, Rodrigo Hipólito, Rosana Paste , Sandra Matias e Lando
Lara Brotas, Taiza Ammar, Rodrigo Hipólito, Rosana Paste, Sandra Matias e Lando: no vernissage de "Eu é o Outro"  Cloves Louzada

A Galeria Matias Brotas abriu as comemorações de seus 20 anos com a exposição "Eu é o outro", que reúne obras dos artistas capixabas Lando e Rosana Paste. A mostra, inaugurada no último dia 16, tem texto crítico de Rodrigo Hipólito e propõe um diálogo entre memória, identidade e transformação por meio de esculturas e objetos. 


O vernissage reuniu artistas, colecionadores, pesquisadores e convidados em uma noite marcada por encontros e celebrações em torno da arte contemporânea. As fotos de Cloves Louzada registram alguns momentos da abertura da exposição, que segue em cartaz até 14 de agosto, em Vitória.

Campanha

McDia Feliz 2026 

A solidariedade já entrou em campo. A venda antecipada dos tíquetes digitais para o McDia Feliz 2026  - que acontece no dia 22 de agosto - está aberta e toda a renda obtida com a comercialização dos sanduíches Big Mac será destinada a projetos que apoiam crianças e adolescentes em tratamento oncológico. No Espírito Santo, a campanha beneficia a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI), instituição que há 38 anos oferece acolhimento, assistência e suporte às famílias durante o tratamento. Segundo a superintendente executiva da Acacci, Luciene Sales Sena, cada participação faz a diferença na vida de centenas de famílias atendidas pela instituição.

Em Venda Nova

Elayne Borel e Roberta Aguilar
Elayne Borel, CEO da Rede Mulheres de Negócios e Roberta Aguilar, proprietária do Kaus Café. A cafeteria de Venda Nova foi a última parada do roteiro do 1º Turismo de Negócios, ação idealizada por Elayne como parte da comemoração dos 9 anos da rede. Criar Comunicação Integrada

Lançamento literário

Coletânea Mulheres de Impacto

A escritora e mentora literária Mônica Oliveira lança no mercado, no próximo dia 7 de julho, a quarta edição da coletânea Mulheres de Impacto. O livro desta edição - Vibrando Poder e Gratidão - reúne 35 autoras que compartilham histórias de superação, transformação e propósito. “O livro é um instrumento para que a sua mensagem faça diferença e transforme a vida de alguém. O objetivo é inspirar, fortalecer e impactar vidas por meio das histórias”, afirma Mônica. O evento de lançamento será realizado às 19h, no Donna Cerimonial, em Vila Velha.

Mês dos Namorados 1 

Liliam Müller e Augusto Lepaus
A anfitriã Liliam Müller e Augusto Lepaus: em evento da Casa Lounge do Dia dos Namorados. A recepção foi marcada por música e alta gastronomia.  Camilla Baptistin

Protagonismo feminino

Encontro de mulheres do Agro

A maior feira do agronegócio capixaba, a Feira de Agronegócios Cooabriel 2026, abrirá sua programação com um encontro dedicado ao protagonismo feminino. Diante do crescimento da participação das mulheres no setor, o 4º Encontro Capixaba Mulheres do Agro reunirá cerca de 300 participantes no dia 23 de julho, em São Gabriel da Palha. Com o tema "Raízes fortes – Mulheres que transformam", a programação terá como destaque a palestra da jornalista e especialista em Neurociências Laine Valgas, que abordará inteligência emocional, autoconhecimento e liderança. A iniciativa reforça a presença cada vez mais estratégica das mulheres no agronegócio e o papel delas na transformação de diferentes espaços da sociedade.

Mês dos Namorados 2

Roberta e Sandro Abreu
Roberta e Sandro Abreu: no evento de Liliam Muller do Dia dos Namorados.   Camilla Baptistin

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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