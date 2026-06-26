Todas Elas reúne ativista Maria da Penha e apresentadora Rita Batista em evento na Rede Gazeta; veja fotos

Em homenagem ao aniversário de 20 anos da Lei Maria da Penha, a Rede Gazeta promoveu uma nova edição do Todas Elas, nesta quinta-feira (25), no auditório da empresa, em Vitória. O debate, com casa cheia, debateu a importância do poder jurídico no combate da violência contra a mulher.





O painel contou com a participação virtual e emocionante de Maria da Penha, biofarmacêutica que nomeia a Lei nº 11.340. A ativista foi vítima de duas tentativas de feminicídio e lutou por décadas pela punição do seu agressor. Com uma história de superação, ela engrandece o evento com sua vasta experiência para o público.





A jornalista, atriz e apresentadora Rita Batista, também participou do debate, ao lado da juíza coordenadora da Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do ES e da secretária de Estado das Mulheres, Fabiana Malheiros. A mediação ficou a cargo pela gerente de Produto Digital de A Gazeta, Elaine Silva, uma das idealizadoras do projeto Todas Elas, e a apresentação foi da jornalista Rafaela Marquezini, no Gazeta Meio Dia.





Para Elaine Silva, a Lei Maria da Penha é um marco na história do combate à violência contra a mulher no Brasil. Por isso, a importância de promover um evento inteiro dedicado ao assunto e com participantes que contribuem para fortalecer as reflexões.

