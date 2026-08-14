Horóscopo semanal: previsões para os signos de 17 a 23 de agosto de 2026

Nos relacionamentos e na rotina, poderá haver a sensação de que as suas necessidades estão sendo deixadas de lado. Esse cenário, por sua vez, exigirá que encontre equilíbrio entre agradar os outros e respeitar os próprios limites, especialmente diante de cobranças e responsabilidades. Por fim, possivelmente surgirão mal-entendidos e confusões com pessoas próximas. Por isso, verifique as informações com cautela antes de agir, evitando discussões baseadas em suposições.