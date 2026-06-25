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Renata Rasseli

Professora do ES lança documentário e exposição sobre o Adauto Botelho; veja fotos

“Adauto” conta a história de um dos mais importantes hospitais psiquiátricos do nosso país, o Hospital Colônia Adauto Botelho

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

25 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Elda, Marcela e Celestino Bussinger
Elda, Marcela e Celestino Bussinger: na noite de lançamento de "Adauto". Cacá Lima

A professora e colunista de A Gazeta Elda Bussinger reuniu a família, amigos, intelectuais e autoridades para  o lançamento do documentário e exposição de fotos “Adauto”, nesta segunda (22),  no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha. 


“Adauto” conta a história de um dos mais importantes hospitais psiquiátricos do nosso país, o Hospital Colônia Adauto Botelho.


A exposição reúne fotos antigas encontradas em arquivos e imagens atuais do fotógrafo Cacá Lima. A mostra segue em cartaz no Teatro do Sesi até 19 de julho. 

Em breve, Elda divulgará um roteiro de apresentações do documetário com direito a debates com o público. 


O psicanalista Ítalo Campos, os psiquiatras Édson Dias da Costa e Paulo Bonates e Dona Maria do Adauto, servidora com mais de 50 anos de trabalho no hospital, são algumas fontes do documentário.  

O filme foi realizado pela Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e financiado pela Fundacão de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES). 

Moda

Pharrell Williams e Ivan Aguilar
Pharrell Williams e Ivan Aguilar Arquivo pessoal

Conexão Vix-Paris

Ivan Aguilar divide a cena com o astro pop e diretor criativo da Louis Vuitton, Pharrell Williams, nos salões do icônico Hotel Ritz Paris, durante a Semana de Moda de Paris. O clique de milhões registra o encontro do estilista referência da alfaiataria nacional com o dono de hits globais, selando o momento mais concorrido da temporada europeia.

Felicidade em pauta


Vitória recebe, no dia 4 de julho, a 2ª edição Vox Experience, no auditório da Fecomércio. Entre os destaques da programação está empresária e especialista em Ciência da Felicidade Flávia da Veiga. Em uma experiência voltada à inteligência emocional, presença e conexões humanas, Flávia abordará como as emoções influenciam a forma como nos relacionamos e impactamos o mundo ao nosso redor.

Capixabas em Lisboa


As capixabas Lara Brotas e Flávia Dalla Bernardina apresentam, em Lisboa, o Arquipélago Clube de Arte, plataforma dedicada à formação e gestão de coleções, experiências culturais e edições exclusivas de artistas. Nesta quinta-feira (25), acontece a apresentação oficial do Arquipélago Clube de Arte no Ateliê B12, espaço independente em Lisboa coordenado pela curadora capixaba Clara Sampaio.

Lançamento duplo

O professor e escritor Marcos Roberto Machado lança dois livros nesta sexta-feira (26). Em "É sempre outono em Dublin", ele traz contos sobre sua vivência na Irlanda. Já em "Somos capixabas" ele retoma sua tese de doutorado, analisando representação e pertencimento no Estado a partir de diferentes discursos, apontando pistas linguísticas sobre nossa identidade. O encontro será na biblioteca do Núcleo de Línguas da Ufes, a partir das 19h.

Exposição

A leiloeira Flávia Rocha e Ligia Diniz
A CASACOR Espírito Santo deu a largada nas comemorações de suas três décadas com o vernissage da exposição "A Casaca", que movimentou o segundo piso do Shopping Vitória na terça-feira (23). Na foto: a leiloeira Flávia Rocha e Ligia Diniz Cloves Louzada

Mercado imobiliário

Manoel Dias, presidente do CRECI ES, Ricardo Gava, diretor da Gava Crédito Imobiliário e diretor da Ademi Secovi ES e Fabiano Martins, diretor da construtora Epura e tb diretor da ADEMI
Manoel Dias, presidente do CRECI ES, Ricardo Gava, diretor da Gava Crédito Imobiliário e diretor da Ademi Secovi ES e Fabiano Martins, diretor da construtora Epura e tb diretor da ADEMI Divulgação

Café com Corretores

 A construtora Epura promoveu um Café com Corretores, no Coco Bambu Vitória, reunindo profissionais e lideranças do mercado imobiliário capixaba para fortalecer relacionamentos e discutir tendências do setor. O encontro contou com a presença de Manoel Dias, presidente do Creci-ES, Ricardo Gava, diretor da Gava Crédito Imobiliário e diretor da Ademi Secovi ES, e Fabiano Martins, diretor da Epura e também diretor da Ademi. Com atuação próxima aos corretores e às incorporadoras, Ricardo Gava destacou a importância de criar espaços de troca de experiências e atualização do mercado.

Tendências

Cecília Zon e Paula Rody
A Casa Invite inaugurou seu ciclo de encontros Horizontes, evento que reuniu mais de 30 profissionais do mercado imobiliário capixaba em uma manhã dedicada à inspiração e ao compartilhamento de tendências. Conduzido por Cecília Zon, Paula Rody e Bruna Rody, o encontro trouxe reflexões sobre os novos desejos do consumidor, o valor da experiência e os movimentos que devem influenciar os próximos empreendimentos. Na foto: Cecília Zon e Paula Rody. Matheus Woshington

Veja Também 

O diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, a esposa Flavia Ullrich e o Chef Rafa Gomes

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Vitória ganha novo espaço de eventos sociais e corporativos do ES

Lara Brotas, Taiza Ammar, Rodrigo Hipólito, Rosana Paste , Sandra Matias e Lando

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Marcos Milaneze e Marcelo Braga

Modal Expo 2026 reúne grandes nomes da logística, comércio exterior e infraestrutura na Serra

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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