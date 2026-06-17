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Lei Maria da Penha

Todas Elas celebra 20 anos da Lei Maria da Penha com encontro na Rede Gazeta

Evento reúne figuras do jornalismo, do ativismo e símbolos da luta contra a violência da mulher. A inscrição é gratuita.

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 16:36

Rubi Conde

Rubi Conde

Publicado em 

17 jun 2026 às 16:36
A terceira edição do Todas Elas de 2026 conta com a participação de Rita Batista e de Maria da Penha. Divulgação
Em homenagem ao aniversário de 20 anos da Lei Maria da Penha, a Rede Gazeta irá promover uma nova edição do Todas Elas. No dia 25 de junho, a partir das 15h30, o auditório da empresa junta pessoas para debater sobre a importância do poder jurídico no combate da violência contra a mulher. O evento é aberto ao público e já disponibiliza inscrições.
O painel conta com a participação virtual de Maria da Penha, biofarmacêutica que nomeia a Lei nº 11.340. A ativista foi vítima de duas tentativas de feminicídio e lutou por décadas pela punição do seu agressor. Com uma história de superação, ela engrandece o evento com sua vasta experiência para o público.

Para ampliar o debate ainda mais, a jornalista, atriz e apresentadora Rita Batista, também confirma presença. A mediação será feita pela gerente de Produto Digital de A Gazeta, Elaine Silva, uma das idealizadoras do projeto Todas Elas.

Clique aqui para se inscrever!

A proposta da mesa é mostrar os benefícios desta lei, sancionada em 2006, assim como discutir sobre os desafios existentes e possíveis melhorias.

Para Elaine Silva, a Lei Maria da Penha é um marco na história do combate à violência contra a mulher no Brasil. Por isso, a importância de promover um evento inteiro dedicado ao assunto e com participantes que contribuem para fortalecer as reflexões.
“Tenho certeza que será um evento incrível e motivador, esperamos que ele consiga inspirar mulheres a quebrar o ciclo de violência que vivem e também aumentar a rede de apoio para todas nós”, afirma Elaine.
Edições anteriores
Essa é a terceira edição do Todas Elas em 2026, a anterior aconteceu no mês de maio e promoveu um debate sobre “Protagonismo Feminino”. Com a oficialização da colunista Renata Rasseli, e da gerente dos Estúdios Gazeta Mariana Perini, como novas embaixadoras do projeto.
A mesa contou com a participação de Aline Midlej, jornalista e apresentadora do Jornal das 22h, da GloboNews; Cris Ribeiro, presidente e sócia da marca Caderno Inteligente; Alline Zanon, gerente de Relações Institucionais do Sebrae/ES. 

O evento encheu o auditório da Rede Gazeta e reforçou a importância do Todas Elas, com encontros que alimentam debates de qualidade sobre a realidade das mulheres no Brasil e no mundo.

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