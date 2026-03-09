Inscrições abertas em curso de crochê para mulheres na Serra

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:02
Com a proximidade da época mais doce do ano, muitas empreendedoras apostam na Páscoa para obter uma renda extra. Com essa proposta, o Curso de Crochê Especial de Páscoa está com inscrições abertas para moradoras da Serra que querem aprender a habilidade e mergulhar nas vendas. A iniciativa é gratuita e está sendo promovida pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (Seppom).
Ao todo, serão oferecidas 50 vagas, distribuídas em três espaços de atendimento do município: as Casas da Rosa, nos bairros Feu Rosa e Grande Jacaraípe, e o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramvis), na Serra Sede. As aulas terão início no dia 16 de março e serão realizadas em dois turnos: matutino, das 9 às 11h30, e vespertino, das 14 às 16h30.
Durante o curso, as participantes vão aprender técnicas de crochê voltadas à confecção de peças temáticas de Páscoa e todo o material utilizado nas atividades será disponibilizado gratuitamente. Podem participar mulheres moradoras da Serra a partir dos 16 anos.
As inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira (13), por meio de formulário on-line. No momento da inscrição, é necessário preencher o formulário com informações pessoais, dados de documentação e comprovante de residência. Clique aqui para fazer a inscrição.
Curso de Crochê Especial de Páscoa
LOCAIS DAS AULAS
