Feira reúne produtos de empreendedoras em Cariacica até sexta-feira (13)
Publicado em 09/03/2026 às 15h22
A programação acontece ao longo de toda a semana na Prefeitura de Cariacica
Quem passar pela sede da Prefeitura de Cariacica nesta semana vai encontrar a Feira da Mulher Empreendedora, que começou nesta segunda-feira (9) e segue até sexta (13), das 9h às 17h, com produtos de diversos segmentos à venda, como moda, bolsas de crochê e acessórios, entre outras mercadorias.

A ação é promovida pela Secretaria da Mulher e Direitos Humanos de Cariacica (Semdh), por meio da Gerência dos Direitos da Mulher, com o objetivo de gerar oportunidades e valorizar as empreendedoras do município. 

Serviço

  • Feira da Mulher Empreendedora
  • Data: de 09/03 a 13/03
  • Horário: das 9h às 17h
  • Local: Prefeitura de Cariacica, em Alto Lage
