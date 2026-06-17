Todas Elas celebra 20 anos da Lei Maria da Penha com encontro na Rede Gazeta

Para ampliar o debate ainda mais, a jornalista, atriz e apresentadora Rita Batista, também confirma presença. A mediação será feita pela gerente de Produto Digital de A Gazeta, Elaine Silva, uma das idealizadoras do projeto Todas Elas.
A proposta da mesa é mostrar os benefícios desta lei, sancionada em 2006, assim como discutir sobre os desafios existentes e possíveis melhorias.
O evento encheu o auditório da Rede Gazeta e reforçou a importância do Todas Elas, com encontros que alimentam debates de qualidade sobre a realidade das mulheres no Brasil e no mundo.