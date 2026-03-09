Home
Inscrições abertas em curso de crochê para mulheres na Serra

A capacitação é voltada para moradoras que queiram empreender e fazer uma renda extra na Páscoa; saiba como se inscrever

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:02

O curso é voltado para moradoras da Serra que tenham a partir de 16 anos
O curso é voltado para moradoras da Serra que tenham a partir de 16 anos Crédito: Freepik

Com a proximidade da época mais doce do ano, muitas empreendedoras apostam na Páscoa para obter uma renda extra. Com essa proposta, o Curso de Crochê Especial de Páscoa está com inscrições abertas para moradoras da Serra que querem aprender a habilidade e mergulhar nas vendas. A iniciativa é gratuita e está sendo promovida pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (Seppom).

Ao todo, serão oferecidas 50 vagas, distribuídas em três espaços de atendimento do município: as Casas da Rosa, nos bairros Feu Rosa e Grande Jacaraípe, e o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramvis), na Serra Sede. As aulas terão início no dia 16 de março e serão realizadas em dois turnos: matutino, das 9 às 11h30, e vespertino, das 14 às 16h30.

Durante o curso, as participantes vão aprender técnicas de crochê voltadas à confecção de peças temáticas de Páscoa e todo o material utilizado nas atividades será disponibilizado gratuitamente. Podem participar mulheres moradoras da Serra a partir dos 16 anos.

As inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira (13), por meio de formulário on-line. No momento da inscrição, é necessário preencher o formulário com informações pessoais, dados de documentação e comprovante de residência. Clique aqui para fazer a inscrição.

Serviço

Curso de Crochê Especial de Páscoa

  • Turnos
  • Matutino: 9h às 11h30
  • Vespertino: 14h às 16h30

LOCAIS DAS AULAS

  • Casa da Rosa – Feu Rosa
    • Rua Flor de Cactus, s/nº – Feu Rosa
    • Contato: (27) 98182-1023
  • Casa da Rosa – Grande Jacaraípe
    • Avenida Guarani, nº 1.000 – Bairro das Laranjeiras
    • Contato: (27) 98182-1023
  • Cramvis – Serra Sede
    • Rua Maestro Antônio Cícero – Serra Sede
    • Contato: (27) 99836-2909.

