Professora do ES lança documentário e exposição sobre o Adauto Botelho; veja fotos

A professora e colunista de A Gazeta Elda Bussinger reuniu a família, amigos, intelectuais e autoridades para o lançamento do documentário e exposição de fotos “Adauto”, nesta segunda (22), no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha.
“Adauto” conta a história de um dos mais importantes hospitais psiquiátricos do nosso país, o Hospital Colônia Adauto Botelho.
A exposição reúne fotos antigas encontradas em arquivos e imagens atuais do fotógrafo Cacá Lima. A mostra segue em cartaz no Teatro do Sesi até 19 de julho.
Em breve, Elda divulgará um roteiro de apresentações do documetário com direito a debates com o público.
O psicanalista Ítalo Campos, os psiquiatras Édson Dias da Costa e Paulo Bonates e Dona Maria do Adauto, servidora com mais de 50 anos de trabalho no hospital, são algumas fontes do documentário.
O filme foi realizado pela Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e financiado pela Fundacão de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES).
Moda
Conexão Vix-Paris
Ivan Aguilar divide a cena com o astro pop e diretor criativo da Louis Vuitton, Pharrell Williams, nos salões do icônico Hotel Ritz Paris, durante a Semana de Moda de Paris. O clique de milhões registra o encontro do estilista referência da alfaiataria nacional com o dono de hits globais, selando o momento mais concorrido da temporada europeia.
Felicidade em pauta
Vitória recebe, no dia 4 de julho, a 2ª edição Vox Experience, no auditório da Fecomércio. Entre os destaques da programação está empresária e especialista em Ciência da Felicidade Flávia da Veiga. Em uma experiência voltada à inteligência emocional, presença e conexões humanas, Flávia abordará como as emoções influenciam a forma como nos relacionamos e impactamos o mundo ao nosso redor.
Capixabas em Lisboa
As capixabas Lara Brotas e Flávia Dalla Bernardina apresentam, em Lisboa, o Arquipélago Clube de Arte, plataforma dedicada à formação e gestão de coleções, experiências culturais e edições exclusivas de artistas. Nesta quinta-feira (25), acontece a apresentação oficial do Arquipélago Clube de Arte no Ateliê B12, espaço independente em Lisboa coordenado pela curadora capixaba Clara Sampaio.
O professor e escritor Marcos Roberto Machado lança dois livros nesta sexta-feira (26). Em "É sempre outono em Dublin", ele traz contos sobre sua vivência na Irlanda. Já em "Somos capixabas" ele retoma sua tese de doutorado, analisando representação e pertencimento no Estado a partir de diferentes discursos, apontando pistas linguísticas sobre nossa identidade. O encontro será na biblioteca do Núcleo de Línguas da Ufes, a partir das 19h.
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