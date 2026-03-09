Vozes Femininas

Jornalista da Globo, Ana Paula Araújo, confirma presença no primeiro Todas Elas de 2026

Com entrada gratuita, o encontro propõe discutir os sinais que podem indicar um relacionamento abusivo e os caminhos para romper o ciclo da violência.

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:29

Primeiro Todas Elas de 2026 reúne especialistas para debater caminhos para romper com o ciclo de violência Crédito: Divulgação

Durante o mês da mulher e no ano em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos, o debate sobre violência doméstica ganha ainda mais relevância. Com esse foco, a Rede Gazeta realiza, no dia 18 de março, a primeira edição de 2026 do projeto Todas Elas, que terá como uma das convidadas a jornalista e apresentadora do Bom Dia Brasil, da TV Globo, Ana Paula Araújo.

Com o tema “Sinais, Vozes e Caminhos”, o encontro propõe uma reflexão sobre os indícios que antecedem a violência, a importância de dar espaço às vozes femininas e as possibilidades de romper o ciclo que atinge milhares de mulheres no país. Após o painel, será realizado o lançamento oficial no Espírito Santo do livro “Agressão: A escalada da violência doméstica no Brasil”, escrito por Ana Paula.

O evento será realizado na sede da Rede Gazeta, a partir das 15h30, com entrada gratuita mediante retirada de ingressos (clique aqui).

Além de Ana Paula Araújo, participam da mesa de debates Alline Zanoni, gerente de Relações Institucionais do Sebrae/ES; Claudia Dematté, delegada chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher; e Jacqueline Moraes, secretária de Estado das Mulheres. A mediação será da jornalista e gerente-executiva de Produto Digital da Rede Gazeta, Elaine Silva, uma das idealizadoras do projeto Todas Elas.

Elaine destaca que a iniciativa terá duas edições em 2026, com foco no enfrentamento à violência e no fortalecimento do protagonismo feminino. “São temas que já fazem parte das nossas reportagens. Neste sexto ano do projeto, queremos ampliar a mobilização em torno da defesa das mulheres, especialmente diante de casos que muitas vezes culminam em feminicídio”, afirma.

Para a secretária Jacqueline Moraes, a parceria entre a Secretaria de Estado das Mulheres (SESM) e o projeto amplia o alcance das ações de enfrentamento à violência. “Quando o Todas Elas leva para as telas, para a internet e para os eventos temas como violência, maternidade, envelhecimento, raça, trabalho e empreendedorismo, ele dialoga diretamente com os eixos de atuação da secretaria e potencializa o impacto das nossas ações no território”, afirma.

A delegada-chefe Cláudia Dematté ressalta a importância de ampliar o diálogo sobre relacionamentos marcados pela violência. “Diariamente mulheres são vítimas de diferentes crimes resultantes da violência doméstica e familiar, em razão de um machismo extremamente estruturado, em que muitos homens ainda acreditam que a mulher é posse. É fundamental alertar sobre os tipos de violência, a escalada dessas agressões e a importância de romper esse ciclo desde os primeiros sinais”, diz.

Alline Zanoni reforça que a violência doméstica também está associada à falta de autonomia financeira. “Além das marcas físicas e emocionais, muitas mulheres enfrentam a dependência econômica, que se torna uma das principais barreiras para romper o ciclo da violência. Sem autonomia financeira, muitas permanecem em relações abusivas por não enxergarem alternativas para sustentar a si mesmas e suas famílias”, afirma.

Serviço

Data: 18 de março

Horário: Recepção a partir de 15h30

Painel previsto para início às 16h

Local: Sede da Rede Gazeta

As vagas são limitadas, clique aqui e garanta a sua!

