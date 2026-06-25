Professora do ES lança documentário e exposição sobre o Adauto Botelho; veja fotos

A professora e colunista de A Gazeta Elda Bussinger reuniu a família, amigos, intelectuais e autoridades para o lançamento do documentário e exposição de fotos “Adauto”, nesta segunda (22), no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha.





“Adauto” conta a história de um dos mais importantes hospitais psiquiátricos do nosso país, o Hospital Colônia Adauto Botelho.



A exposição reúne fotos antigas encontradas em arquivos e imagens atuais do fotógrafo Cacá Lima. A mostra segue em cartaz no Teatro do Sesi até 19 de julho.



Em breve, Elda divulgará um roteiro de apresentações do documetário com direito a debates com o público.



O psicanalista Ítalo Campos, os psiquiatras Édson Dias da Costa e Paulo Bonates e Dona Maria do Adauto, servidora com mais de 50 anos de trabalho no hospital, são algumas fontes do documentário.





O filme foi realizado pela Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e financiado pela Fundacão de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES).