Exposição reúne trabalhos inéditos de artistas capixabas em Vitória; veja fotos

A Galeria Matias Brotas abriu as comemorações de seus 20 anos com a exposição "Eu é o outro", que reúne obras dos artistas capixabas Lando e Rosana Paste. A mostra, inaugurada no último dia 16, tem texto crítico de Rodrigo Hipólito e propõe um diálogo entre memória, identidade e transformação por meio de esculturas e objetos.





O vernissage reuniu artistas, colecionadores, pesquisadores e convidados em uma noite marcada por encontros e celebrações em torno da arte contemporânea. As fotos de Cloves Louzada registram alguns momentos da abertura da exposição, que segue em cartaz até 14 de agosto, em Vitória.