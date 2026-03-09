Feira reúne produtos de empreendedoras em Cariacica até sexta-feira (13)

Quem passar pela sede da Prefeitura de Cariacica nesta semana vai encontrar a Feira da Mulher Empreendedora, que começou nesta segunda-feira (9) e segue até sexta (13), das 9h às 17h, com produtos de diversos segmentos à venda, como moda, bolsas de crochê e acessórios, entre outras mercadorias.