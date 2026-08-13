Azeite faz bem à saúde? Veja 8 benefícios e como incluí-lo na dieta

O azeite de oliva é um óleo vegetal obtido a partir dos frutos da oliveira, árvore cultivada há milhares de anos e intimamente ligada à história dos povos da região do Mediterrâneo. Atualmente, o ingrediente está presente na alimentação de diferentes partes do mundo e é um dos principais componentes da dieta mediterrânea. Além do sabor característico, é apreciado na culinária por sua versatilidade, podendo acompanhar saladas, legumes, pães, massas e diversas preparações.