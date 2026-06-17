Todas Elas celebra 20 anos da Lei Maria da Penha com encontro na Rede Gazeta

Em homenagem ao aniversário de 20 anos da Lei Maria da Penha, a Rede Gazeta irá promover uma nova edição do Todas Elas. No dia 25 de junho, a partir das 15h30, o auditório da empresa junta pessoas para debater sobre a importância do poder jurídico no combate da violência contra a mulher. O evento é aberto ao público e já disponibiliza inscrições.