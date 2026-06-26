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Renata Rasseli

Todas Elas reúne ativista Maria da Penha e apresentadora Rita Batista em evento na Rede Gazeta; veja fotos

O evento lotou o auditório da Rede Gazeta nesta quinta-feira (25) para marcar os 20 anos da Lei Maria da Penha

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

26 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Fabiana Malheiros, Elaine Silva, Rita Batista e Thaita Trevizan
Fabiana Malheiros, Elaine Silva, Rita Batista e Thaita Trevizan: debate sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha com a participação online da Maria da Penha, nesta quinta-feira (25), no Auditório da Rede Gazeta. Renata Rasseli

Em homenagem ao aniversário de 20 anos da Lei Maria da Penha, a Rede Gazeta promoveu uma nova edição do Todas Elas, nesta quinta-feira (25), no auditório da empresa, em Vitória.  O debate, com casa cheia, debateu a importância do poder jurídico no combate da violência contra a mulher. 

O painel contou com a participação virtual e emocionante de Maria da Penha, biofarmacêutica que nomeia a Lei nº 11.340. A ativista foi vítima de duas tentativas de feminicídio e lutou por décadas pela punição do seu agressor. Com uma história de superação, ela engrandece o evento com sua vasta experiência para o público. 


A jornalista, atriz e apresentadora Rita Batista, também participou do debate, ao lado da juíza coordenadora da Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do ES e da secretária de Estado das Mulheres, Fabiana Malheiros. A mediação ficou a cargo pela gerente de Produto Digital de A Gazeta, Elaine Silva, uma das idealizadoras do projeto Todas Elas, e a apresentação foi da jornalista Rafaela Marquezini, no Gazeta Meio Dia. 


Para Elaine Silva, a Lei Maria da Penha é um marco na história do combate à violência contra a mulher no Brasil. Por isso, a importância de promover um evento inteiro dedicado ao assunto e com participantes que contribuem para fortalecer as reflexões.

Fabiana Malheiros, Elaine Silva, Thaita Trevizan e Elaine Silva
Fabiana Malheiros, Elaine Silva, Maria da Penha (online), Thaita Trevizan e Rita Batista Mônica Zorzanelli
Domingos Taufner, Elaine Silva, Fabiana Malheiros, Rita Batista e Marcello Moraes
Domingos Taufner, Elaine Silva, Fabiana Malheiros, Rita Batista e Marcello Moraes Mônica Zorzanelli
Alline Zanoni, Maria Clara Mendonça Perim, Capitã Andressa Silva e Renata Rasseli
Alline Zanoni, Maria Clara Mendonça Perim, Capitã Andresa Silva e Renata Rasseli Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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